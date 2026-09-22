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Közelkép egy sportolóról, aki kerékpárjával feltekint egy meredek dombon. A nap ragyog, miközben a lába a pedálokat hajtja, és előrehalad a kerékpárral.
Sport

Férfinak adta ki magát, hogy egyáltalán sportolhasson: ezüstöt nyert a harcos afgán sportoló

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 12:53

A 23 éves sportoló a Nagoja melletti női országúti mezőnyversenyen végzett a második helyen, és bízik benne, hogy az eredménye más afgán nőknek is erőt adhat - tudósított a The Guardian.

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Ezüstérmet szerzett az Ázsiai Játékokon Fariba Hasimi afgán kerékpárversenyző, aki tinédzserként férfinak öltözve edzett hazájában, hogy egyáltalán sportolhasson.

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Hasimi az észak-afganisztáni Farjáb tartományból származik, és nővérével, Julduzzal együtt kezdett el kerékpározni. Mivel rendszeresen kövekkel dobálták meg őket, csak férfinak álcázva tudtak edzeni. A tálibok 2021-es hatalomátvétele után elhagyta az országot, majd a korábbi olasz világbajnok, Alessandra Cappellotto segítségével Olaszországba költözött, ahol azóta is él és edz.

Egy olyan országban születtem, ahol a nőket megtámadják, ha álmodni mernek. Nagyon boldog vagyok, hogy küzdöttem ez ellen

– mondta a verseny után. Az ezüstéremről úgy fogalmazott, hogy az az afgán nők ellenálló képességét szimbolizálja, és hozzátette, tisztában van azzal, hogy milliónyi nő áll mögötte, akik ugyanarról álmodnak.

Hasimi és nővére két éve a párizsi olimpián is rajthoz állt, most pedig már a 2028-as Los Angeles-i játékokra tekintenek előre.

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Soha nem akarom feladni, és remélhetőleg Los Angelesben is megmutathatjuk, mire vagyunk képesek

– nyilatkozta.

Az afgán kerékpáros a japán csapatnak is külön köszönetet mondott. Elárulta, hogy szerelő és komolyabb háttérstáb nélkül érkezett a versenyre, hiszen a szövetségüktől mindössze egyetlen kísérő tartott velük, aki a kísérőautót vezette. Így saját maga szerelte és tisztította a kerékpárját, a japán csapat pedig önzetlenül besegített a technikai karbantartásba.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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