2026. július 7. kedd Apollónia
32 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
POR
Portugália 0 1 Spanyolország
ESP
 Vége
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok 1 4 Belgium
BEL
 Vége
Nyolcaddöntö
ARG
Argentína Egyiptom
EGY
 Ma 18:00
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc Kolumbia
COL
 Ma 22:00
Nyolcaddöntö
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Madrid, Spanyolország, 2025. március 15: Atletico de Madrid labdarúgó-stadion, Metropolitano: Panorámakép az Atletico de Madrid labdarúgó-stadionról.
Sport

Hatalmas magyar siker: az Atlético Madridhoz igazolt a magyar focista!

MTI
2026. július 7. 13:44

A magyar női válogatott kapitánya, Csiszár Henrietta két évre írt alá a Matracosoknál.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Csiszár Henrietta Spanyolországban, az Atlético Madrid csapatánál folytatja pályafutását, a magyar női labdarúgó-válogatott csapatkapitánya ugyanis kétéves szerződést kötött az élvonalbeli klubbal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 32 éves középpályás magyarországi karrierje során a Ferencvárosban és az MTK-ban is futballozott, mielőtt külföldre igazolt volna. Németországi légióskodását követően, 2021-ben az olasz Internazionale csapatához igazolt, mostantól pedig a spanyol bajnokság előző idényében az ötödik helyen végző madridi együttest erősíti.

A rutinos labdarúgó 2012-ben mutatkozott be a magyar válogatottban, amelynek jelenleg is ő a csapatkapitánya. Eddig összesen 125 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, és ezalatt 22 gólt szerzett.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #spanyolország #labdarúgás #focista #magyar válogatott #internazionale #átigazolás #ferencváros #női foci #atletico madrid

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:29
14:16
13:58
13:44
13:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 7.
Ők lehetnek a hazai munkaerőhiány legnagyobb nyertesei: óriási tabu, alig beszélnek erről
2026. július 6.
Megállt a bérrobbanás a magyar sztárszakmában: a seniorok plafonba ütköztek, a kezdők viszont 800 ezres fizetéssel is indulhatnak
2026. július 7.
Kiderült az igazság: tényleg tízmilliók rohanják meg Magyarországot, de mégsem jön el egyhamar a kánaán
2026. július 7.
Hiába öntik a milliárdokat a családtámogatásokba, brutálisan fogy a magyar: olyan ok áll a hátterében, amelyen a pénz se segít
2026. július 6.
Újabb szomorú mutató, amiben Magyarország előzi az egész világot: nincs mese, van okunk az aggodalomra?!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 7. kedd
Apollónia
28. hét
Július 7.
A csokoládé világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
2
2 napja
Sokkoló üzlet készülhet Liverpoolban: egyik legjobbjukat engedik el a Vörösök?
3
2 napja
Újra életjelet adott Klein Dávid: így áll most a pakisztáni nyolcezres csúcs meghódítása
4
6 napja
58. Kékszalag 2026-ban: itt az idei útvonal és minden tudnivaló a versenyről egy helyen
5
2 napja
Perceken múlt az olimpiai bajnok élete: allergiás sokkot kapott egy étteremben - részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizakockázat
A bank nyitott devizapozícióiból származó kockázata, melynek forrása a devizaárfolyam változása.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 7. 13:36
Veszélyes eper terjed Európában: a magyar boltokban is kapható, nagyon súlyos betegséget okozhat!
Pénzcentrum  |  2026. július 7. 13:01
Kiderült az igazság: tényleg tízmilliók rohanják meg Magyarországot, de mégsem jön el egyhamar a kánaán
Agrárszektor  |  2026. július 7. 13:29
Nem ez lesz a szántóföldek éve: a búza kevés, a kukorica pedig tragikus lehet