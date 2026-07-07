Megint bírózik az angolok kapitánya: ez a legfontosabb a norvégok elleni meccs előtt?

Thomas Tuchel éles kritikával illette a világbajnokság játékvezetését, miután Anglia drámai küzdelemben 3–2-es győzelmet aratott Mexikó ellen. A szövetségi kapitány megbízhatatlannak és kiszámíthatatlannak nevezte a bírói teljesítményt, miközben csapata emberhátrányban is megőrizte előnyét az Azték Stadionban - közölte a The Guardian.

Thomas Tuchel éles kritikával illette a világbajnokság játékvezetését, miután Anglia vasárnap éjjel 3–2-es győzelmet aratott Mexikó ellen. A német szakember különösen Jarell Quansah kiállítása miatt volt dühös, akit a játékvezető a videobíró (VAR) javaslatára, a felvételek megtekintése után állított ki egy becsúszó szerelésért.

Tuchel szerint a játékosok nem tudják, mire számíthatnak a mérkőzéseken, és arra figyelmeztetett, hogy csapatok eshetnek ki a gyenge bírói döntések miatt.

Ez nem elég jó. Bármikor bárkit kiállíthatnak, a játékvezetés egyszerűen kiszámíthatatlan és megbízhatatlan

– fogalmazott a szakvezető.

Az angol labdarúgó-szövetség (FA) mérlegeli, hogy fellebbezést nyújt be Quansah piros lapja ellen, hogy a védő ne hagyja ki a szombati, Miamiban rendezendő, Norvégia elleni negyeddöntőt. A szövetségi kapitány már a találkozó kezdetétől elégedetlen volt, és hevesen reklamált, amikor Declan Rice-t már az első percben sárga lappal büntették egy szabálytalan szerelésért.

Mexikó második gólja szintén VAR-vizsgálat után született meg egy büntetőből, amelyet a Harry Kane által elkövetett szabálytalanság miatt ítéltek meg. Tuchel szerint az ilyen döntések teljesen elrugaszkodnak a valóságtól.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Tényleg azt hiszik, hogy Harry abban a pillanatban a videobíróra gondol? Csak a labdát akarja megszerezni, és történik egy ütközés, de ez egy kontaktsport. Nem lehet kimerevített képek alapján büntetőt ítélni

– méltatlankodott a kapitány.

A szakvezető úgy véli, hogy a mai labdarúgásban a papíron gyengébb nemzetek is a legmagasabb szinten teljesítenek, ezért a bíróknak is fel kellene nőniük ehhez a színvonalhoz. Az angol szövetség fellebbezési esélyeit növelheti, hogy a FIFA nemrég precedenst teremtett, amikor eltörölte az amerikai Folarin Balogun egymeccses eltiltását a Bosznia-Hercegovina elleni kiállítása után - ehhez kapcsolódóan Franciaország is kérte Michael Olise sárga lapjának törlését. A botrányról itt írtunk:

EZ IS ÉRDEKELHET Elképesztő botrány a világbajnokságon: Trump nyomására törölhették egy amerikai játékos piros lapját A lépés több mint hat évtizede teljesen példátlan a nemzetközi labdarúgás történetében: a források szerint maga az elnök hívta fel Gianni Infantinot, és az eltiltást fel is függesztették.

A győzelem árnyoldala Jordan Henderson sérülése volt, a középpályás ugyanis a lefújás utáni ünneplés közben, egy reklámtábla átugrásakor csuklótörést szenvedett: műtét vár rá, így a torna hátralévő részében már nem léphet pályára. Tuchel ennek ellenére bizakodó, és úgy véli, az ilyen drámai sikerek megerősítik a csapat hitét, a negyeddöntőtől kezdve pedig már bárki megnyerheti a tornát. Anglia az eddig a torna egyik meglepetésének számító Norvégiával találkozik szombaton, magyar idő szerint este 11-kor.