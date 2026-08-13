Visszatért! Szédületes Európa-csúccsal aranyérmes Milák Kristóf a párizsi Eb-n

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Milák Kristóf az utolsó métereken növelte a tempószámot, és maga mögé utasította riválisait: csak három századdal maradt el a világcsúcstól.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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