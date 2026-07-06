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Hamburg, 2024. július 5.A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntõjében játszott Portugália - Franciaország mérkõzés elõtt a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.MTI/Koszti
Sport

Nincs tovább, most látjuk utoljára Cristiano Ronaldot: nagy bejelentést tett jövőjéről a portugál szupersztár

Pénzcentrum
2026. július 6. 13:44

Ronaldo elmondta, hogy akkor is békével a szívében távozik a világ színpadáról, ha nem sikerül megnyerni a mostani világbajnokságot - jelentette a The Guardian.

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Cristiano Ronaldo most először ismerte el nyíltan azt, amit eddig is mindenki sejtett, vagyis hogy a mostani az utolsó világbajnoksága.

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A 41 éves portugál csapatkapitány a Spanyolország elleni, dallasi nyolcaddöntő előtt rendezett sajtótájékoztatón számot vetett a hosszú válogatott pályafutásával, és leszögezte, hogy akkor is békével a lelkében távozna, ha végül soha nem nyeri meg azt az egyetlen trófeát, amely eddig elkerülte őt

Ez lesz az utolsó világbajnokságom, de ha Isten is úgy akarja, a spanyolok elleni nem az utolsó mérkőzésem

– fogalmazott Ronaldo. Hozzátette, hogy ha mégis a világbajnoki cím nélkül kell búcsúznia, azt is elfogadja, hiszen semmiben nem szenved hiányt, és "Isten rendkívül nagylelkű volt hozzá". Úgy véli, semmivel sem lesz jobb vagy rosszabb ember attól, hogy megnyeri-e a vb-t vagy sem.

A portugál szupersztár első alkalommal 2003-ban, Kazahsztán ellen lépett pályára a nemzeti csapatban a chavesi stadion nyolcezer nézője előtt, amikor a szünetben Luís Figo helyére állt be. Az utolsó fellépése akár a Spanyolország elleni, az arlingtoni stadionban nyolcvanezer néző előtt zajló találkozó is lehet, hiszen egy esetleges vereség Portugália kiesését jelentené.

FIFA Világbajnokság
Portugália
Spanyolország
2026. július 6. hétfő 21:00
|
AT&T Stadium, Arlington
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
Egymás elleni statisztika: 11 meccs
Győzelem
  Portugália: 2 (18.2%)
  Spanyolország: 3 (27.3%)
  Döntetlen: 6 (54.5%)
Gólok
  Portugália: 11
  Spanyolország: 11
Gólkülönbség: 0
Hazai győzelem
  Portugália: 1
  Spanyolország: 1
Vendéggyőzelem
  Portugália: 1
  Spanyolország: 2
Adatlap létrehozva: 2026.07.06.

A sajtótájékoztatón a portugál sztár láthatóan élvezte a pillanatot. A zsúfolásig megtelt teremben három nyelven viccelődött, miközben mosolyogva néhány odaszúrást is elhelyezett. Megjegyezte, hogy már két évtizede próbálják ellehetetleníteni, és rámutatott, hogy a tornán eddig szerzett három gólja sem számít rossz teljesítménynek. Amikor felvetették neki, hogy talán már nem tér vissza a válogatottba, csak annyit felelt, hogy a sajtó képviselői valójában nem is akarják őt újra látni.

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Bármi is történjen a nyolcaddöntőben, én tiszta lelkiismerettel távozom, mert mindent odaadtam a labdarúgásért

– mondta. Hozzátette, hogy anyagi szempontból nincs már szüksége a játékra, hiszen jól él, de ez nála a szenvedélyről szól. Azért futballozik, mert szereti ezt a sportot, és nem akar felesleges nyomást helyezni magára azzal, hogy kötelező győzniük, így inkább elfogadja azt, amit a sors tartogat.

Az őt ért támadásokra reagálva úgy fogalmazott, hogy hálás a bírálatokért, mert azok csak erősebbé tették őt. Úgy véli, a kor érettséget és tapasztalatot hoz, a kritikák pedig segítik a fejlődést. Kiemelte, hogy Portugáliában bíznak a csapatban, és a szurkolók mindig mellette állnak, a többi vélemény pedig szerinte csupán felesleges zaj.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
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