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46 év után véget ér a legendás sorozat: Magyarországon imádták, mi lesz most?
Szórakozás

46 év után véget ér a legendás sorozat: Magyarországon imádták, mi lesz most?

MTI
2026. július 17. 14:33

Befejezi Két férfi, egy eset című, 46 éve futó, népszerű krimisorozatát a ZDF német tévécsatorna - közölte pénteken a mainzi műsorszolgáltató.

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A dörzsölt magánnyomozó és az igazságosztó ügyvéd nyomozásairól szóló, 1981 óta futó sorozat utolsó epizódjait jövőre láthatják a nézők. A szériához egy 90 perces tévéfilm is készül, amelyet befejezésül szintén 2027-ben mutatnak be. A Két férfi, egy eset a német televízió egyik leghosszabb ideje futó és legnépszerűbb sorozata. A sorozat két hőse, két eltérő habitusú karakter, de mégis jó barátok.

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Az ügyeken a magánnyomozó mindig az ügyvéd megbízásából dolgozik. Az évtizedek alatt cserélődött a színészi gárda. Az 1981-ben bemutatott első epizódban Josef Matula (Claus Theo Gärtner) még frankfurti rendőr volt, aki egy bírósági tárgyaláson találkozott leendő partnerével, Dieter Renz ügyvéddel (Günter Strack).

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2014-ben a formátumot felfrissítették, az újraindításhoz megtartották a két főhőst, a Frankfurt am Main-i helyszínt, de a történetek, és a szereplők - Leo Oswald nyomozó és Benjamin Hornberg ügyvéd - újak voltak. A ZDF közleményében hangsúlyozta, hogy mivel a sorozat több mint négy évtizede fontos része volt a csatorna péntek esti műsorainak, és generációk nézték a két férfi nyomozásait, nehéz döntés volt a befejezése. A tévécsatorna köszönetet mondott a stábnak, valamint a színészeknek, köztük a 2014 óta a Hornberget játszó Antoine Monotnak és az Oswaldot alakító Wanja Muesnek, valamint az ügyész szerepében látható Bettina Zimmermann-nak.

"A német televíziózás történetének fontos fejezete a végéhez közeledik. Sajnálom a több millió hűséges rajongót, akik rendszeresen nézték péntek esténként" - mondta Wanja Mues hozzátéve, hogy itt az ideje az új kalandoknak. Antoine Monot azzal búcsúzott, hogy még vannak közös terveik kollégájával, és nagyon várja a másfélórás filmet is, amit a ZDF fináléként vetít le jövőre. A sorozat a magyar közönséghez is eljutott, az MTV 1984-től számos epizódot sugárzott belőle.
Címlapkép: Getty Images
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