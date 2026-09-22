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Pusztító hőségben játszottak NFL-meccset: a cipőtalpak is olvadtak, panaszkodnak az edzők és a játékosok
Az NFL vasárnapi játéknapján rendkívüli hőség uralkodott Nashville-ben, ahol a Philadelphia Eagles 24–20-ra legyőzte a Tennessee Titanst. A mérkőzés azonban nemcsak az eredmény, hanem a szélsőséges körülmények miatt is emlékezetes marad, hiszen a műfüves pálya felszínén a hőmérséklet elérte a 69,4 Celsius-fokot - írta a The Guardian.
A Nissan Stadionban vasárnap kora délután kezdődő mérkőzésen a levegő hőmérséklete 35 °C volt, a hőérzet pedig meghaladta a 40 fokot, a stadion katlanában a műfű felülete viszont ennél jóval forróbbá vált. "Piszok meleg volt, mindenki úgy érezte, hogy elviselhetetlen a hőség" – fogalmazott Nick Sirianni, az Eagles vezetőedzője a győzelem után. "Egyetlen snapben sem léptem pályára, mégis infúzióra volt szükségem."
A közvetítés képein jól látszott, ahogy a játékosok cipőjére vizet öntöttek a hűtés érdekében. Az Eagles centerje, Cam Jurgens elmondta, hogy többször is cipőt kellett cserélnie, mert a stoplik megolvadtak alatta. "A félidő olyan volt, mint egy NASCAR-bokszkiállás" – mondta Jurgens.
A probléma nem új keletű Nashville-ben, hiszen az első heti, Jets elleni nyitómeccsen a Titans védője, Amani Hooker arról számolt be, hogy az egyik cipőjének a középtalpa teljesen leolvadt.
Az Eagles támadófal-játékosa, Jordan Mailata szerint az eset újabb érv amellett, hogy a játékosok szakszervezete követelje a műfű betiltását az NFL-ben. "Soha nem gondoltam bele, milyen forró lehet egy stadion műfűvel. A hő ott reked a felszínen, és visszaverődik rád" – mondta Mailata. "Ezért akarunk természetes füves pályákat, hogy ne tegyük ki a játékosokat felesleges veszélynek."
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Az ESPN beszámolója szerint több játékos és stábtag is megkérdőjelezte, miért időzített a liga szeptemberben kora délutáni kezdést egy olyan városban, amely közismerten forró és párás. A hőségben való sportolás veszélyeire az elmúlt években több tragikus eset is felhívta a figyelmet az egyetemi amerikai futballban, az Eagles safetyje, Reed Blankenship pedig 2024-ben hőség okozta rosszullét miatt kényszerült elhagyni egy mérkőzést.
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