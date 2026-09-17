Történelmi csúcsra lőtt ki a BUX, miközben brutálisat zuhant a népszerű bankpapír

Erősödéssel nyitottak csütörtökön az amerikai tőzsdék, miközben Európában is kitartott a kedvező piaci hangulat, a BUX pedig délelőtt új történelmi csúcsot ért el. A részvénypiacokat az olajárak és az amerikai kötvényhozamok csökkenése fűtötte a Fed szerdai kamatemelése után. Az általános emelkedésből ugyanakkor látványosan kimaradt a Raiffeisen, amelynek részvényeit egy lehangoló elemzői jelentés után valósággal eldobálták a befektetők.

Az amerikai nyitáskor a Dow Jones 0,7, az S&P 500 1,1, a Nasdaq pedig 1,5 százalékos pluszban állt, az Nvidia és az Amazon részvényei közel 2 százalékkal erősödtek. Európában kora délután a DAX 0,6, a CAC 40 0,5, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal került feljebb, míg a pán-európai Stoxx 600 mintegy 0,6 százalékot emelkedett. A magyar tőzsdén délelőtt elsősorban az OTP és a Richter húzta felfelé az indexet, a BUX 0,3 százalékos erősödéssel új történelmi csúcsra jutott.

A befektetői hangulat javulásához hozzájárult, hogy a Brent típusú kőolaj ára az amerikai nyitás környékére több mint 3 százalékkal csökkent, a WTI jegyzése pedig hordónként 100 dollár alá süllyedt. Az olajárak mérséklődése enyhítette az inflációs félelmeket, miközben az amerikai kötvényhozamok süllyedése és a kötvénypiaci eladási hullám megtorpanása is támogatta a részvénypiacokat.

A Raiffeisen Bank International árfolyama ugyanakkor csütörtök reggel közel 9 százalékot zuhant, és később, a délelőtti kereskedésben is 7,9 százalékos mínuszban járt. Az esést a Grizzly Research jelentése váltotta ki. Az elemzőcég közölte, hogy short pozíciót vett fel a bank részvényeire, vagyis az árfolyam csökkenésére játszik.

Vitatja a vádakat a Raiffeisen

A Grizzly Research azt állította, hogy az osztrák bank 1,19 milliárd dollár értékű, nyugati szankciók és korlátozások hatálya alá tartozó orosz árukereskedelmi tranzakcióban vett részt.

Az RBI az első áttekintés alapján tévesnek és félrevezetőnek nevezte az állítást. A bank hangsúlyozta, hogy megbízik a jogszabályi és szabályozói megfelelőséget biztosító (compliance) rendszereiben, amelyeket korábban többször is felülvizsgáltak. A jelentés megítélésénél fontos körülmény, hogy a Grizzly a short pozíciója miatt anyagilag közvetlenül érdekelt az árfolyam zuhanásában.

Erősödik a nyomás az európai autóipar védelmében

Értesülések szerint az Európai Unió arra kérte Kínát, hogy önként korlátozza a kínai gyártású hibrid autók európai exportját. Brüsszel célja, hogy ezek részesedése az uniós hibridautó-piacon a jelenlegi mintegy egyharmadról 15 százalék környékére csökkenjen.

A háttérben a behozatal gyors növekedése áll. Miután az EU 2024 októberében akár 45 százalékos büntetővámot vetett ki a kínai elektromos autókra, az import a mindössze 10 százalékos általános vámmal terhelt hibridek felé tolódott. A kínai hibridek havi behozatala a 2024. októberi 3800 darabról 2026 júliusára 50 ezerre ugrott, miközben az átlagárak csökkentek.

A Volkswagen és más európai gyártók a hibridekre is kiterjedő védővámokat sürgetnek. Peking tagadja, hogy állami támogatásokkal torzítaná a piaci versenyt, és az alacsonyabb árakat a kínai vállalatok hatékonyságával magyarázza. A tárgyalásokon Kína a cégeit sújtó exportkorlátozások és szankciók feloldását kéri.

Ezzel párhuzamosan Baden-Württemberg, Bajorország és Alsó-Szászország közös nyilatkozatban sürgette a német kormányt és az Európai Bizottságot az autóipari védőintézkedések felgyorsítására. A legnagyobb német autógyártóknak otthont adó tartományok vezetői a kínai állami támogatásokkal kapcsolatos szubvencióellenes vizsgálatok kiterjesztését kérik a hálózatról tölthető hibridekre (PHEV) is.

Emellett alacsonyabb energia- és bérköltségeket, infrastrukturális beruházásokat, bürokráciacsökkentést és enyhébb uniós szén-dioxid-kibocsátási előírásokat szorgalmaznak. Szerintük kedvezőbb szabályozási környezet és hatékony kereskedelmi védelem nélkül visszafordíthatatlan károk érhetik a kulcságazatot.

Szerbiában terjeszkedik a Waberer's, igazgatósági tag távozik a Zwacktól

A Waberer's szerbiai leányvállalata, az MD International két ütemben bővíti logisztikai kapacitásait. Elsőként 2026 végén nyit meg egy 8 ezer négyzetméteres raktárkomplexumot, amely 50 százalékkal növeli jelenlegi raktárterületét, és mintegy négyezer raklaphelyet biztosít.

A második ütem 2027 első negyedévében indul Borcsán, ahol két, egyenként 10 ezer négyzetméteres egységből álló, a bérlő igényeire szabott (built-to-suit) elosztóközpont épül. A fejlesztés a cégcsoport balkáni jelenlétét erősíti, és ingatlanfejlesztési tevékenységét is új piacra terjeszti ki. A Waberer's 2023-ban szerzett 55 százalékos részesedést a szerb vállalatban.

A Zwack Unicum közben bejelentette, hogy Harkai-Józsa Gabriella szeptember 30-i hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról. A tőzsdei társaság sem a távozás okát, sem az esetleges utód személyét nem közölte.

A mesterséges intelligencia biztonságáról egyeztettek a technológiai vezetők

III. Károly király csütörtökön skóciai fórumra hívta a mesterségesintelligencia-ágazat vezető szereplőit. A találkozón részt vett többek között Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, Sarah Friar, az OpenAI pénzügyi igazgatója és Demis Hassabis, a Google DeepMind társalapítója.

A megbeszélés középpontjában a technológia biztonságos alkalmazása, társadalmi haszna és környezeti hatása állt. Az ágazaton belül eközben éles vita zajlik a fejlesztések üteméről. Az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei a legfejlettebb modellek fejlesztésének lassítását szorgalmazta, míg Jensen Huang a folyamat fékezését és a további szigorú szabályozást is elutasította.