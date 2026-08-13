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Visszatért! Szédületes Európa-csúccsal aranyérmes Milák Kristóf a párizsi Eb-n
Milák Kristóf az utolsó métereken növelte a tempószámot, és maga mögé utasította riválisait: csak három századdal maradt el a világcsúcstól.
Milák Kristóf új Európa-csúccsal szerzett aranyérmet 100 méteres pillangóúszásban a párizsi Európa-bajnokságon.
A szám olimpiai bajnoka és címvédője 49,48 másodperces idővel nyerte meg a finálét. Ezzel a kiemelkedő eredménnyel mindössze három századmásodperccel maradt el az amerikai Caeleb Dressel világrekordjától.
Milák Kristóf gyakorlatilag az utolsó tíz méteren nyerte meg a versenyt: 50 méternél másodikként fordult, és még 75-nél is bele kellett húznia, végül azonban győzni tudott. A döntőben Kós Hubert is remekelt, 50,25 másodperces új egyéni csúcsot úszva éppen csak lemaradt a dobogóról.
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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