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Sport

Őrült meccsen mentek tovább az angolok, Brazília lebőgött: ez történt a vasárnapi játéknapon a vébén

MTI
2026. július 6. 08:00

Norvégia és Anglia is bejutott a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjébe, miután előbbi Brazíliát, utóbbi pedig a társházigazda Mexikót búcsúztatta a nyolcaddöntőben. A két továbbjutó európai csapat szombaton Miamiban mérkőzik meg egymással az elődöntőbe jutásért.

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A New Yorkban rendezett mérkőzésen a norvégok Erling Haaland duplájával 2–1-re győzték le a brazilokat. A Manchester City támadója a 79. percben fejes góllal szerzett vezetést, majd a rendes játékidő végén egy 17 méteres lövéssel biztosította be a győzelmet. Haaland ezzel a hetedik találatát jegyezte a tornán, amivel utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét. A brazilok szépítő gólját Neymar lőtte büntetőből, a hosszabbítás tizedik percében.

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Az ötszörös világbajnok dél-amerikai együttes 1990 óta először búcsúzott a legjobb tizenhat között, ráadásul továbbra sem tudja megtörni a norvégok elleni rossz sorozatát, hiszen az ötödik egymás elleni mérkőzésükön két döntetlen mellett ez már a harmadik vereségük volt. A skandináv csapat eközben történelmet írt, ugyanis a világbajnokságok történetében most először jutott be a negyeddöntőbe.

A másik ágon Anglia 3–2-re múlta felül a társházigazda Mexikót egy olyan találkozón, amely egy vihar miatt egyórás késéssel kezdődött Mexikóvárosban. Az első félidő hajrájában Jude Bellingham két perc alatt kétszer is betalált, ám Julián Quiñones még a szünet előtt szépíteni tudott. A második játékrész elején az angolok Jarell Quansah kiállítása miatt emberhátrányba kerültek, ezt követően pedig mindkét oldalon született egy-egy tizenegyesgól, előbb Kane, majd Jiménez volt eredményes.

Mivel újabb találat már nem esett, Mexikónak – a korábbi, 1970-es és 1986-os hazai rendezésű tornákkal ellentétben – ezúttal nem sikerült kiharcolnia a negyeddöntős szereplést. Anglia szombaton éjjel Norvégiával találkozik a nyolc között.

FIFA Világbajnokság
Mexikó
2
3
Anglia
Félidő: 1-2
2026. július 6. hétfő 03:00
|
Estadio Azteca, Mexico City
Hazai gólszerzők
42' Julián Quiñones, 69' Raúl Jiménez (11-esből)
Vendég gólszerzők
36' Jude Bellingham, 38' Jude Bellingham, 60' Harry Kane (11-esből)
67
Labdabirtoklási arány
33
126
Támadások
54
82
Veszélyes támadások
22
5
Kaput eltaláló lövések
5
8
Kaput elkerülő lövések
1
12
Szögletek
2
2
Sárga lapok
3
0
Piros lapok
1
1
Büntetők
1
7
Blokkolt lövések
0
Adatlap létrehozva: 2026.07.06.
Címlapkép: Getty Images
#sport #norvégia #anglia #labdarúgás #brazília #világbajnokság #mexikó #vb 2026 #gól #Neymar #foci vb

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