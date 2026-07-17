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Hitel

Akár milliókat is bukhatsz a végén: erre a részletre nagyon kevesen figyelnek hitelfelvételkor

Pénzcentrum
2026. július 17. 20:32

Majdnem 3 millió forint volt idén június közepéig az igényelt személyi kölcsönök átlagösszege. A hitelek négyötödét szabad felhasználási céllal igényelték, a hitelkiváltás aránya 14 százalék volt, a felújításé vagy korszerűsítésé pedig mindössze 3 százalékot tett ki. Tízből négy kölcsönnél a futamidő 49–60 hónap, azaz 4-5 évre rúgott, míg az igénylések 35 százalékánál pedig 60 hónapnál hosszabb időre vállaltak törlesztést az érintettek.

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Majdnem 3 millió forintnál tartanak azok, akik a Netrisknél igényeltek személyi kölcsönt az idén június közepéig – derül ki a biztosítási termékek mellett immár lakossági hiteltermékek összehasonlításával és közvetítésével is foglalkozó cég összeállításából, amely bemutatja, hogy jellemzően milyen futamidőre és céllal igényelték a hiteleket az érintettek, egyúttal ismerteti a hivatalos adatok alapján a teljes piac helyzetét is.

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A január és június közepe között igényelt személyi kölcsönök 83 százalékánál szabad felhasználás volt a cél. Vagyis tízből több mint nyolc kalkuláció ebbe a kategóriába esett. Ezzel szemben a hitelkiváltási célú igénylések 14 százalékos, a felújításra vagy korszerűsítésre szánt kölcsönök pedig 3 százalékos részesedést értek el.

Tehát a személyi kölcsönöknél a szabad felhasználás egyértelműen meghatározó, ez nem meglepő, hiszen a legnépszerűbb ilyen típusú hitelről van szó. A szabad felhasználás számtalan célt jelent, így többek között autóvásárlást vagy például nagyobb értékű, korszerű háztartási gépek, vagy éppen klímaberendezés beszerzését. Az adatainkból azonban az is látszik, hogy a hitelkiváltásnál jóval nagyobb összegek jelennek meg. Ez arra utal, hogy az ügyfelek nemcsak kisebb, gyorsan elérhető finanszírozási megoldásként tekintenek a személyi kölcsönre, hanem meglévő kötelezettségek olcsóbb hitelre történő cseréjére is használják ezt a terméktípust

 - mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

A hitelkiváltási célú kalkulációknál az átlagos összeg ugyanis 5,3 millió forint volt, ami több mint kétszerese a szabad felhasználású kölcsönök 2,6 millió forintos átlagának. A felújítási és korszerűsítési célú kölcsönök átlagos összege ehhez nagyon közel, 2,5 millió forint körül alakult.

Mikor és mennyi időre?

A futamidők eloszlása alapján pedig az látszik, hogy a legnépszerűbb választás az 49–60 hónap, azaz 4-5 év volt: az igénylések majdnem 40 százalékánál választották ezt az intervallumot, mégpedig 2,3 millió forintos átlagos hitelösszeggel. A második legnagyobb arányt a 73–84 hónapos futamidőre igényelt kölcsönök képviselték 13 százalékosrészesedéssel, ám ezeknél a hiteleknél már jóval magasabb volt a hitelösszeg, meghaladta a 4,6 millió forintot. A 85–96 hónapos sávba sorolható az igénylések 10 százaléka 5,3 millió forintos átlagos hitelösszeg mellett.

Mi a helyzet a teljes piacon?

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Besnyő Márton hozzátette, hogy a közvetítő hitelösszegekre vonatkozó adatait a hivatalos jegybanki adatok is visszaigazolják, igaz, az MNB statisztikái egyelőre csak az év első öt hónapjára vonatkoznak.  Májusban a személyi hitelek átlagos hitelköltség mutatója csökkent, míg az új szerződéseinek értéke emelkedett. 2026 januárja és májusa között pedig 549 milliárd forintnyi személyikölcsön-szerződést kötött a háztartások, ami 26 százalékos növekedés az egy évvel korábbi 434,5 milliárd forinthoz képest. A szerződések száma eközben 135 ezerről 152 ezerre nőtt, vagyis 13 százalékkal emelkedett. A kihelyezett összeg tehát gyorsabban bővült, mint a darabszám, az egy személyi kölcsönre jutó átlagösszeg 3,6 millió forintra nőtt.

A szakember szerint a személyikölcsön-piac bővülése hátterében több tényező áll. Például az, hogy a gazdasági környezet és lakossági bizalom is javulást mutat, emellett a reálbérek emelkedő pályán vannak, így a vásárlóerő mellett a hitelképességet nézve is kedvezőbb a helyzetük.

Besnyő Márton azt is hozzátette, hogy a tudatos választás nagyon fontos: a különböző banki ajánlatok közötti legkisebb kamateltérés is óriási összeget jelenthet a futamidő végére. Illetve havi szinten is érezhető többletet, teljes futamidő alatt pedig akár milliós különbséget is okozhat. Éppen ezért elengedhetetlen az online összehasonlítás.

 
Címlapkép: Getty Images
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