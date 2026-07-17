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Rutherford, NJ/USA - 2021. február 4: A Metlife stadion, a New York Football Giants és a Jets otthona az Orlena téli vihar következtében fagyott tundrává válik.
Sport

Nagyon súlyos adatok jöttek a vébédöntő előtt: veszélyben a játékosok és a nézők is?

Pénzcentrum
2026. július 17. 15:14

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csökkentsék a fizikai megterhelést a szabadban, és lehetőség szerint maradjanak zárt térben - közölte a BBC Sport.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Légszennyezettségi és egészségügyi riasztást adtak ki New York és New Jersey illetékesei a kanadai erdőtüzek füstje miatt, mindössze néhány nappal a labdarúgó-világbajnokság döntője előtt. A New Jersey állambeli East Rutherfordban található New York-New Jersey Stadion ad otthont a Spanyolország és Argentína közötti döntőnek július 19-én, vasárnap. Bár a stadion nyitott létesítmény, egyelőre semmi nem utal arra, hogy a füst veszélyeztetné a több mint 80 ezer nézőt vonzó, látványos félidei show-val egybekötött finálét.

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A körülmények éppen azelőtt romlottak le, hogy a spanyol válogatott szerda este megérkezett volna New Jersey-be, egy nappal a Franciaország elleni elődöntős győzelmét követően. A csapat csütörtökön már a szabadban edzett, és a levegő minősége láthatóan nem hátráltatta a játékosokat. Argentína az Anglia elleni sikere után Georgiában maradt, és csak péntek délután kezdi meg az edzéseket New Jersey-ben.

FIFA Világbajnokság
Spanyolország
Argentína
2026. július 19. vasárnap 21:00
|
MetLife Stadium, East Rutherford
Egymás elleni statisztika: 6 meccs
Győzelem
  Spanyolország: 3 (50%)
  Argentína: 3 (50%)
  Döntetlen: 0 (0%)
Gólok
  Spanyolország: 13
  Argentína: 11
Gólkülönbség: 2
Hazai győzelem
  Spanyolország: 3
  Argentína: 3
Vendéggyőzelem
  Spanyolország: 0
  Argentína: 0
Adatlap létrehozva: 2026.07.17.

A füstös égbolt és a rendkívüli hőség több labdarúgót is nehéz helyzetbe hozott. Az észak-amerikai női labdarúgó-bajnokságban (NWSL) szerda este a narancssárga köd ellenére is lejátszották a Gotham FC és a Washington Spirit mérkőzését, ám a szabályok értelmében a játékosoknak félidőnként két frissítő szünetet kellett tartaniuk. A vendégek játékosa, Trinity Rodman szerint a találkozót meg sem szabadott volna rendezni.

A helyzet ugyanakkor nem annyira súlyos, mint 2023 júniusában, amikor a kanadai erdőtüzek miatt teljesen narancssárgára változott a New York-i égbolt. Ennek ellenére az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) csütörtökön elhalasztották a Chicago mérkőzését a rossz levegőminőség miatt, amelyen Robert Lewandowski mutatkozott volna be. A térségben pénteken várhatóan javul a helyzet, a szombatra előrejelzett eső pedig tovább tisztíthatja a levegőt.
Címlapkép: Getty Images
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