Messi Salah ellen a keddi vb-csúcsrangadón: melyik legenda megy tovább?

Az egyiptomi válogatott története során először jutott túl a világbajnokság csoportkörén, majd Dallasban büntetőpárbajban győzte le Ausztráliát. A nyolcaddöntőben azonban óriási feladat vár rájuk, hiszen a világbajnoki címvédő Argentína és Lionel Messi ellen léphetnek pályára. A keddi, összecsapás egyúttal Mohamed Szaláh és Messi első válogatott szintű találkozója lesz - közölte a The Guardian.

Bár az egyiptomiak talán magukat is alaposan meglepték, a 32 közötti meccset is sikerrel vették Ausztrália ellen, ráadásul a sérüléssel bajlódó legenda, Mohamed Salah maga döntött úgy az utolsó pillanatban, hogy elvállalja a büntetőt, noha a legutóbbi két büntetőpárbajban – köztük a négy évvel ezelőtti, Szenegál elleni vb-selejtezőn – hibázott. "Tapasztaltabb vagyok a többieknél, magabiztosságot akartam adni nekik" – mondta a korábbi Liverpool-támadó, aki élete egyik legszebb napjaként emlékezett meg a győzelemről. Arra a kérdésre, hogy kivel játszana a legszívesebben, ha ez lenne az utolsó világbajnoksága, mosolyogva azt felelte, hogy Messivel.

A két klasszis korábban kétszer találkozott, mindkétszer a Bajnokok Ligájában. Először 2015-ben játszottak egymás ellen, amikor Salah még az AS Roma csapatát erősítette, majd 2019-ben, a Liverpool 3–0-s vereségével záruló elődöntőben a Camp Nouban. A visszavágón aztán a Liverpool 4–0-ra fordított, igaz, Salah agyrázkódás miatt kihagyta azt a legendás mérkőzést.

Az egyiptomi szakmai stáb igyekszik nem csupán Messire összpontosítani, aki az argentinok vezéreként lép pályára. Nekik ott van Messi, nekünk viszont Mohamed Salah – és 26 saját Messink

– fogalmazott Ibráhím Haszan, a válogatott stáb egyik tagja. Salah terhelése ugyanakkor aggodalomra adhat okot, hiszen a csoportkörben, Irán ellen combsérülést szenvedett, amiből sietve kellett felépülnie.

FIFA Világbajnokság Argentína Egyiptom 2026. július 7. kedd 18:00 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Egymás elleni statisztika: 2 meccs Győzelem Argentína: 1 (50%) Egyiptom: 0 (0%) Döntetlen: 1 (50%) Gólok Argentína: 3 Egyiptom: 1 Gólkülönbség: 2 Hazai győzelem Argentína: 0 Egyiptom: 0 Vendéggyőzelem Argentína: 1 Egyiptom: 0 Adatlap létrehozva: 2026.07.07.

Az argentinok oldalán is akadnak kérdőjelek, hiszen a Zöld-foki-szigetek ellen épphogy továbbjutó együttesnek mindössze négy napja maradt a pihenésre és az utazásra. Sergio Agüero szerint sok játékos görcsösen játszott, most pedig egy fizikálisan erős, támadásban az előző afrikai riválisnál veszélyesebb egyiptomi csapat vár rájuk. Mo Salah mellett a Manchester City támadója, Omar Marmoush, valamint a Barcelona B-csapatában szereplő fiatal tehetség, Hamza Abdelkarím is komoly figyelmet érdemel.

Egyiptomban közben megerősítették, hogy Szaláh 2030-ig marad a válogatott csapatkapitánya, Hoszam Haszan pedig megőrzi szövetségi kapitányi posztját. A 34 éves támadó klubjövője viszont bizonytalan, mivel liverpooli szerződése július 1-jén lejárt, és felerősödtek a szaúdi átigazolásról szóló pletykák. Szaláh a mostani tornán ennek ellenére több helyzetet teremtett bárki másnál – szám szerint tizenhatot –, így ezúttal is kulcsszereplő lehet. Az egyiptomiaknak ráadásul nincs vesztenivalójuk, Salah pedig egyetlen találattal beérheti szövetségi kapitánya 69 gólos válogatottbeli rekordját.