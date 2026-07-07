Kiderült, balesetveszélyes a Fradi stadionja: hullik a beton, rengeteg hibát találtak a Groupama Arénában

Egy 2025-ös igazságügyi szakértői vélemény alapján több mint 240 kivitelezési hibát azonosítottak a 14,5 milliárd forintos közpénzből felépült Groupama Arénában. A lelátó hiányos vasalása és a gyorsuló állagromlás miatt esetenként akár ököl nagyságú, életveszélyes betondarabok hullottak a kerengőre, amiért a szakvélemény a generálkivitelező Market Zrt.-t teszi felelőssé. Bár a társaság szerint a hibákat garanciálisan javították, és a létesítmény jelenleg biztonságos, a szerkezeti problémák az átadás óta folyamatosan visszatérnek - számolt be a Telex.

A Ferencváros 2014-ben átadott stadionjának üzemeltetője, a Sportfive Hungary Kft. a tízéves garanciális felülvizsgálathoz kapcsolódóan rendelt meg egy független igazságügyi szakértői véleményt. A Haris és Illés Mérnök Kft. által jegyzett dokumentum egy 291 elemet tartalmazó hibalistát vizsgált meg, és arra a következtetésre jutott, hogy ebből 245 hiányosság egyértelműen a generálkivitelező Market Zrt. korábbi hibás teljesítésére vezethető vissza.

A legsúlyosabb problémát a lelátó tartószerkezetének sérülése jelenti. Az üzemeltető már 2023-ban észlelte a felső kerengőt megtámasztó gerendák meghibásodását, a használat során ugyanis diónyi, sőt esetenként akár ököl nagyságú betondarabok hullottak az alsó szintre. A szakértők megállapították, hogy a magasságot és a törmelékek méretét mérlegelve a lehulló darabok akár életveszélyes sérülést vagy tragédiát is okozhattak volna.

A vizsgálat feltárta, hogy a lelátóelemeket tartó, úgynevezett rövidkonzolokból hiányoznak a szükséges betonacél-vasalások. Emiatt a betonszerkezet a hőmérséklet-ingadozások és a szerkezeti mozgások hatására a tervezettnél sokkal gyorsabban repedezik és morzsolódik. Bár a szakvélemény hangsúlyozza, hogy az épületet nem fenyegeti az összeomlás veszélye, a hibás kivitelezés miatt a szerkezet anyaga a szokásosnál jóval gyorsabban amortizálódik. Emellett a hőtágulást kiegyenlítő dilatációs hézagokat is szakszerűtlenül alakították ki, így a szerkezeti elemek egymásnak feszülnek, miközben a mellvédek korlátai korrodálódnak.

A dokumentum rámutat, hogy a betonszerkezettel nem most adódtak először problémák. Már a hivatalos átadás előtt, majd a működés harmadik és ötödik évében is végeztek javítási munkálatokat. A 2023-as kőhullást követően a tartószerkezetet tervező Exon 200 Kft. átvizsgálta a létesítményt, a Market pedig elvégezte a szükséges megerősítéseket, ám 2025-re ismét újabb, hasonló jellegű hibák jelentek meg a stadionban.

Igaz András, a Sportfive ügyvezető igazgatója jelezte, hogy a feltárt hiányosságokról haladéktalanul tájékoztatták a vagyonkezelő Ferencvárosi Torna Clubot, amely utasította a kivitelezőt a hiba elhárítására. A javítási munkálatok garanciális keretek között, a Market saját költségére zajlanak.

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A Market Zrt. azzal védekezik, hogy a problémát az egyik partnerük által szállított, előregyártott vasbeton elemek pontatlansága okozta. Állításuk szerint a 2023-ban és a 2025-ben jelentkező hibákat is haladéktalanul és szakszerűen javították, a friss jelentés pedig csupán egy köztes állapotot rögzített. A vállalat hangsúlyozta, hogy a szükséges műszaki lépéseket megtették, a stadion statikailag stabil és teljesen biztonságos, így aggodalomra semmi ok, a jövőben pedig folyamatosan nyomon követik az épület állapotát.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA