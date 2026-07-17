A visszaesés nem a véletlen műve. Ha egy klub nem a saját tőkéjéből építkezik, és a jegyértékesítésből származó bevétele a teljes költségvetésének mindössze két százalékát...
Megható videó: megtudta a bíró, hogy övé a vb-döntő, elsírta magát örömében
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség hajnalban közzétette a világbajnoki helyosztók játékvezetői küldését, amely szerint a Spanyolország–Argentína döntőt a szlovén Slavko Vinčić vezeti, míg a bronzmérkőzést a venezuelai Jesús Valenzuela kapta.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség hajnalban közzétette a világbajnoki helyosztók játékvezetői küldését; szerint a Spanyolország–Argentína döntőt szlovén, míg a bronzmérkőzést venezuelai bíró kapta.
A legnagyobb érdeklődéssel várt találkozó, a vasárnap esti finálé levezetésével a 46 éves Vinčićet bízták meg. A szlovén játékvezető 2010 óta tagja a nemzetközi keretnek, és pályafutása második világbajnokságán vesz részt. Vinčić munkáját asszisztensként Tomaž Klančnik és Andraž Kovačič segíti a partvonal mellett, a negyedik játékvezető pedig a jordániai Adham Mahadmah lesz.
Míg Katarban csupán két csoportmérkőzés jutott neki, a mostani tornán a Brazília–Marokkó (1–1) és a Jordánia–Algéria (1–2) csoporttalálkozót, majd a legjobb 32 között a Mexikó–Ecuador (2–0) összecsapást vezette. A FIFA egy videót is közzetett arról, mikor a szlovén sípmesterrel közölték a döntést: megható, ahogy reagált.
A szombati Franciaország–Anglia bronzmérkőzést Jesús Valenzuela irányítja, aki szintén a második világbajnokságán szerepel. A dél-amerikai játékvezető korábban az Ausztrália–Törökország (2–0) és a Bosznia-Hercegovina–Katar (3–1) csoportmeccset, valamint a legjobb 32 között az Elefántcsontpart–Norvégia (1–2) találkozót vezette.
Bár a hatmilliárdos összeg négymilliárd forinttal elmarad az előző évitől, a hazai kluboknak pedig a kormányváltást követően is létfontosságú bevételi forrást jelent.
Most érkezett! Halasztják a hétvégi Balaton-átúszást, kitűztek egy új dátumot: vajon ott megtartható lesz?
A Budapest Sportiroda és a vízirendészet közös állásfoglalása alapján egy héttel eltolták a rendezvényt, most nem lehetne biztonságosan megtartani.
A szakember a 2028-as, Nagy-Britanniában sorra kerülő Európa-bajnokság végéig biztosan a padon maradhat.
Az Anglia elleni győzelmet a Falkland-szigetekre vonatkozó területi követeléseket hirdető transzparenssel ünnepelte az argentin csapat
Folytatódik az angol pokoljárás: kiengedték a győzelmet a kezükből, Argentína játszhat a vb-döntőben
Gordon ugyan még vezetést szerzett Angliának, de a csattanót Fernández és Martínezhozták: a címvédő argentinok ott vannak a fináléban.
Az angolok szövetségi kapitánya elismerően nyilatkozott játékosai teherbírásáról és küzdőszelleméről a történelmi jelentőségű atlantai összecsapás előtt.
Tényleg elhagyja a Realt az egyik legnagyobb sztárja? Vakarhatja a fejét Pérez és Mourinho, nem állnak jól a dolgok
Bár a brazil Vinícius többször is hangoztatta, hogy a Bernabéuban képzeli el a jövőjét, az egyeztetések holtpontra jutottak.
Beáldozza szupersztárját az Arsenal? Másik gólgyárost vinnének, lejárhatott Gyökeres ideje Londonban
A talkSPORT értesülései szerint az Arsenal komolyan mérlegeli Julián Álvarez szerződtetését a nyári átigazolási időszakban - és még vezéráldozatra is hajlandó ennek érdekében.
Hosszú estére számítson, aki nézné a vébédöntőt: súlyos dolgot közöltek a szervezől a vasárnapi meccsről
A FIFA történetének első félidei show-műsorát rendezik meg a new jersey-i stadionban, így a szünet hosszabbra nyúlik a focimeccseken megszokottnál.
A 23 éves sportoló egy Instagram-videóban osztotta meg a hírt a szurkolókkal, mely szerint visszatér, és versenyezni kíván a los angeles-i olimpián
82 éves korában meghalt Szántó Imre, aki Kovács Kokó István olimpiai bajnoki sikerének idején vezette a válogatottat.
Didier Deschamps hosszú és sikerekben gazdag szöveteségi kapitányi pályafutása nem úgy ér véget, ahogyan szerette volna.
Évtizedes futballháború lángol fel újra: jön a második elődöntő, Anglia vagy Argentína játszhat az aranyért?
A két nemzet történelmi és futballmúltja miatt parázs mérkőzésre van kilátás, és mindkét gárda kimerítő meccsek után jutott a négy közé.
A 44 éves edző azt ígérte, nem változtat a bevált módszerein, ugyanakkor tudja, hogy pályafutása eddigi legnagyobb megbízatásában bizonyítania kell.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban fogadta az IndyCar élversenyzőit egy olyan bemutató alkalmával, amely a jövő hónapban a fővárosban tartandó utcai verseny...
Didier Deschamps, a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Spanyolország elleni világbajnoki elődöntőt megelőző sajtótájékoztatón értékelte csapata helyzetét.
Gróf Dávid ügyvédje megerősítette a gyanúsítás tényét, és jelezte, hogy jogi lépéseket tesznek ügyfelük tisztázása érdekében.
A hazai triatlonsport kiemelkedő alakja, Flander Márton váratlanul és nagyon fiatalon távozott, halála lesújtotta a maygar sportközösséget.