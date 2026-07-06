Óriási balhé lett Trump telefonjából a sportvilágban: sorompóba állt az UEFA is, példátlan szégyent emlegetnek

A bírálók szerint a sajtóhírek alapján Donald Trump amerikai elnök közbenjárására hozott lépés súlyosan veszélyezteti a sportág integritását, és veszélyes precedenst teremthet a jelenleg is zajló tornán - írta a BBC Sport.

Példátlan felháborodást váltott ki az Európai Labdarúgó-szövetségből (UEFA) és a futballvilág több szereplőjéből a FIFA azon döntése, amellyel eltörölték az amerikai Folarin Balogun világbajnoki eltiltását - erről a Pénzcentrum is beszámolt ma.

Az ügy előzménye az, hogy az amerikai válogatott csatárát a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen kiállították, így a torna szabályzata értelmében automatikusan ki kellett volna hagynia a Belgium elleni nyolcaddöntőt. A FIFA azonban egy fegyelmi záradékra hivatkozva feloldotta az azonnali szankciót, lehetővé téve, hogy a társrendező csapat legeredményesebb játékosa pályára léphessen a belgák elleni nyolcaddöntőben. A világbajnokságok történetében eddig mindössze egyetlen alkalommal, 1962-ben – vagyis még az automatikus eltiltások bevezetése előtt – fordult elő, hogy egy játékos megúszta a kiállítás utáni büntetést.

Az amerikai sajtó megerősítette, hogy a példátlan felmentés azután született meg, hogy Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Gianni Infantino FIFA-elnökkel az esetről. Trump később a nyilvánosság előtt is köszönetet mondott a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek, amiért elmondása szerint "visszacsináltak egy nagy igazságtalanságot".

A beavatkozás éles kritikát váltott ki Sepp Blatter korábbi FIFA-elnökből is. A svájci sportvezető hangsúlyozta, hogy a piros lapokat nem politikai telefonhívásoknak, hanem a szabályoknak és a független testületeknek kellene felülbírálniuk, a labdarúgás pedig sosem válhat a politikai hatalom játszóterévé.

Az UEFA hivatalos közleményben reagált az esetre, amelyben "példátlan, érthetetlen és igazolhatatlan" döntésnek nevezte a lépést. A szervezet szerint a FIFA ezzel átlépett egy vörös vonalat, hiszen az egy mérkőzésre szóló automatikus eltiltás nem mérlegelés kérdése, hanem alapvető szabály. Kiemelték, hogy a határozat aláássa a verseny hitelességét, és olyan helyzetet teremt, amely a jövőben hasonló elbánást követel meg a rokon esetekben.

A döntés a torna edzői között is komoly zavart okozott. Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya teljes értetlenségének adott hangot, pláne miután az angolok védőjét, Jarell Quansaht is kiállították a Mexikó elleni mérkőzésen. Tuchel feltette a kérdést: hol húzzák meg a határt a döntések felülbírálásában, és kinek áll jogában megváltoztatni azokat?

Az edző rámutatott, hogy mind Balogun, mind Quansah esetében a videobíró-rendszer (VAR) utólagos beavatkozása után módosították az eredeti játékvezetői ítéletet piros lapra. Tuchel következetességet sürgetett a döntéshozatalban, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi helyzet teljesen átláthatatlanná tette az amúgy is vitatott videobírós eljárásokat és a fegyelmi rendszert.