2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
21 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Párizs, 2026. augusztus 12.Milák Kristóf a férfi 100 méteres pillangóúszás előfutamában a párizsi vizes Európa-bajnokságon az olimpiai vizesközpontban 2026. augusztus 12-én.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Visszatért! Szédületes Európa-csúccsal aranyérmes Milák Kristóf a párizsi Eb-n

Pénzcentrum
2026. augusztus 13. 18:49

Milák Kristóf az utolsó métereken növelte a tempószámot, és maga mögé utasította riválisait: csak három századdal maradt el a világcsúcstól.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Milák Kristóf új Európa-csúccsal szerzett aranyérmet 100 méteres pillangóúszásban a párizsi Európa-bajnokságon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szám olimpiai bajnoka és címvédője 49,48 másodperces idővel nyerte meg a finálét. Ezzel a kiemelkedő eredménnyel mindössze három századmásodperccel maradt el az amerikai Caeleb Dressel világrekordjától.

Milák Kristóf gyakorlatilag az utolsó tíz méteren nyerte meg a versenyt: 50 méternél másodikként fordult, és még 75-nél is bele kellett húznia, végül azonban győzni tudott. A döntőben Kós Hubert is remekelt, 50,25 másodperces új egyéni csúcsot úszva éppen csak lemaradt a dobogóról.

Kapcsolódó cikkeink:

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
#sport #úszás #rekord #párizs #siker #győzelem #sportoló #aranyérem #európa-bajnokság #úszó #milák kristóf
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:30
19:00
18:49
18:33
18:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 13.
A kibertámadások a hazai kritikus infrastruktúrát is fenyegethetik: a közműhálózat is célpontja lehet a hackerenek
2026. augusztus 12.
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
2026. augusztus 13.
Fájó milliókat bukik Magyarország: miközben mások dörzsölik a markukat, mi kimaradunk a gigászi üzletből
2026. augusztus 13.
Durva dolog derült ki az IKEA kanapéiról: szinte minden magyar nappali áldozatul esett
2026. augusztus 13.
Végzetes hibát követett el a magyar vendéglátás? Elképesztő, miért lett elérhetetlen luxus az étterembe járás
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 13. csütörtök
Ipoly
33. hét
Augusztus 13.
A balkezesek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elnök maradhat Gianni Infantino, egyelőre nem buktatták meg: mi jön most a FIFA vezetőjének?
2
1 hete
Nincs még vége a FIFA-UEFA csatának: Európa buktathatja meg a nagyravágyó Infantinot?
3
2 hete
Hiába a beleölt milliárdok, még mindig nincs magyar focistagyár: ezért maradtunk le csúnyán az élvonaltól
4
1 hete
Meglépték! Nyíltan hadat üzentek a FIFA mindenható urának, elképesztő lavina indulhat el a focivilágban
5
6 napja
Véget ért a Vinícius-saga: végre kiderült, hogy a Realban vagy az Arsenalban látjuk-e a brazil szupersztárt
PÉNZÜGYI KISOKOS
All risks
minden kockázatra kiterjedő biztosítás. A szerződés nem a biztosítási eseményeket, hanem csak a kizárásokat tartalmazza. A biztosító minden olyan kárt megtérít, amelyet nem zár ki. Általában a szállítmány-, illetőleg az építési-szerelési biztosítások körében alkalmazott kockázatviselési forma.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 13. 19:00
Emiatt ébredsz hulla fáradtan még 8 óra alvás után is: ezeket a súlyos hibákat rengeteg magyar elköveti
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 13. 18:02
Kvíz: Nagy kiránduló vagy? Most kiderül, mennyit tudsz a Balaton-felvidékről – sokan már az első kérdésnél elbuknak!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 13. 18:28
Fontos pályázat módosult itthon: mutatjuk a részleteket, résen kell lenni