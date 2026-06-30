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Újabb szupermeglepetés készül a világbajnokságon: az afrikai óriásölők újra megcsinálták a lehetetlent
Marokkó most a végső győzelemre is esélyes hollandokat csapta ki már a 32 között - a szakértők szerint ismét nagy eredményt érhetnek el a világbajnokságon.
Négy évvel azután, hogy Spanyolország és Portugália legyőzésével egészen a világbajnoki elődöntőig menetelt – ahol végül Franciaország állította meg a csapatot –, a marokkói válogatott ismét búcsúztatott egy európai nagyhatalmat. Az "Atlasz Oroszlánjai" jelenleg a hatodik helyet foglalják el a FIFA világranglistáján, közvetlenül Hollandia előtt - mint arról reggel beszámoltunk, épp őket győzték le hajnalban egy tizenegyespárbajban, így a hollandok máris utazhatnak haza Amerikából.
A csapat egy különösen tehetséges generációra építhet, amelyben Hakimi, Szaibari és Brahim Díaz egyaránt pályafutása csúcsán teljesít. A középpályán pedig a Franciaországban született, 18 éves Ajjúb Buaddi, aki csak hetekkel ezelőtt váltott szülőhazája válogatottjáról a marokkóira, minden jel szerint Európa egyik legkeresettebb játékosává válik. Mohamed Vahbi szövetségi kapitány alig négy hónapja tölti be posztját, de elismertsége folyamatosan nő, hiszen tavaly ő vezette világbajnoki címre az ország U20-as csapatát.
A marokkóiak ezúttal is a saját stílusukat érvényesítve arattak győzelmet, hiszen uralták a labdabirtoklást, a kihagyott helyzetek után sem veszítették el a koncentrációjukat, a hosszabbításban pedig megérdemelten egyenlítettek. A büntetőpárbajban ugyanezt a tartást mutatták, így végül hátrányból fordítva jutottak tovább.
Nusszair Mazrávi védő szerint ugyanakkor igazságtalan, hogy két ilyen erős csapat már ennyire korán összecsapott a tornán, de hozzátette, alázatosnak kell maradniuk, hiszen az általuk megmutatott küzdőszellem nélkül egyetlen mérkőzést sem lehet megnyerni.
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Marokkó ezzel az afrikai csapatok számára egyébként is történelmi jelentőségű világbajnokságon elsőként jutott be a legjobb tizenhat közé. Következő ellenfelük a társrendező Kanada lesz, a negyeddöntőben pedig akár a Franciaország elleni visszavágóra is sor kerülhet, amennyiben a franciák túljutnak Svédországon és Paraguayon.
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