Az egyiptomi válogatott először jutott túl a világbajnokság csoportkörén, majd büntetőpárbajban győzte le Ausztráliát. A nyolcaddöntőben azonban óriási feladat vár rájuk.
Hatalmas magyar siker: az Atlético Madridhoz igazolt a magyar focista!
A magyar női válogatott kapitánya, Csiszár Henrietta két évre írt alá a Matracosoknál.
Csiszár Henrietta Spanyolországban, az Atlético Madrid csapatánál folytatja pályafutását, a magyar női labdarúgó-válogatott csapatkapitánya ugyanis kétéves szerződést kötött az élvonalbeli klubbal.
A 32 éves középpályás magyarországi karrierje során a Ferencvárosban és az MTK-ban is futballozott, mielőtt külföldre igazolt volna. Németországi légióskodását követően, 2021-ben az olasz Internazionale csapatához igazolt, mostantól pedig a spanyol bajnokság előző idényében az ötödik helyen végző madridi együttest erősíti.
A rutinos labdarúgó 2012-ben mutatkozott be a magyar válogatottban, amelynek jelenleg is ő a csapatkapitánya. Eddig összesen 125 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, és ezalatt 22 gólt szerzett.
Több német sajtóértesülés szerint a madridi klub 190 millió eurós fix összeget kínálna, de a teljes átigazolási csomag elérheti a 220 millió eurót is.
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A holland pilóta a Brit Nagydíjon, a nagy sebességű Stowe-kanyarban veszítette el uralmát az autója felett, de szerencsésen megúszta a kalandot.
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Ronaldo elmondta, hogy akkor is békével a szívében távozik a világ színpadáról, ha nem sikerül megnyerni a mostani világbajnokságot.
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