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Megint bírózik az angolok kapitánya: ez a legfontosabb a norvégok elleni meccs előtt?
Thomas Tuchel éles kritikával illette a világbajnokság játékvezetését, miután Anglia drámai küzdelemben 3–2-es győzelmet aratott Mexikó ellen. A szövetségi kapitány megbízhatatlannak és kiszámíthatatlannak nevezte a bírói teljesítményt, miközben csapata emberhátrányban is megőrizte előnyét az Azték Stadionban - közölte a The Guardian.
Thomas Tuchel éles kritikával illette a világbajnokság játékvezetését, miután Anglia vasárnap éjjel 3–2-es győzelmet aratott Mexikó ellen. A német szakember különösen Jarell Quansah kiállítása miatt volt dühös, akit a játékvezető a videobíró (VAR) javaslatára, a felvételek megtekintése után állított ki egy becsúszó szerelésért.
Tuchel szerint a játékosok nem tudják, mire számíthatnak a mérkőzéseken, és arra figyelmeztetett, hogy csapatok eshetnek ki a gyenge bírói döntések miatt.
Ez nem elég jó. Bármikor bárkit kiállíthatnak, a játékvezetés egyszerűen kiszámíthatatlan és megbízhatatlan
– fogalmazott a szakvezető.
Az angol labdarúgó-szövetség (FA) mérlegeli, hogy fellebbezést nyújt be Quansah piros lapja ellen, hogy a védő ne hagyja ki a szombati, Miamiban rendezendő, Norvégia elleni negyeddöntőt. A szövetségi kapitány már a találkozó kezdetétől elégedetlen volt, és hevesen reklamált, amikor Declan Rice-t már az első percben sárga lappal büntették egy szabálytalan szerelésért.
Mexikó második gólja szintén VAR-vizsgálat után született meg egy büntetőből, amelyet a Harry Kane által elkövetett szabálytalanság miatt ítéltek meg. Tuchel szerint az ilyen döntések teljesen elrugaszkodnak a valóságtól.
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Tényleg azt hiszik, hogy Harry abban a pillanatban a videobíróra gondol? Csak a labdát akarja megszerezni, és történik egy ütközés, de ez egy kontaktsport. Nem lehet kimerevített képek alapján büntetőt ítélni
– méltatlankodott a kapitány.
A szakvezető úgy véli, hogy a mai labdarúgásban a papíron gyengébb nemzetek is a legmagasabb szinten teljesítenek, ezért a bíróknak is fel kellene nőniük ehhez a színvonalhoz. Az angol szövetség fellebbezési esélyeit növelheti, hogy a FIFA nemrég precedenst teremtett, amikor eltörölte az amerikai Folarin Balogun egymeccses eltiltását a Bosznia-Hercegovina elleni kiállítása után - ehhez kapcsolódóan Franciaország is kérte Michael Olise sárga lapjának törlését. A botrányról itt írtunk:
A győzelem árnyoldala Jordan Henderson sérülése volt, a középpályás ugyanis a lefújás utáni ünneplés közben, egy reklámtábla átugrásakor csuklótörést szenvedett: műtét vár rá, így a torna hátralévő részében már nem léphet pályára. Tuchel ennek ellenére bizakodó, és úgy véli, az ilyen drámai sikerek megerősítik a csapat hitét, a negyeddöntőtől kezdve pedig már bárki megnyerheti a tornát. Anglia az eddig a torna egyik meglepetésének számító Norvégiával találkozik szombaton, magyar idő szerint este 11-kor.
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