Nagy kalandba vág a magyar bajnok Győr: ma kezdik az európai kupaszereplést

A magyar bajnok Győr labdarúgócsapata kedden az izlandi Víkingur otthonában kezdi meg a Bajnokok Ligája-selejtezőt a 2026/27-es szezonban. A zöld-fehérek dolgát az új szakmai stáb mellett a kulcsjátékosok hiánya és a kiváló formában lévő ellenfél is nehezíti, ám a továbbjutás kiharcolása létfontosságú a nemzetközi kupaszereplés folytatása szempontjából.

A győriek számára a keddi összecsapás lesz az idény első tétmérkőzése, míg a szigetországi rivális már javában játékban van, hiszen tizennégy forduló után, mindössze egyetlen döntetlennel, veretlenül vezeti az izlandi bajnokságot. A magyar csapatnak a meccshiány mellett a műfüves borítással és a hazainál lényegesen hűvösebb időjárással is meg kell birkóznia.

A nyári szünetben komoly átalakuláson ment keresztül a győri klub vezetése. Borbély Balázs vezetőedző a Ferencvároshoz távozott, a helyét a mexikói Efraín Juárez vette át, míg a szintén távozó belga sportigazgatót, Steven Vanharent honfitársa, Sander Van Praet váltotta.

A játékoskeretből nagyon hiányzik majd Nadir Benbuali, aki az algériai válogatott színeiben gólt szerzett a világbajnokságon, ám a tornán meg is sérült. Mivel az ukrán Olekszandr Piscsur a spanyol másodosztályba kieső Gironához igazolt, a csatársor meglehetősen sebezhetőnek tűnik. A csapat gerince, köztük a szerződést hosszabbító Csinger Márk és Vitális Milán, azonban maradt a klubnál.

A kiutazás előtt a válogatott hátvéd, Csinger Márk elmondta, hogy bár a felkészülésük rövid volt, a keret magja együtt maradt, így gyorsan összeszoktak az új stábbal. Céljuk a játék irányítása és a győzelem megszerzése, de szem előtt kell tartaniuk, hogy a párharc két mérkőzésből áll. Vitális Milán fizikálisan erős ellenfélre számít, ám bízik abban, hogy megfelelő alázattal kedvező eredményt érhetnek el a jövő heti visszavágó előtt. A középpályás hozzátette, sajnálják Benbuali sérülését, de megvannak a megfelelő játékosaik a pótlására.

A párharc megnyerése kritikus fontosságú a Győr számára. Kiesés esetén a csapat egyből a Konferencia-ligába kerülne, ahol már nem hibázhatna, míg a Bajnokok Ligája selejtezőjének későbbi köreiben búcsúzva az Európa-ligában is folytathatná a nemzetközi szereplést. A történelem mindenesetre a magyarok mellett szól, hiszen az 1983-as bajnoki címet követően az ETO szintén a Víkingur ellen kezdett, és akkor kettős győzelemmel, 4–1-es összesítéssel lépett tovább.

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A magyar idő szerint 21 órakor kezdődő, a Duna World által közvetített találkozó visszavágóját jövő kedden 19 órától rendezik Győrben. A párharc győztese az izraeli Hapoel Beér-Sevával találkozik a BL-selejtező második fordulójában, míg a vesztes a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Atert Bissen összecsapásának alulmaradójával játszik majd a Konferencia-ligában.

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA