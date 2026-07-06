Eszement transzferre készülhet a Real: kétszázmillió eurót sem sajnálnának a francia csodagyerekért

Több német sajtóértesülés szerint a madridi klub 190 millió eurós fix összeget kínálna, amelyet további 30 millió eurós bónuszokkal egészítene ki, így a teljes átigazolási csomag elérheti a 220 millió eurót - írta a Fichajes.

A Real Madrid a hírek szerint minden korábbi ajánlatát felülmúló összeggel készül megszerezni a Bayern München francia szélsőjét, Michael Olise-t. A francia játékos neve már hónapok óta beszédtéma a Bernabéu Stadionban, a 2026-os világbajnokságon nyújtott teljesítménye azonban végleg felkeltette a madridiak érdeklődését.

A támadó a torna egyik legnagyobb felfedezettje, ami jelentősen növelte a piaci értékét. A Bayern München tisztában van ezzel a helyzettel, ezért egyáltalán nem siet az eladással; ha a Real Madrid meg akarja szerezni a sztárját, mélyen a zsebébe kell nyúlnia - a királyiak pedig a hírek szerint akár 200 milliót is fizetnének érte összesen.

A madridiak azért tartják Olise-t ideális célpontnak, mert tökéletesen megfelel a klub által keresett modern támadóprofilnak. A francia játékos képes a jobb szélről indulva befelé húzódni, összjátékba lépni a középpályásokkal, valamint nagy könnyedséggel betörni a tizenhatoson belülre. Nem csupán klasszikus szélső, hanem olyan labdarúgó, aki a pálya több pontján is képes befolyásolni a játékot, ráadásul cseleivel, gólpasszaival és lövéseivel egyaránt állandó veszélyt jelent az ellenfelekre.

A bajor klub kulcsfontosságú játékosként tekint a franciára, és anyagilag sincs rászorulva az értékesítésére. Ez jelenti a legnagyobb nehézséget a Real Madrid számára, hiszen a Bayern nem akarja az eladó klub látszatát kelteni egy olyan riválissal szemben, amely az európai porondon közvetlen ellenfele lehet. Ráadásul Olise pótlása sem ígérkezne egyszerű feladatnak.

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Ennek ellenére egy 190 millió eurós fix ajánlat a bónuszokkal kiegészülve szinte bármelyik klubot tárgyalóasztalhoz kényszerítené. Ekkora összeg komoly hatással lenne a Bayern hosszú távú tervezésére, hiszen ebből a forrásból több poszton is átépíthetnék a keretet, fiatal tehetségeket igazolhatnának, és garantálhatnák a csapat versenyképességét.

A madridiak úgy vélik, hogy bár Olise megszerzése most rendkívül drága mulatság, a kivárás később még többe kerülhet. Ha a francia a torna egyik legnagyobb sztárjaként fejezi be a világbajnokságot, a Bayernnek még erősebb érvei lesznek a magasabb vételár kikényszerítésére. Az ügylet mindenesetre hosszúnak és bonyolultnak ígérkezik, a végkimenetel pedig nagyban múlik majd a játékos személyes szándékán is.