Elbúcsúzott Cristiano Ronaldo, nincs már versenyben házigazda csapat: mutatjuk a hétfői eredményeket

A labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében Spanyolország Portugáliát, míg Belgium a társházigazda Egyesült Államokat búcsúztatta, a két továbbjutó egymással mérkőzik meg a negyeddöntőben.

Az Európa-bajnoki címvédő spanyol válogatott a nyolcaddöntőben 1–0-ra győzte le a portugálokat, egy nagyon kései góllal. A találkozón Cristiano Ronaldo a huszonhetedik - és egyben utolsó - világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, amivel az örökrangsor második helyét foglalja el a harminc meccsel listavezető Lionel Messi mögött. A spanyolok 29 éves kapusa, Unai Simón is történelmet írt, miután az idei tornán már az ötödik mérkőzésén maradt érintetlen a hálója. A kapus elképesztő, bekapott gól nélküli sorozata már 609 perce tart, ami még a négy évvel ezelőtti világbajnokság csoportkörében vette kezdetét.

A másik ágon a belga válogatott Seattle-ben magabiztos, 4–1-es győzelmet aratott az Egyesült Államok felett. A belgák közül De Ketelaere duplázott, mellette Vanaken és Lukaku is betalált, míg az amerikaiak szépítő gólját Tillman szerezte. Bár az amerikai csapat sorozatban a negyedik világbajnokságán jutott be a legjobb tizenhat közé, a 2002-es torna óta egyszer sem tudott túljutni ezen a fordulón.

A két továbbjutó, Spanyolország és Belgium így a legjobb nyolc között mérheti össze az erejét. A negyeddöntőt közép-európai idő szerint pénteken 21 órától játsszák Los Angelesben.