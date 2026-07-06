Őrült meccsen mentek tovább az angolok, Brazília lebőgött: ez történt a vasárnapi játéknapon a vébén

Norvégia és Anglia is bejutott a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjébe, miután előbbi Brazíliát, utóbbi pedig a társházigazda Mexikót búcsúztatta a nyolcaddöntőben. A két továbbjutó európai csapat szombaton Miamiban mérkőzik meg egymással az elődöntőbe jutásért.

A New Yorkban rendezett mérkőzésen a norvégok Erling Haaland duplájával 2–1-re győzték le a brazilokat. A Manchester City támadója a 79. percben fejes góllal szerzett vezetést, majd a rendes játékidő végén egy 17 méteres lövéssel biztosította be a győzelmet. Haaland ezzel a hetedik találatát jegyezte a tornán, amivel utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét. A brazilok szépítő gólját Neymar lőtte büntetőből, a hosszabbítás tizedik percében.

Az ötszörös világbajnok dél-amerikai együttes 1990 óta először búcsúzott a legjobb tizenhat között, ráadásul továbbra sem tudja megtörni a norvégok elleni rossz sorozatát, hiszen az ötödik egymás elleni mérkőzésükön két döntetlen mellett ez már a harmadik vereségük volt. A skandináv csapat eközben történelmet írt, ugyanis a világbajnokságok történetében most először jutott be a negyeddöntőbe.

A másik ágon Anglia 3–2-re múlta felül a társházigazda Mexikót egy olyan találkozón, amely egy vihar miatt egyórás késéssel kezdődött Mexikóvárosban. Az első félidő hajrájában Jude Bellingham két perc alatt kétszer is betalált, ám Julián Quiñones még a szünet előtt szépíteni tudott. A második játékrész elején az angolok Jarell Quansah kiállítása miatt emberhátrányba kerültek, ezt követően pedig mindkét oldalon született egy-egy tizenegyesgól, előbb Kane, majd Jiménez volt eredményes.

Mivel újabb találat már nem esett, Mexikónak – a korábbi, 1970-es és 1986-os hazai rendezésű tornákkal ellentétben – ezúttal nem sikerült kiharcolnia a negyeddöntős szereplést. Anglia szombaton éjjel Norvégiával találkozik a nyolc között.