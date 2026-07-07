Thomas Tuchel éles kritikával illette a világbajnokság játékvezetését, miután Anglia vasárnap éjjel 3–2-es győzelmet aratott Mexikó ellen.
Reagált a rasszista támadásra Kylian Mbappé: nem teszi zsebre a paraguayi politikus, amit tőle kapott
Rasszista támadások érték Kylian Mbappét egy paraguayi szenátor részéről, miután a francia válogatott 1–0-s győzelmet aratott Paraguay felett a világbajnokság nyolcaddöntőjében. A francia csapatkapitány és a francia szövetség egyaránt élesen reagált az incidensre, utóbbi ráadásul jogi lépéseket is kilátásba helyezett - számolt be a The Guardian.
Rasszista támadások érték Kylian Mbappét egy paraguayi szenátor részéről, miután a francia válogatott 1–0-s győzelmet aratott Paraguay felett a világbajnokság nyolcaddöntőjében.
A feszült hangulatú szombati mérkőzésen Mbappé büntetőből szerzett gólja döntötte el a továbbjutást. Nem sokkal a találkozó után Celeste Amarilla paraguayi szenátor éles hangú bejegyzést tett közzé az X közösségi platformon, amelyben a francia támadót "gyarmatosított kameruninak" nevezte, aki "kétségbeesetten próbál franciának látszani", emellett "írástudatlan bunkónak" titulálta. A politikus azt is hozzátette, hogy a paraguayi játékosoknak fel kellett volna pofozniuk a csatárt a mérkőzés után.
Mbappé határozott közleményben reagált a vádakra, amelyben nemcsak saját magát, hanem a paraguayi labdarúgókat is megvédte.
Celeste Amarilla asszony, ön egy megvetendő nő, aki méltatlan a pozíciójára. Ön nem képviseli Paraguayt, azt az országot, amely hatalmas szenvedéllyel és becsülettel küzdött végig a tornán
– fogalmazott a játékos. Hozzátette, hogy a szenátor felelőtlen és nyílt rasszizmusa miatt a közvélemény teljesen megfeledkezhet a paraguayi csapat történelmi teljesítményéről.
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A Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) tovább élezte a diplomáciai feszültséget, amikor bejelentette, hogy hivatalos feljelentést tesz a szerintük "mélységesen visszataszító és elfogadhatatlan" kijelentések miatt. A szervezet álláspontja szerint a sértő szavak büntetőjogi kategóriába esnek, ezért az ügyet az ügyészség elé terjesztik. Közleményükben hangsúlyozták, hogy a francia válogatott tagjai az egész nemzetet képviselik, így a játékost ért támadás egyben Franciaország elleni sértésnek is minősül.
Nem a szenátor az egyetlen, aki rasszista megjegyzésekkel hergeli a franciákat, a hétvégén sorompóba szállt a legendás paraguayi kapus, José Luis Chilavert is. Ő közösségi oldalán írt arról, hogy amikor ő 1998-ban a franciák ellen védte a paraguay-i kaput, akkor valóban franciák voltak az ellenfelek, ma pedig a franciákat afrikai csapatnak kell tekinteni. Erről itt írtunk:
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