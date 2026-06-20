Nem volt telitalálat a 25. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson. És a magyar játékosoknak sem volt nagy szerencséjük.
100 forintos téttel 151 ezeret nyerni nem is rossz: nagyon rápörögtek a magyarok a foci vb-s fogadásokra
A fogadók számára emlékezetesen alakult az elmúlt játéknap: miközben Paraguay 1-0-ra megtréfálta Törökországot, a játékosok nagy része eltalálta a kiállítást és a korai gólt is. Brazília fölényes sikerére szintén rengetegen számítottak, de akadt olyan Tippmix-fogadó is, aki négy mérkőzés eseményeit kombinálva közel 1,2 millió forintos nyereménnyel zárta a napot, a vb meccsei kapcsán pedig volt egy fogadó, aki 100 forintos téttel 151 ezer forintot zsebelt be.
A világbajnokságon ma sem lesz hiány izgalmakból, a fogadók pedig több mérkőzés kapcsán is markáns véleményt formáltak. Magyar idő szerint este hétkor Hollandia Svédországgal találkozik, itt a tétek 58 százaléka érkezett a hollandok győzelmére, 29 százalék számít döntetlenre, a svédek sikerében pedig 13 százalék bízik. A kvartett másik meccsén Japán a toronymagas favorit Tunézia ellen, a tétek 90 százaléka érkezett a győzelmükre, 8 százalék jött a döntetlenre, és mindössze két százalék az afrikai sikerre - írja közleményében a Szerencsejáték Zrt.
Az E csoportban Németország Elefántcsontparttal mérkőzik: itt a tétek 61 százaléka érkezett a Nationalelf győzelmére, míg 30 százalék döntetlent, 9 százalék pedig elefántcsontparti sikert vár. Ecuador a vb-újonc Curacao ellen javítana a nyitókörös kudarc után, itt a tétek 59 százaléka érkezett a dél-amerikai együttes győzelmére, 24 százalék a döntetlenre, 17 százalék pedig a karibi válogatott sikerére jött.
A legnagyobb meglepetést az elmúlt játéknapon egyértelműen Paraguay 1-0-s Törökország elleni sikere jelentette, ám a fogadók nem ragaszkodtak a papírformához, a tippek 80 százaléka helyes volt a „Lesz kiállítás?” fogadási soron és arra is sokan fogadtak, hogy az első gól már a korai percekben megszületik.
Brazília a fogadói várakozásoknak megfelelően többgólos sikert aratott: 3-0-ra nyert Haiti ellen. A Tippmixen a „Hendikep 0:2” fogadási soron a tippek 98 százaléka várt legalább háromgólos sikert, a pontos végeredmények közül szintén a 3-0-s eredmény volt az egyik legkedveltebb fogadói részről. A Real Madrid támadója, Vinicius Junior volt a fogadóknál a biztos gólszerző – ez is bejött, ő szerezte a brazilok harmadik gólját. Az Egyesült Államok és Marokkó győzelme is a papírformának megfelelően alakult, előbbi kapcsán a végkimenetelre érkezett tippek 63 százaléka lett kiváló, míg utóbbi esetében 81 százalék lett jó.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Persze volt olyan fogadó is, aki mind a négy mérkőzés kapcsán remek tippet adott le, az alábbi tippsort egy Tippmix-játékos hozta össze, 4/8-as kombinációban 750 Ft-os alaptéttel, összesen 12 000 Ft-os téttel 1 millió 196 ezer 719 Ft-ot nyert – köszönhetően annak, hogy az egyik kombinációjával minden eredményt telibe talált.
Ebből él ma Dávid Kornél, az egyetlen magyar NBA-játékos: nem érti, miért nincs 30 éve új magyar az elitligában
Dávid Kornél sok mindent máshogy csinálna, ha most húsz éves kosarasként újra megkapná az esélyt az NBA-ben, de így is csodálatos utazásként élte meg azt,...
A drónnal dél-koreai válogatott edzését zavarták meg, de a mexikói hadsereg illetékesei nem gondolkodtak sokat a megoldáson.
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság küzdelmei augusztus 21-én, pénteken rajtolnak, míg a záróforduló mérkőzéseit május 30-án játsszák majd.
Nem várt csapás érte a világbajnokságon küzdő marokkói sztárt: bíróság elé kell állnia a súlyos vádak miatt
A francia bíróság nemi erőszakkal vádolja a marokkói sztárfocistát, aki azonban következetesen tagad.
Véglegesnek tűnik a 40 éves német kapus, Manuel Neuer döntése: a vb az utolsó nagy világversenye, utána nem húzza fel a címeres mezt.
Kitömött Katar, továbbjutó házigazda és négy svájci gól 15 perc alatt: ez történt a vébén csütörtökön
Mexikó elsőként biztosította a helyét a következő fordulóban, a B csoportban pedig Svájc és a társházigazda Kanada is magabiztos győzelmet aratott.
Komoly mezőny sorakozik fel női 1500-on és férfi 400 gáton is, de a futószámokon kívül is lesz kit nézni, ha kilátogat valaki.
A vb-meccsek mindkét félidejében tartott ivószünetek egyre nagyobb vitát kavarnak: a szurkolók kifütyülik, az edzők és a játékosok többnyire üdvözlik az újítást.
Az amerikaiak olimpiai érmes atlétája, Jenny Simpson egy kültéri versenyen esett hirtelen össze, életét azonban megmentette a gyors orvosi beavatkozás
A szünetben még döntetlenre álló találkozót Thomas Tuchel szövetségi kapitány lelkesítő öltözői beszéde döntötte el - állítja Harry Kane.
A Liverpool aktiválta Víctor Muñoz kivásárlási záradékát az Osasunánál, így a 22 éves spanyol szélső 40 millió euróért, azaz 34,6 millió fontért szerződik az Anfield...
Az eddigi legdurvább balhé a vébén: ezrek juthattak be jegy nélkül az angol-horvátra, a FIFA mindent tagad
A beszámolók szerint számos jegy nélküli szurkoló jutott be a dallasi stadionba a biztonsági ellenőrzés kijátszásával a szerdai Anglia–Horvátország meccsen
A labdarúgó-mérkőzések közvetítési jogai a korábbinál jóval alacsonyabb összegért maradnak az MTVA-nál, ami a klubok központi támogatásának csökkenését vonja maga után.
A török állami televízió, a TRT felfüggesztette kommentátorát, miután az összetévesztette az iráni és az új-zélandi válogatottat a világbajnokságon.
Bekezdett Anglia, birkóztak a ghánaiak, kikapott a debütáló üzbég válogatott: itt vannak a szerdai eredmények
A világbajnokság szerdai játéknapján Anglia gólgazdag mérkőzésen verte Horvátországot, miközben Harry Kane történelmi mérföldkőhöz ért.
Mártha Bencével beszélgettünk az olasz válogatott és bajnokság egyre súlyosabb válságáról: mi okozza, hogy az azzurri már harmadszor nincs ott a vébén?
Wout van Aert könyöksérülése és az abból fakadó fertőzés miatt kénytelen kihagyni a július 4-én rajtoló Tour de France országúti kerékpáros körversenyt.
A hírek szerint a klub több kulcsjátékostól is megválhat, miközben komoly erősítéseket is tervez.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.