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Pomerode, Brazília - 2014. június 21: A 10-es számú - Neymar Junior - brazil póló másolata a brazil labdarúgó-válogatott pólójában, eladó Pomerode város utcáin, Santa Catarina államban.
Sport

Itt a vége, végleg befejezi Neymar: nagy bejelentést tett a brazil sztár, amint kiestek a vébéről

Pénzcentrum
2026. július 6. 12:23

A brazil válogatott 2–1-es vereséget szenvedett Norvégiától a világbajnokság nyolcaddöntőjében, ami után a könnyeivel küszködő Neymar bejelentette, hogy befejezi válogatottbeli pályafutását. Brazília 1990 óta nem búcsúzott ilyen korán a tornától - jelentette az ESPN.

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Mint arról reggel a Pénzcentrum is beszámolt, a vasárnapi meccsen Erling Haaland duplájával Norvégia kiejtette Brazíliát a világbajnokság nyolcaddöntőjében, a dél-amerikaiak egyetlen, szépítő találatát viszont a 34 éves Neymar szerezte büntetőből a mérkőzés végén. A lefújást követően a brazil sztár zokogva rogyott a New Jersey-i MetLife Stadion gyepére, ahol csapattársai vigasztalták.

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"Megpróbáltam, mindent megpróbáltam, de most vége. Itt kezdtem, és itt is fejezem be" – nyilatkozta a Globo televíziónak.

Neymar még 2010 augusztusában, az Egyesült Államok elleni barátságos mérkőzésen mutatkozott be a válogatottban ugyanebben a stadionban, és rögtön góllal debütált. A nemzeti csapatban összesen 130 alkalommal lépett pályára, amivel Cafu (142) mögött a második helyet foglalja el a brazil örökranglistán. Pályafutását hazája történetének legeredményesebb játékosaként fejezi be, hiszen 80 góljával három találattal előzi meg a legendás Pelét. A vasárnapi, hosszabbításban szerzett góljával ráadásul Pelé mellett ő lett a második olyan brazil labdarúgó, aki négy különböző világbajnokságon is betalált.

FIFA Világbajnokság
Brazília
1
2
Norvégia
Félidő: 0-0
2026. július 5. vasárnap 22:00
|
MetLife Stadium, East Rutherford
Hazai gólszerzők
100' Neymar Da Silva Santos Júnior (11-esből)
Vendég gólszerzők
79' Erling Haaland, 90' Erling Haaland
34
Labdabirtoklási arány
66
74
Támadások
124
58
Veszélyes támadások
65
4
Kaput eltaláló lövések
5
6
Kaput elkerülő lövések
3
5
Szögletek
5
1
Sárga lapok
0
0
Piros lapok
0
2
Büntetők
0
4
Blokkolt lövések
1
Adatlap létrehozva: 2026.07.06.

Az idei tornán egy makacs vádlisérülés miatt az öt mérkőzésből mindössze kettőn kapott lehetőséget. A skótok ellen tizenöt percet játszott a csoportkörben, míg a Norvégia elleni találkozón a 67. percben állt be csereként. Az elmúlt évtized legmeghatározóbb brazil játékosát az utóbbi időben folyamatosan sérülések hátráltatták, így a brazil labdarúgás most egy átmeneti időszakba lép, amelyben már a következő generációnak kell átvennie az irányítást.

Carlo Ancelotti, a brazilok szövetségi kapitánya a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy folytatniuk kell a megkezdett munkát, és nyitottnak kell lenniük az új elképzelésekre.

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Az eredmény rendkívül csalódást keltő, mindannyian nagyon szomorúak vagyunk. Ugyanakkor ez egy nagyszerű közösség, és csak köszönettel tartozom a játékosaimnak a kemény munkáért. Nem gondolom, hogy megérdemeltük volna a vereséget, de el kell fogadnunk a történteket

– értékelte a helyzetet a szakember.

Ancelotti hozzátette, hogy a sportban meg kell tanulni kezelni a kudarcok keserűségét, a mostani kiesést pedig motivációként fogják felhasználni a következő időszakban. Bár a játékosok és a szurkolók is lesújtottak, a szövetségi kapitány szerint most az a legfontosabb, hogyan reagálnak erre a nehéz helyzetre.
Címlapkép: Getty Images
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