Megható videó: megtudta a bíró, hogy övé a vb-döntő, elsírta magát örömében

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség hajnalban közzétette a világbajnoki helyosztók játékvezetői küldését, amely szerint a Spanyolország–Argentína döntőt a szlovén Slavko Vinčić vezeti, míg a bronzmérkőzést a venezuelai Jesús Valenzuela kapta.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség hajnalban közzétette a világbajnoki helyosztók játékvezetői küldését; szerint a Spanyolország–Argentína döntőt szlovén, míg a bronzmérkőzést venezuelai bíró kapta.

A legnagyobb érdeklődéssel várt találkozó, a vasárnap esti finálé levezetésével a 46 éves Vinčićet bízták meg. A szlovén játékvezető 2010 óta tagja a nemzetközi keretnek, és pályafutása második világbajnokságán vesz részt. Vinčić munkáját asszisztensként Tomaž Klančnik és Andraž Kovačič segíti a partvonal mellett, a negyedik játékvezető pedig a jordániai Adham Mahadmah lesz.

FIFA Világbajnokság Spanyolország Argentína 2026. július 19. vasárnap 21:00 | MetLife Stadium, East Rutherford Egymás elleni statisztika: 6 meccs Győzelem Spanyolország: 3 (50%) Argentína: 3 (50%) Döntetlen: 0 (0%) Gólok Spanyolország: 13 Argentína: 11 Gólkülönbség: 2 Hazai győzelem Spanyolország: 3 Argentína: 3 Vendéggyőzelem Spanyolország: 0 Argentína: 0 Adatlap létrehozva: 2026.07.17.

Míg Katarban csupán két csoportmérkőzés jutott neki, a mostani tornán a Brazília–Marokkó (1–1) és a Jordánia–Algéria (1–2) csoporttalálkozót, majd a legjobb 32 között a Mexikó–Ecuador (2–0) összecsapást vezette. A FIFA egy videót is közzetett arról, mikor a szlovén sípmesterrel közölték a döntést: megható, ahogy reagált.

A szombati Franciaország–Anglia bronzmérkőzést Jesús Valenzuela irányítja, aki szintén a második világbajnokságán szerepel. A dél-amerikai játékvezető korábban az Ausztrália–Törökország (2–0) és a Bosznia-Hercegovina–Katar (3–1) csoportmeccset, valamint a legjobb 32 között az Elefántcsontpart–Norvégia (1–2) találkozót vezette.