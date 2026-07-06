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Egy férfi permetezi a gyepen fekvő futballista lábát, alulról felvett kép
Sport

Most érkezett: elvesztette a középpályását az angol válogatott a nagy mérkőzés előtt - abszurd módon sérült le, ritkán látni ilyet

Pénzcentrum
2026. július 6. 15:45

Jordan Hendersont kórházba szállították, miután az angol labdarúgó-válogatott Mexikó elleni világbajnoki nyolcaddöntős győzelmét ünnepelve átesett a reklámtáblákon, és csuklósérülést szenvedett. Thomas Tuchel szövetségi kapitány szerint a sérülés igen súlyosnak tűnik - írja a Daily Star.

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Az angolok drámai, 3–2-es sikert arattak Mexikó felett a világbajnokság nyolcaddöntőjében, a győzelem utáni ünneplésre azonban komoly árnyékot vetett a baleset. A Brentford 36 éves középpályását, a Liverpool egykori csapatkapitányát hordágyon kellett levinni a mexikóvárosi stadion gyepéről, miután átbukott a pálya melletti reklámtáblákon.

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Henderson oxigénre is szorult, miközben elszállították a helyszínről. Tuchel a BBC-nek nyilatkozva elismerte, hogy a sérülés aggasztó, és a helyzet egyáltalán nem fest jól, miután Jordan szerencsétlenül esett, a csuklója pedig nagyon megsérült.

A szövetségi kapitány a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a játékost azonnal kórházba vitték. Tuchel hozzátette, hogy a csuklósérülés komoly, és egyelőre nem tudni, szükség lesz-e műtéti beavatkozásra.

Harry Kane csapatkapitány a Mirror beszámolója szerint kezdetben bizakodóbban látta a történteket, és úgy fogalmazott, hogy bár Jordan elesett, és vélhetően a karjával van valami probléma, remélhetőleg rendben lesz.
Címlapkép: Getty Images
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