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Sport

100 forintos téttel 151 ezeret nyerni nem is rossz: nagyon rápörögtek a magyarok a foci vb-s fogadásokra

Pénzcentrum
2026. június 20. 15:03

A fogadók számára emlékezetesen alakult az elmúlt játéknap: miközben Paraguay 1-0-ra megtréfálta Törökországot, a játékosok nagy része eltalálta a kiállítást és a korai gólt is. Brazília fölényes sikerére szintén rengetegen számítottak, de akadt olyan Tippmix-fogadó is, aki négy mérkőzés eseményeit kombinálva közel 1,2 millió forintos nyereménnyel zárta a napot, a vb meccsei kapcsán pedig volt egy fogadó, aki 100 forintos téttel 151 ezer forintot zsebelt be.

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A világbajnokságon ma sem lesz hiány izgalmakból, a fogadók pedig több mérkőzés kapcsán is markáns véleményt formáltak. Magyar idő szerint este hétkor Hollandia Svédországgal találkozik, itt a tétek 58 százaléka érkezett a hollandok győzelmére, 29 százalék számít döntetlenre, a svédek sikerében pedig 13 százalék bízik. A kvartett másik meccsén Japán a toronymagas favorit Tunézia ellen, a tétek 90 százaléka érkezett a győzelmükre, 8 százalék jött a döntetlenre, és mindössze két százalék az afrikai sikerre - írja közleményében a Szerencsejáték Zrt.

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Az E csoportban Németország Elefántcsontparttal mérkőzik: itt a tétek 61 százaléka érkezett a Nationalelf győzelmére, míg 30 százalék döntetlent, 9 százalék pedig elefántcsontparti sikert vár. Ecuador a vb-újonc Curacao ellen javítana a nyitókörös kudarc után, itt a tétek 59 százaléka érkezett a dél-amerikai együttes győzelmére, 24 százalék a döntetlenre, 17 százalék pedig a karibi válogatott sikerére jött.

A legnagyobb meglepetést az elmúlt játéknapon egyértelműen Paraguay 1-0-s Törökország elleni sikere jelentette, ám a fogadók nem ragaszkodtak a papírformához, a tippek 80 százaléka helyes volt a „Lesz kiállítás?” fogadási soron és arra is sokan fogadtak, hogy az első gól már a korai percekben megszületik.

Brazília a fogadói várakozásoknak megfelelően többgólos sikert aratott: 3-0-ra nyert Haiti ellen. A Tippmixen a „Hendikep 0:2” fogadási soron a tippek 98 százaléka várt legalább háromgólos sikert, a pontos végeredmények közül szintén a 3-0-s eredmény volt az egyik legkedveltebb fogadói részről. A Real Madrid támadója, Vinicius Junior volt a fogadóknál a biztos gólszerző – ez is bejött, ő szerezte a brazilok harmadik gólját.  Az Egyesült Államok és Marokkó győzelme is a papírformának megfelelően alakult, előbbi kapcsán a végkimenetelre érkezett tippek 63 százaléka lett kiváló, míg utóbbi esetében 81 százalék lett jó.

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Persze volt olyan fogadó is, aki mind a négy mérkőzés kapcsán remek tippet adott le, az alábbi tippsort egy Tippmix-játékos hozta össze, 4/8-as kombinációban 750 Ft-os alaptéttel, összesen 12 000 Ft-os téttel 1 millió 196 ezer 719 Ft-ot nyert – köszönhetően annak, hogy az egyik kombinációjával minden eredményt telibe talált.   
Címlapkép: Getty Images
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