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Két hét alatt két edzőváltás: megint nincs kapitánya Tunéziának, pedig most nevezték ki

MTI
2026. július 5. 22:00

Hervé Renardot már a vébé elindulása után kérték fel, de mivel sokat nem tudott javítani a helyzeten, már le is mondott a posztjáról.

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Mindössze egy héttel az észak-amerikai rendezésű világbajnokságról való kiesést követően lemondott posztjáról Hervé Renard, a tunéziai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Az 57 éves francia szakember szombaton egy Instagram-bejegyzésben tette közzé döntését, lezárva ezzel rövid megbízatását a nemzeti csapat élén.

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Renard a torna közben, az első csoportmeccs után vette át az együttes irányítását, miután elődjét, Sabri Lamouchit a svédek elleni 5–1-es vereséget követően menesztették. A kapitányváltás azonban nem hozta meg a várt áttörést: a tunéziai csapat Japántól 4–0-ra, Hollandiától pedig 3–1-re kapott ki, így esélye sem maradt a csoportkörből való továbbjutásra.

Renard röviddel az idei torna előtt távozott a szaúd-arábiai válogatott éléről. Az afrikai labdarúgás egyáltalán nem ismeretlen számára, hiszen korábban Marokkó, Elefántcsontpart, Angola és Zambia nemzeti együttesét is irányította.

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Címlapkép: Getty Images
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