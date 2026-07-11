A Bundestag 561 igen és 43 nem szavazattal határozott arról, hogy a minél eredményesebb nemzetközi szereplés érdekében reformokat hozzanak.
Erre az eredményre fogadnak most rengetegen a foci vb-n: mégis, mit tudhatnak?
Erling Haaland és a norvég válogatott a foci világbajnokság egyik legnagyobb meglepetésévé vált a Tippmix-fogadók szemében. A torna során látványosan nőtt a bizalom a skandinávok iránt: míg a vb előtt kevesen számoltak velük, mostanra egyre többen látják bennük azt a csapatot, amely képes lehet felborítani a papírformát.
A fogadók egyre nagyobb bizalmat szavaznak Erling Haalandnak és a norvég válogatottnak, nem véletlen, hiszen a vb egyik legizgalmasabb meglepetéscsapatává váltak. A norvég sztár körül valóságos hype alakult ki, egyre többen hisznek abban, hogy góljaival nemcsak átírhatja az előzetes forgatókönyveket, hanem akár történelmi világbajnoki meneteléshez is vezetheti Norvégiát - közölte a Szerencsejáték Zrt.
A norvégok előretörése a fogadói várakozásokban is megmutatkozik. Norvégia a világbajnokság rajtja előtt 35,00-ös oddsal szerepelt a végső győzelemre, jelenleg már 17,00-szeres szorzón fogadható a tornagyőzelmük, most a fogadók 3,5 százaléka számít arra, hogy Haalandék végül a világbajnoki trófeát is elhódítják.
Haaland egyéni esélyei szintén erősödtek. A fogadók 4,5 százaléka arra számít, hogy a norvég klasszis zárja a tornát a góllövőlista élén. Bár ezen a piacon továbbra is Lionel Messi számít a legnagyobb favoritnak, és Kylian Mbappé is megelőzi a norvég csatárt az esélyességi rangsorban, azonban Haaland pozíciója folyamatosan erősödik, a kezdeti, akár 17,00-s szorzóról 8,50-re csökkent az odds a viking menetelésével. Haaland sikerére a vb során többen is fogadtak, egy ügyes tippelő kétszer 35 ezer forintos téttel eltalálta, hogy a norvég sztár duplázni fog a brazilok ellen, ezzel pedig 385 ezer forintot zsebelhetett be.
A mai esti mérkőzés előtt a fogadók szinte kivétel nélkül egyetértenek abban, hogy Erling Haaland betalálhat.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A gólszerzői piacon a tippek 64 százaléka a norvég sztár nevére érkezett, ami toronymagasan a legmagasabb arány a mezőnyben. Harry Kane ehhez képest jócskán lemarad, az angol csatár góljára mindössze a fogadók 21 százaléka számít. Ami viszont a végeredményt illeti, már közel sem ennyire egyértelmű a helyzet.
A fogadók 40 százaléka vár angol győzelmet, míg Norvégia is 35 százalékon áll, a tippelők 25 százaléka pedig döntetlenre számít. Vagyis hiába Anglia a szűk favorit, Haalandék egyáltalán nem számítanak esélytelennek a játékosok szemében.
A norvég csatár körüli bizalmat az oddsok alakulása is jól mutatja. Haaland gólszerzésére korábban még 1,99-es szorzón lehetett fogadni, ez azonban 1,81-re csökkent. A fogadási piacon az ilyen mértékű oddsesés egyet jelent azzal, hogy egyre többen várják ugyanazt a forgatókönyvet: Haaland újra beköszön. Úgy tűnik tehát, hogy a világbajnokság egyik legnagyobb nyertese egyelőre Erling Haaland a fogadói várakozások szempontjából: a norvég sztár egyre többek szerint képes lehet nemcsak gólokkal, hanem akár történelmi sikerrel is megajándékozni hazáját.
A fűcsomó mellé egy pendrive is jár majd.
A kaliforniai klub a Philadelphia Flyers óriási ajánlatára reagálva, mélyen a zsebébe nyúlva tartotta meg csatárát.
A korábbi kiváló támadó, a korábbi világbajnok Romário nem finomkodott, szerinte Carlo Ancelottinak semmi keresnivalója sincs a nemzeti csapat kispadján.
Elképesztő: már a sakkban és a dartsban is eladhattak meccseket, döbbenetes vallomás látott napvilágot
A szervezett bűnözői hálózatok mára olyan sportágakba is beszivárogtak, mint a sakk vagy a darts - a végcél természetesen a pénzmosás.
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) a következő két évben évente 60 millió forint többlettámogatást nyújt a 2028-as olimpiára készülő sportszövetségeknek.
A 24 éves versenyzőnél mirigylázat (mononukleózist) diagnosztizáltak, ami teljesen keresztülhúzta a terveit.
Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi vezetőedzője elárulta, hogyan próbálta meg leigazolni Kylian Mbappét 2017-ben, mielőtt a francia csatár a Paris Saint-Germaint választotta.
Mbappé nem ereszti Messit a góllövőlista élén, már a franciák kapitánya is nyolc találatnál jár.
Nagy meglepetésre készül a megbukott brit miniszterelnök: ezt szánja búcsúajándéknak a vébére és a hivatala utolsó napjaira
A kormányfő a tervek szerint a torna döntőjét követően távozik a hivatalából, hogy átadja a hatalmat utódjának - előtte még a fociszurkolóknak adna búcsúajándékot.
A FIFA azzal hárít, hogy a jegyek majdnem teljes egészében elkeltek, a számok azonban megmutatják, hogy a teljes teltházat az ígéretek ellenére nem sikerült hozni.
Elképesztő összeget termelnek a legnagyobb fociligák: ilyen még soha nem történt, új rekord született
A bevételek több mint felét termelő öt topliga közül továbbra is az angol első osztály áll az élen, míg a francia élvonal az egyetlen, amely...
Egy tóban találták meg a mindössze 32 éves amerikai fitnesz-influenszer holttestét, a beszámolók szerint zavartan viselkedett a tragédia előtt.
Narendra Modi indiai miniszterelnök kijelentette, hogy az ország teljes erőbedobással készül a pályázatra.
Collina a FIFA hivatalos oldalán megjelent interjúban teljes függetlenséget és részrehajlás-mentességet hangsúlyozott.
Nego Nicosiában régi ismerős edzővel dolgozhat majd együtt, és a csapat a BL-selejtezőjében indul.
A magyar kupagyőztes egyértelmű célja a továbbjutás, amelynek kiharcolása esetén a holland Twente várna a zöld-fehérekre a következő körben.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.