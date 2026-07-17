A Spanyolország–Argentína döntőt a szlovén Slavko Vinčić vezeti, míg a bronzmérkőzést a venezuelai Jesús Valenzuela kapta.
Erre aztán tényleg nem számított senki a vébédöntőn: meglépi a FIFA, amit eddig még sosem
A győztes csapat tagjai nem csak aranyérmeket és a világbajnoki trófeát, hanem bajnoki emlékgyűrűt is kapnak - régi amerikai hagyomány szerint.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bejelentése szerint a labdarúgó-világbajnokság győztes csapata a trófea mellett bajnoki gyűrűt is kap a diadalért. A szervezet ezzel az amerikai profi sportbajnokságokban megszokott elismerést vezeti be a tornán.
A FIFA tájékoztatása szerint az East Rutherfordban – magyar idő szerint vasárnap 21 órakor – kezdődő döntő nyertesei olyan gyűrűket kapnak majd, amelyeknek egyik oldalán a világbajnoki trófea, a másikon pedig az adott együttes egyedi arculata jelenik meg. A világbajnok válogatott csapatkapitánya és a szövetségi kapitány közvetlenül a finálé után egy előzetes változatot vehet át, ezt követően pedig a csapattagok részére további 30 gyűrűt gyártanak le. Ezen felül 1996 darabot a szurkolók és rajongók számára fognak értékesíteni.
Észak-Amerikában régi hagyomány, hogy a bajnokcsapatok tagjait aranygyűrűvel jutalmazzák, a gyakran értékes drágakövekkel díszített ékszerek pedig a győzelem szimbólumaivá váltak. A döntőt SPanyolország és Argentína vívja vasárnap este.
Nakamura szerint teljes tévúton jár a szövetség a világbajnokság új lebonyolítási rendszerével még akkor is, ha esetleg Magnus Carlsent akarja velük visszahódítani az élsakkba.
Bár a hatmilliárdos összeg négymilliárd forinttal elmarad az előző évitől, a hazai kluboknak pedig a kormányváltást követően is létfontosságú bevételi forrást jelent.
Most érkezett! Halasztják a hétvégi Balaton-átúszást, kitűztek egy új dátumot: vajon ott megtartható lesz?
A Budapest Sportiroda és a vízirendészet közös állásfoglalása alapján egy héttel eltolták a rendezvényt, most nem lehetne biztonságosan megtartani.
A szakember a 2028-as, Nagy-Britanniában sorra kerülő Európa-bajnokság végéig biztosan a padon maradhat.
Az Anglia elleni győzelmet a Falkland-szigetekre vonatkozó területi követeléseket hirdető transzparenssel ünnepelte az argentin csapat
Folytatódik az angol pokoljárás: kiengedték a győzelmet a kezükből, Argentína játszhat a vb-döntőben
Gordon ugyan még vezetést szerzett Angliának, de a csattanót Fernández és Martínezhozták: a címvédő argentinok ott vannak a fináléban.
Az angolok szövetségi kapitánya elismerően nyilatkozott játékosai teherbírásáról és küzdőszelleméről a történelmi jelentőségű atlantai összecsapás előtt.
Tényleg elhagyja a Realt az egyik legnagyobb sztárja? Vakarhatja a fejét Pérez és Mourinho, nem állnak jól a dolgok
Bár a brazil Vinícius többször is hangoztatta, hogy a Bernabéuban képzeli el a jövőjét, az egyeztetések holtpontra jutottak.
Beáldozza szupersztárját az Arsenal? Másik gólgyárost vinnének, lejárhatott Gyökeres ideje Londonban
A talkSPORT értesülései szerint az Arsenal komolyan mérlegeli Julián Álvarez szerződtetését a nyári átigazolási időszakban - és még vezéráldozatra is hajlandó ennek érdekében.
Hosszú estére számítson, aki nézné a vébédöntőt: súlyos dolgot közöltek a szervezől a vasárnapi meccsről
A FIFA történetének első félidei show-műsorát rendezik meg a new jersey-i stadionban, így a szünet hosszabbra nyúlik a focimeccseken megszokottnál.
A 23 éves sportoló egy Instagram-videóban osztotta meg a hírt a szurkolókkal, mely szerint visszatér, és versenyezni kíván a los angeles-i olimpián
82 éves korában meghalt Szántó Imre, aki Kovács Kokó István olimpiai bajnoki sikerének idején vezette a válogatottat.
Didier Deschamps hosszú és sikerekben gazdag szöveteségi kapitányi pályafutása nem úgy ér véget, ahogyan szerette volna.
Évtizedes futballháború lángol fel újra: jön a második elődöntő, Anglia vagy Argentína játszhat az aranyért?
A két nemzet történelmi és futballmúltja miatt parázs mérkőzésre van kilátás, és mindkét gárda kimerítő meccsek után jutott a négy közé.
A 44 éves edző azt ígérte, nem változtat a bevált módszerein, ugyanakkor tudja, hogy pályafutása eddigi legnagyobb megbízatásában bizonyítania kell.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban fogadta az IndyCar élversenyzőit egy olyan bemutató alkalmával, amely a jövő hónapban a fővárosban tartandó utcai verseny...
Didier Deschamps, a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Spanyolország elleni világbajnoki elődöntőt megelőző sajtótájékoztatón értékelte csapata helyzetét.
Gróf Dávid ügyvédje megerősítette a gyanúsítás tényét, és jelezte, hogy jogi lépéseket tesznek ügyfelük tisztázása érdekében.