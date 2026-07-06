Itt a vége, végleg befejezi Neymar: nagy bejelentést tett a brazil sztár, amint kiestek a vébéről

A brazil válogatott 2–1-es vereséget szenvedett Norvégiától a világbajnokság nyolcaddöntőjében, ami után a könnyeivel küszködő Neymar bejelentette, hogy befejezi válogatottbeli pályafutását. Brazília 1990 óta nem búcsúzott ilyen korán a tornától - jelentette az ESPN.

Mint arról reggel a Pénzcentrum is beszámolt, a vasárnapi meccsen Erling Haaland duplájával Norvégia kiejtette Brazíliát a világbajnokság nyolcaddöntőjében, a dél-amerikaiak egyetlen, szépítő találatát viszont a 34 éves Neymar szerezte büntetőből a mérkőzés végén. A lefújást követően a brazil sztár zokogva rogyott a New Jersey-i MetLife Stadion gyepére, ahol csapattársai vigasztalták.

"Megpróbáltam, mindent megpróbáltam, de most vége. Itt kezdtem, és itt is fejezem be" – nyilatkozta a Globo televíziónak.

Neymar még 2010 augusztusában, az Egyesült Államok elleni barátságos mérkőzésen mutatkozott be a válogatottban ugyanebben a stadionban, és rögtön góllal debütált. A nemzeti csapatban összesen 130 alkalommal lépett pályára, amivel Cafu (142) mögött a második helyet foglalja el a brazil örökranglistán. Pályafutását hazája történetének legeredményesebb játékosaként fejezi be, hiszen 80 góljával három találattal előzi meg a legendás Pelét. A vasárnapi, hosszabbításban szerzett góljával ráadásul Pelé mellett ő lett a második olyan brazil labdarúgó, aki négy különböző világbajnokságon is betalált.

FIFA Világbajnokság Brazília 1 2 Norvégia Félidő: 0-0 2026. július 5. vasárnap 22:00 | MetLife Stadium, East Rutherford Hazai gólszerzők 100' Neymar Da Silva Santos Júnior (11-esből) Vendég gólszerzők 79' Erling Haaland, 90' Erling Haaland 34 Labdabirtoklási arány 66 74 Támadások 124 58 Veszélyes támadások 65 4 Kaput eltaláló lövések 5 6 Kaput elkerülő lövések 3 5 Szögletek 5 1 Sárga lapok 0 0 Piros lapok 0 2 Büntetők 0 4 Blokkolt lövések 1 Adatlap létrehozva: 2026.07.06.

Az idei tornán egy makacs vádlisérülés miatt az öt mérkőzésből mindössze kettőn kapott lehetőséget. A skótok ellen tizenöt percet játszott a csoportkörben, míg a Norvégia elleni találkozón a 67. percben állt be csereként. Az elmúlt évtized legmeghatározóbb brazil játékosát az utóbbi időben folyamatosan sérülések hátráltatták, így a brazil labdarúgás most egy átmeneti időszakba lép, amelyben már a következő generációnak kell átvennie az irányítást.

Carlo Ancelotti, a brazilok szövetségi kapitánya a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy folytatniuk kell a megkezdett munkát, és nyitottnak kell lenniük az új elképzelésekre.

Az eredmény rendkívül csalódást keltő, mindannyian nagyon szomorúak vagyunk. Ugyanakkor ez egy nagyszerű közösség, és csak köszönettel tartozom a játékosaimnak a kemény munkáért. Nem gondolom, hogy megérdemeltük volna a vereséget, de el kell fogadnunk a történteket

– értékelte a helyzetet a szakember.

Ancelotti hozzátette, hogy a sportban meg kell tanulni kezelni a kudarcok keserűségét, a mostani kiesést pedig motivációként fogják felhasználni a következő időszakban. Bár a játékosok és a szurkolók is lesújtottak, a szövetségi kapitány szerint most az a legfontosabb, hogyan reagálnak erre a nehéz helyzetre.