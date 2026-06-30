Marokkó most a végső győzelemre is esélyes hollandokat csapta ki már a 32 között - a szakértők szerint ismét nagy eredményt érhetnek el a világbajnokságon.
Erről szól a világbajnokság: majdhogynem elhomályosítják a fiatal zsenik Messit és Ronaldót
A 2026-os világbajnokságon nemcsak az olyan rutinos klasszisok hagytak mély nyomot, mint Lionel Messi és Cristiano Ronaldo, hanem a feltörekvő, fiatal generáció tagjai is. A tornán a keretekbe beválogatott 85, legfeljebb 21 éves játékos közül sokan rendkívül magabiztosan, félelem nélkül léptek pályára.
A torna korai szakaszában több figyelemre méltó rekord is megdőlt: a szenegáli Ibrahim Mbaye 18 évesen a világbajnokságok történetének negyedik legfiatalabb gólszerzőjévé vált, amikor betalált a Franciaország elleni, 3-1-es vereséggel végződő mérkőzésen. A mexikói Gilberto Mora szintén új csúcsot állított fel, ugyanis 17 évesen és 240 naposan ő lett a legfiatalabb olyan labdarúgó, aki pályára lépett egy házigazda válogatottban, miután csereként beállt a Dél-Afrika elleni nyitómeccsen.
A marokkói Ajúb Buaddi a Brazília elleni debütálásával hívta fel magára a figyelmet. A Lille középpályása a 66 átadásával az évszázad második legfiatalabb játékosa lett, aki egyetlen világbajnoki mérkőzésen több mint ötven sikeres passzt hajtott végre. Higgadt játékát a korábbi angol legenda, Alan Shearer is elismeréssel méltatta.
Az RB Leipzig 19 éves elefántcsontparti szélsője, Yan Diomandé iránt a Paris Saint-Germain és a Liverpool is élénken érdeklődik. Kiváló cselezőkészsége kulcsszerepet játszott abban, hogy Elefántcsontpart bejutott a torna egyenes kieséses szakaszába.
A svájci Johan Manzambi a Bosznia-Hercegovina elleni 4-1-es győzelem alkalmával a világbajnokságok történetének legfiatalabb olyan játékosává vált, aki csereként beállva legalább két gólt szerzett egy mérkőzésen. Az egykori kapus végül három góllal és egy gólpasszal járult hozzá a sikerhez. A bosnyák csapatban a 18 éves Kerim Alajbegović a Katar elleni találkozón a tizenhatoson kívülről lőtt góllal döntött rekordot, megelőzve a 2018-as tornán remekelő Kylian Mbappét.
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Az ausztrál válogatottban Nestory Irankunda lett a legfiatalabb világbajnoki gólszerző, miután betalált a Törökország elleni 2-0-s győzelem során. A tanzániai menekülttáborban, burundi szülők gyermekeként született támadó jelenleg a Watford játékosa, ahová a több játéklehetőség reményében igazolt át 2025-ben a Bayern Münchentől.
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