Hatalmas magyar siker: az Atlético Madridhoz igazolt a magyar focista!

A magyar női válogatott kapitánya, Csiszár Henrietta két évre írt alá a Matracosoknál.

Csiszár Henrietta Spanyolországban, az Atlético Madrid csapatánál folytatja pályafutását, a magyar női labdarúgó-válogatott csapatkapitánya ugyanis kétéves szerződést kötött az élvonalbeli klubbal.

A 32 éves középpályás magyarországi karrierje során a Ferencvárosban és az MTK-ban is futballozott, mielőtt külföldre igazolt volna. Németországi légióskodását követően, 2021-ben az olasz Internazionale csapatához igazolt, mostantól pedig a spanyol bajnokság előző idényében az ötödik helyen végző madridi együttest erősíti.

A rutinos labdarúgó 2012-ben mutatkozott be a magyar válogatottban, amelynek jelenleg is ő a csapatkapitánya. Eddig összesen 125 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, és ezalatt 22 gólt szerzett.