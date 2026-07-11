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Egy fiatal latin-amerikai férfi, kezében egy focilabdával, a kanapén ül és mobiltelefont használ. Egy focimeccs közben online fogadást köt.
Sport

Erre az eredményre fogadnak most rengetegen a foci vb-n: mégis, mit tudhatnak?

Pénzcentrum
2026. július 11. 13:20

Erling Haaland és a norvég válogatott a foci világbajnokság egyik legnagyobb meglepetésévé vált a Tippmix-fogadók szemében. A torna során látványosan nőtt a bizalom a skandinávok iránt: míg a vb előtt kevesen számoltak velük, mostanra egyre többen látják bennük azt a csapatot, amely képes lehet felborítani a papírformát.

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A fogadók egyre nagyobb bizalmat szavaznak Erling Haalandnak és a norvég válogatottnak, nem véletlen, hiszen a vb egyik legizgalmasabb meglepetéscsapatává váltak. A norvég sztár körül valóságos hype alakult ki, egyre többen hisznek abban, hogy góljaival nemcsak átírhatja az előzetes forgatókönyveket, hanem akár történelmi világbajnoki meneteléshez is vezetheti Norvégiát - közölte a Szerencsejáték Zrt.

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A norvégok előretörése a fogadói várakozásokban is megmutatkozik. Norvégia a világbajnokság rajtja előtt 35,00-ös oddsal szerepelt a végső győzelemre, jelenleg már 17,00-szeres szorzón fogadható a tornagyőzelmük, most a fogadók 3,5 százaléka számít arra, hogy Haalandék végül a világbajnoki trófeát is elhódítják.

Haaland egyéni esélyei szintén erősödtek. A fogadók 4,5 százaléka arra számít, hogy a norvég klasszis zárja a tornát a góllövőlista élén. Bár ezen a piacon továbbra is Lionel Messi számít a legnagyobb favoritnak, és Kylian Mbappé is megelőzi a norvég csatárt az esélyességi rangsorban, azonban Haaland pozíciója folyamatosan erősödik, a kezdeti, akár 17,00-s szorzóról 8,50-re csökkent az odds a viking menetelésével. Haaland sikerére a vb során többen is fogadtak, egy ügyes tippelő kétszer 35 ezer forintos téttel eltalálta, hogy a norvég sztár duplázni fog a brazilok ellen, ezzel pedig 385 ezer forintot zsebelhetett be.

 

A mai esti mérkőzés előtt a fogadók szinte kivétel nélkül egyetértenek abban, hogy Erling Haaland betalálhat. 

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A gólszerzői piacon a tippek 64 százaléka a norvég sztár nevére érkezett, ami toronymagasan a legmagasabb arány a mezőnyben. Harry Kane ehhez képest jócskán lemarad, az angol csatár góljára mindössze a fogadók 21 százaléka számít. Ami viszont a végeredményt illeti, már közel sem ennyire egyértelmű a helyzet.

A fogadók 40 százaléka vár angol győzelmet, míg Norvégia is 35 százalékon áll, a tippelők 25 százaléka pedig döntetlenre számít. Vagyis hiába Anglia a szűk favorit, Haalandék egyáltalán nem számítanak esélytelennek a játékosok szemében.

A norvég csatár körüli bizalmat az oddsok alakulása is jól mutatja. Haaland gólszerzésére korábban még 1,99-es szorzón lehetett fogadni, ez azonban 1,81-re csökkent. A fogadási piacon az ilyen mértékű oddsesés egyet jelent azzal, hogy egyre többen várják ugyanazt a forgatókönyvet: Haaland újra beköszön. Úgy tűnik tehát, hogy a világbajnokság egyik legnagyobb nyertese egyelőre Erling Haaland a fogadói várakozások szempontjából: a norvég sztár egyre többek szerint képes lehet nemcsak gólokkal, hanem akár történelmi sikerrel is megajándékozni hazáját.
Címlapkép: Getty Images
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