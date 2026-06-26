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Sport

Ezt elég nehéz lesz überelni: 18 ezerből 15 milliót csinált a magyar Tippmixkirály, így jött össze az álomnyeremény

Pénzcentrum
2026. június 26. 11:43

A hétvégi rangadókon a játékosok egyértelműen az olyan európai élcsapatok győzelmét várják, mint a francia, a spanyol és a portugál válogatott.

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Több mint 15 millió forintos nyereménnyel született meg a labdarúgó-világbajnokság eddigi legnagyobb fogadási sikere a Tippmixen - közölte a Szerencsejáték Zrt.

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A szerencsés játékos egy hármas kötéssel érte el a kiemelkedő, 1150,20-as szorzót: szelvényén pontosan megtippelte a Tunézia–Hollandia mérkőzés 3–1-es holland sikerét, a Törökország–USA találkozó első félidejének 2–1-es török vezetését, valamint a Japán–Svédország összecsapás döntetlenjét.

Megérzéseiben bízva ezt a tippsort huszonnégyszer is megjátszotta, egyenként 520 forintos téttel, ami önmagában több mint 14,3 millió forintos kifizetést jelentett. Ezt még kiegészítette egy hatezer forintos tétű, 2/3-as kombinációs fogadással is, így a teljes nyereménye végül meghaladta a 15,2 millió forintot.

Nem ő volt az egyetlen, aki hatalmasat nyert, egy másik fogadó ugyanis a Fogadáskészítő funkció segítségével állított össze egy tizenötös kötést, és szintén hatezer forintos össztéttel közel 5,9 millió forintot vihetett haza.

A hétvégi csoportmérkőzések is élénken foglalkoztatják a fogadókat. A maste összecsapó, eddig még veretlen Franciaország és Norvégia meccsén a játékosok 54 százaléka francia sikert vár, míg a norvégok győzelmére csupán 14 százalékuk fogadott.

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A gólszerzők piacán Kylian Mbappé találatára érkezett a tétek 60 százaléka, míg Erling Haaland góljára 37 százaléknyi fogadás futott be. A többi rangadón még egyértelműbbnek tűnik a papírforma, hiszen az Uruguay–Spanyolország meccsen a játékosok 74 százaléka a spanyolokat, míg a Kolumbia–Portugália találkozón 75 százalékuk a portugálokat tartja esélyesnek a győzelemre.

A torna ugyanakkor okozott már komoly meglepetéseket is, amelyek a Tippmix-játékosokat is váratlanul érték. Arra, hogy a továbbjutásért küzdő Ecuador legyőzi a már biztos továbbjutó Németországot, mindössze a fogadók 7,5 százaléka számított. Még ennél is kevesebben, csupán a játékosok 4 százaléka bízott a dél-afrikai válogatott bravúrjában a csoportkör utolsó fordulójában.
Címlapkép: Getty Images
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