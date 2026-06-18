2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
GHA
Ghána 1 0 Panama
PAN
 Vége
L csoport
UZB
Üzbegisztán 1 3 Kolumbia
COL
 Vége
K csoport
CZE
Csehország Dél-Afrika
RSA
 Ma 18:00
A csoport
SUI
Svájc Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Három barát, akik az angol sportcsapatnak szurkolnak. Lengyel zászlót és sálat viselő, arcukat festett futballszurkolók, akik egy bárban ünneplik a győzelmet. Fiatal férfiakból álló csoport, akik izgatottan szurkolnak a labdarúgócsapat
Sport

Gyújtó hangulatú beszéd után nyertek az angolok: elárulta Harry Kane, mi hangzott el az öltözőben

Pénzcentrum
2026. június 18. 15:13

Anglia fordulatos mérkőzésen diadalmaskodott Horvátország felett a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitómeccsén, miután a szünetben még döntetlenre álló találkozót a második félidőben eldöntötte Thomas Tuchel szövetségi kapitány lelkesítő öltözői beszéde - jelentette a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, Harry Kane tizenegyesével, majd Declan Rice szöglet utáni fejesgóljával kétszer is vezetést szerzett Anglia az első félidőben a szerdai csoportmeccsen, ám Horvátország mindkétszer egyenlíteni tudott még a szünet előtt. A szünetben azonban Tuchel határozott üzenetet küldött a játékosainak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Azt mondta, rázzuk le a béklyókat, nyugodjunk meg, és tegyük oda magunkat. Mutassuk meg a világnak, mire vagyunk képesek" – idézte fel a csapatkapitány, Harry Kane az edző szavait. A második játékrészben aztán Jude Bellingham ismét az angolokat juttatta előnyhöz, majd a csereként beálló Marcus Rashford biztosította be a győzelmet.

Góljával Kane beállította Gary Lineker angol világbajnoki gólrekordját. A Bayern csatára elismerően nyilatkozott a csapat második félidei teljesítményéről, kiemelve, hogy a szünet után nagy lendülettel léptek pályára, és az ellenfél nem bírt velük.

Ezt a szintet kell hoznunk minden mérkőzésen. Miután újra megszereztük a vezetést, teljesen kézben tartottuk a játékot, egy pillanatra sem forgott veszélyben a győzelmünk, a végén pedig egy ellentámadásból is betaláltunk. Volt egy olyan időszakunk, amikor akár három-négy gólt is szerezhettünk volna

– fogalmazott a támadó.

Jude Bellingham némileg árnyalta a félidei beszédről kialakult képet, elmondva, hogy nem történt nagy dráma, a szövetségi kapitány nem kiabált a játékosokkal, hanem pontosan azt a higgadt iránymutatást adta meg, amire a csapatnak szüksége volt. Hozzátette, hogy az öltözőben érett játékosok és kiváló vezéregyéniségek vannak, így mindenki pontosan tudta, milyen fokozatra kell kapcsolnia.

Némi aggodalomra adhat okot, hogy Declan Rice-t a második félidőben elővigyázatosságból le kellett cserélni. Tuchel elmondása szerint az Arsenal középpályása a dereka alsó részén és a combhajlítójában érzett fájdalmat.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Nem akartam kockáztatni, és bízom benne, hogy nincs komolyabb baja. A mérkőzés után megnyugtatott, hogy jól van. Ismerjük ezt a problémát, és odafigyelünk rá

– nyilatkozta a szakvezető.

Tuchel elismerte, hogy csapata a kétszeri vezetés ellenére is idegesnek tűnt az első félidőben. "Néha, ha túlságosan tökéletesen akarod csinálni a dolgokat, hajlamos vagy túlgondolni azokat. Túl sokat passzoltunk hátrafelé, túl sokszor játszottunk vissza a kapusunknak, így időbe telt, mire visszanyertük az önbizalmunkat" – értékelt a német szakember. Tuchel a szünetben arra kérte a labdarúgóit, hogy nyugodjanak meg, és játsszanak bátrabban. 

Azt mondtam nekik, hogy a róluk alkotott véleményem a végeredménytől függetlenül sem fog megváltozni. Azt szeretném, ha a saját játékunkat játszanánk, merészen és határozottan

– tette hozzá a német szakvezető.
Címlapkép: Getty Images
#horvátország #foci #sport #anglia #labdarúgás #meccs #világbajnokság #vb 2026 #gól #angol válogatott #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:46
16:31
16:07
16:03
15:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 18.
Tarolnak az új kínai slágerautók Magyarországon: rengetegen veszik őket, retteghetnek az európai gyártók?
2026. június 18.
Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek
2026. június 18.
Megszólalt Kapitány István a védett üzemanyagárakról: ez vár az autósokra, hamarosan dönthet a Parlament
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 18. csütörtök
Arnold, Levente
25. hét
Június 18.
A tapas világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Itt a teljes, 2026-os vb-menetrend: mind a 104 meccs időpontjai, kezdések, fontos tudnivalók egy helyen!
2
6 napja
Itt az idei foci vb menetrend nyomtatható változata: mutatjuk a tengerentúli meccsek pontos időpontjait magyar idő szerint
3
1 hete
Most érkezett! Törölték a Magyar Nagydíjat: nem szerepel a versenynaptárban
4
6 napja
Óriási blama a világbajnokságon: a FIFA szerint majdnem teltház volt a csehek meccsén, de kongott az ürességtől a lelátó
5
6 napja
Konganak a lelátók a kibővített focivébén: a szurkolók szerint megfizethetetlenek a jegyek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Telebank
telefonos automata rendszer, mely azonosítás után képes a számlatulajdonos egyszerű kérdéseire válaszolni (pl. számlaegyenleg lekérdezése), illetve egyszerű műveleteket végrehajtani, pl. átutalás indítása előre rögzített adatokkal

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 16:46
Kifakadt a mesterséges intelligencia atyja: durván beleállt Elon Muskba, óriási a baj - mehet minden a levesbe?
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 16:07
Lángokban az európai főváros: óriási a csapás
Agrárszektor  |  2026. június 18. 16:28
Kemény vihar jöhet: mutatjuk, mikor szakad le az ég hétvégén