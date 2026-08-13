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Levonult a csapat a pályáról, pedig büntetőpárbaj jött volna: ilyen sincs mindennap a focipályán + videó

Pénzcentrum
2026. augusztus 13. 17:43

A Fulham szerint szó sem volt arról, hogy döntetlen esetén büntetőpárbaj következzen, a spanyolok mást állítanak - az angol csapat levonult a pályáról, számolt be a BBC Sport.

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Bizarr jelenettel ért véget a Fulham és a Málaga szerdai felkészülési mérkőzése, miután a londoni csapat játékosai levonultak a pályáról, a házigazda spanyol klub pedig az üres kapuba lőtt egy tizenegyest  A Costa del Sol-kupa keretében rendezett barátságos találkozón a Málaga a rendes játékidő utolsó percében egyenlített, miután Calvin Bassey kezezését követően Eneko Jauregi büntetőből állította be a 2–2-es végeredményt. Az igazi bonyodalom azonban csak ezután kezdődött.

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Álvaro Arbeloa – aki a Real Madridtól történt távozása után most a Fulham kispadján ül – piros lapot kapott, feltehetően a játékvezetőnél tett panaszai miatt, majd a sípszó után csapatával együtt azonnal az öltözőalagútba vonult. A londoniak úgy vélték, a mérkőzés ezzel véget ért.

A Málaga viszont másként értelmezte a helyzetet, a spanyol csapat játékosai ugyanis a pályán maradtak, felkészülve a büntetőpárbajra. Miután a Fulham nem tért vissza, Jauregi a tizenegyespontra helyezte a labdát, és az üres kapuba lőtt, majd csapattársaival együtt ünnepelni kezdett a hazai szurkolók előtt a La Rosaleda Stadionban. Az esetről itt egy videó:

A Fulham az X-en közzétett közleményben reagált az esetre, hangsúlyozva, hogy a mérkőzés előtt mindkét csapat megállapodott abban, döntetlen esetén nem kerül sor büntetőpárbajra. A Málaga honlapján ezzel szemben azt írták, hogy bár büntetőpárbajt terveztek, a Fulham elhagyta a pályát arra hivatkozva, hogy a tizenegyesrúgás nem szerepelt a megállapodásban.

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A Fulham szombaton a Stuttgart ellen zárja a felkészülési időszakot, a Premier League 2025–26-os idényét pedig augusztus 24-én, hétfőn 21 órakor a Chelsea ellen kezdi meg a Craven Cottage-ban.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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