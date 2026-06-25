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Sport

Nem végeztek a csoport elején, mégis továbbjutottak: örömünnep tört ki Szarajevóban, folytathatják a bosnyákok

Pénzcentrum
2026. június 25. 10:14

Története során először jutott tovább Bosznia-Hercegovina a focivébé csoportköréből, miután eldőlt, hogy a csapat a nyolc legjobb csoportharmadik egyike lesz.

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Története során először jutott tovább Bosznia-Hercegovina válogatottja a labdarúgó-világbajnokság csoportköréből, miután eldőlt, hogy a csapat a nyolc legjobb csoportharmadik egyikeként folytathatja a küzdelmeket a 48 csapatos tornán.

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A bosnyák együttes négy ponttal és mínusz egyes gólkülönbséggel végzett a B-csoport harmadik helyén, ez az eredmény pedig már garantálja a helyét az egyenes kieséses szakaszban. A tizenkét csoportharmadik közül ugyanis legalább négy csapat biztosan rosszabb mutatókkal zár majd nála.

Bosznia-Hercegovina
Bosnia and Herzegovina
Piaci érték: 146,40M €
Edző: Sergej Barbarez
Bajnokság: FIFA World Cup
Adatlap létrehozva: 2026.06.25.

A C-csoportban a mindhárom mérkőzését lejátszó Skócia csupán három pontot gyűjtött, míg az I-csoportban szereplő Szenegál két forduló után pont nélkül áll, így matematikailag sincs esélye a bosnyákok megelőzésére.

A D- és a J-csoportban a harmadik helyezett csak abban az esetben érhet el négy pontot, ha a Paraguay–Ausztrália és az Algéria–Ausztria összecsapás egyaránt döntetlennel zárul. Ebben a forgatókönyvben azonban mind a dél-amerikai, mind az afrikai együttes gólkülönbsége mínusz kettes lenne. Mivel ez elmarad a bosnyák válogatott mutatójától, a balkáni csapat helye mindenképpen biztosított a következő fordulóban.
Címlapkép: Getty Images
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