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Még mindig nem állnak le a magyar Tippmixkirályok: valaki 500 forintból csinált egymilliót
A sportfogadók egyértelmű papírformát, sőt gólzáport és mesterhármasokat várnak a világbajnokságon pályára lépő legnagyobb sztároktól, Messitől, Mbappétól és Haalandtól. Az előző játéknapok eredményei ugyanakkor megmutatták, hogy a váratlan fordulatok és a bátor tippek akár milliós nyereményeket is hozhatnak a játékosoknak.
Hétfő este az osztrákok ellen lép pályára az argentin válogatott, amely az első körben Messi mesterhármasával nyert 3–0-ra. A fogadók továbbra is bíznak a dél-amerikai sikerben, hiszen a beérkezett tétek 95 százaléka az ő győzelmüket várja, míg egy újabb Messi-tripla 19-szeres szorzót kínál - összegez közleményében a Szerencsejáték Zrt.
A francia válogatott Irakkal mérkőzik meg, a fogadók itt legalább kétgólos európai sikert és Mbappé-találatokat, akár duplát vagy triplát remélnek. Éjszaka Norvégia is pályára lép, ám itt a fogadók 70 százaléka döntetlenre számít, bár egy esetleges Haaland-mesterhármas 23-as szorzóval kecsegtet.
Az előző forduló mérkőzései bebizonyították, hogy a jó megérzések rendkívül kifizetődőek lehetnek. Spanyolország Szaúd-Arábia elleni 4–0-s győzelménél a pontos végeredményt eltaláló fogadó 35 ezer forintos tétre több mint 236 ezer forintot nyert. Belgium Irán elleni, gól nélküli döntetlenje sokakat meglepett, a tippelők mindössze 10 százaléka számított erre a forgatókönyvre. A találkozón a belgák 66. percben kapott piros lapja közel ötszörös szorzót jelentett a kiállításra fogadóknak, míg a belga szögletfölényt a többség helyesen jósolta meg.
Folytatta a meglepetések sorát a Zöld-foki-szigetek, amely a spanyolok elleni korábbi pontszerzés után Uruguayjal is 2–2-es döntetlent játszott. Sokan számítottak arra, hogy mindkét csapat szerez gólt, egy szerencsés játékos pedig a félidei uruguayi vezetést és a végső döntetlent megfogadva 300 forintos téttel 133 ezer forintot nyert, míg egy másik fogadó az első félidőben várt legalább három góllal 20 ezer forintos tétre közel 588 ezer forintot zsebelt be.
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Hajnalban Egyiptom hátrányból fordítva 3–1-re győzte le Új-Zélandot, megszerezve története első világbajnoki győzelmét. Ehhez a legtöbbek által várt Szalah-gól is hozzájárult. Egy bátor sportfogadó az új-zélandi félidei vezetést és az egyiptomi végső győzelmet megérezve 20 ezer forintos téttel félmillió forintot nyert, míg a pontos végeredmény eltalálása 10 ezer forintos tétre 125 ezer forintot fizetett.
A világbajnokságon túli események is tartogatnak komoly nyereményeket. Egy játékos például a Hollandia–Svédország összecsapást, valamint egy ír és egy svéd találkozót kombinálva, 2262-es szorzóval 500 forintból több mint 1,1 millió forintot nyert.
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