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Nagyon súlyos adatok jöttek a vébédöntő előtt: veszélyben a játékosok és a nézők is?
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csökkentsék a fizikai megterhelést a szabadban, és lehetőség szerint maradjanak zárt térben - közölte a BBC Sport.
Légszennyezettségi és egészségügyi riasztást adtak ki New York és New Jersey illetékesei a kanadai erdőtüzek füstje miatt, mindössze néhány nappal a labdarúgó-világbajnokság döntője előtt. A New Jersey állambeli East Rutherfordban található New York-New Jersey Stadion ad otthont a Spanyolország és Argentína közötti döntőnek július 19-én, vasárnap. Bár a stadion nyitott létesítmény, egyelőre semmi nem utal arra, hogy a füst veszélyeztetné a több mint 80 ezer nézőt vonzó, látványos félidei show-val egybekötött finálét.
A körülmények éppen azelőtt romlottak le, hogy a spanyol válogatott szerda este megérkezett volna New Jersey-be, egy nappal a Franciaország elleni elődöntős győzelmét követően. A csapat csütörtökön már a szabadban edzett, és a levegő minősége láthatóan nem hátráltatta a játékosokat. Argentína az Anglia elleni sikere után Georgiában maradt, és csak péntek délután kezdi meg az edzéseket New Jersey-ben.
A füstös égbolt és a rendkívüli hőség több labdarúgót is nehéz helyzetbe hozott. Az észak-amerikai női labdarúgó-bajnokságban (NWSL) szerda este a narancssárga köd ellenére is lejátszották a Gotham FC és a Washington Spirit mérkőzését, ám a szabályok értelmében a játékosoknak félidőnként két frissítő szünetet kellett tartaniuk. A vendégek játékosa, Trinity Rodman szerint a találkozót meg sem szabadott volna rendezni.
A helyzet ugyanakkor nem annyira súlyos, mint 2023 júniusában, amikor a kanadai erdőtüzek miatt teljesen narancssárgára változott a New York-i égbolt. Ennek ellenére az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) csütörtökön elhalasztották a Chicago mérkőzését a rossz levegőminőség miatt, amelyen Robert Lewandowski mutatkozott volna be. A térségben pénteken várhatóan javul a helyzet, a szombatra előrejelzett eső pedig tovább tisztíthatja a levegőt.
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