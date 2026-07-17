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foci, beckham, bulvár
Sport

Erre aztán tényleg nem számított senki a vébédöntőn: meglépi a FIFA, amit eddig még sosem

Pénzcentrum
2026. július 17. 11:22

A győztes csapat tagjai nem csak aranyérmeket és a világbajnoki trófeát, hanem bajnoki emlékgyűrűt is kapnak - régi amerikai hagyomány szerint.

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A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bejelentése szerint a labdarúgó-világbajnokság győztes csapata a trófea mellett bajnoki gyűrűt is kap a diadalért. A szervezet ezzel az amerikai profi sportbajnokságokban megszokott elismerést vezeti be a tornán.

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A FIFA tájékoztatása szerint az East Rutherfordban – magyar idő szerint vasárnap 21 órakor – kezdődő döntő nyertesei olyan gyűrűket kapnak majd, amelyeknek egyik oldalán a világbajnoki trófea, a másikon pedig az adott együttes egyedi arculata jelenik meg. A világbajnok válogatott csapatkapitánya és a szövetségi kapitány közvetlenül a finálé után egy előzetes változatot vehet át, ezt követően pedig a csapattagok részére további 30 gyűrűt gyártanak le. Ezen felül 1996 darabot a szurkolók és rajongók számára fognak értékesíteni.

Észak-Amerikában régi hagyomány, hogy a bajnokcsapatok tagjait aranygyűrűvel jutalmazzák, a gyakran értékes drágakövekkel díszített ékszerek pedig a győzelem szimbólumaivá váltak. A döntőt SPanyolország és Argentína vívja vasárnap este.

FIFA Világbajnokság
Spanyolország
Argentína
2026. július 19. vasárnap 21:00
|
MetLife Stadium, East Rutherford
Egymás elleni statisztika: 6 meccs
Győzelem
  Spanyolország: 3 (50%)
  Argentína: 3 (50%)
  Döntetlen: 0 (0%)
Gólok
  Spanyolország: 13
  Argentína: 11
Gólkülönbség: 2
Hazai győzelem
  Spanyolország: 3
  Argentína: 3
Vendéggyőzelem
  Spanyolország: 0
  Argentína: 0
Adatlap létrehozva: 2026.07.17.
Címlapkép: Getty Images
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