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Gyújtó hangulatú beszéd után nyertek az angolok: elárulta Harry Kane, mi hangzott el az öltözőben
Anglia fordulatos mérkőzésen diadalmaskodott Horvátország felett a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitómeccsén, miután a szünetben még döntetlenre álló találkozót a második félidőben eldöntötte Thomas Tuchel szövetségi kapitány lelkesítő öltözői beszéde - jelentette a The Guardian.
Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, Harry Kane tizenegyesével, majd Declan Rice szöglet utáni fejesgóljával kétszer is vezetést szerzett Anglia az első félidőben a szerdai csoportmeccsen, ám Horvátország mindkétszer egyenlíteni tudott még a szünet előtt. A szünetben azonban Tuchel határozott üzenetet küldött a játékosainak.
"Azt mondta, rázzuk le a béklyókat, nyugodjunk meg, és tegyük oda magunkat. Mutassuk meg a világnak, mire vagyunk képesek" – idézte fel a csapatkapitány, Harry Kane az edző szavait. A második játékrészben aztán Jude Bellingham ismét az angolokat juttatta előnyhöz, majd a csereként beálló Marcus Rashford biztosította be a győzelmet.
Góljával Kane beállította Gary Lineker angol világbajnoki gólrekordját. A Bayern csatára elismerően nyilatkozott a csapat második félidei teljesítményéről, kiemelve, hogy a szünet után nagy lendülettel léptek pályára, és az ellenfél nem bírt velük.
Ezt a szintet kell hoznunk minden mérkőzésen. Miután újra megszereztük a vezetést, teljesen kézben tartottuk a játékot, egy pillanatra sem forgott veszélyben a győzelmünk, a végén pedig egy ellentámadásból is betaláltunk. Volt egy olyan időszakunk, amikor akár három-négy gólt is szerezhettünk volna
– fogalmazott a támadó.
Jude Bellingham némileg árnyalta a félidei beszédről kialakult képet, elmondva, hogy nem történt nagy dráma, a szövetségi kapitány nem kiabált a játékosokkal, hanem pontosan azt a higgadt iránymutatást adta meg, amire a csapatnak szüksége volt. Hozzátette, hogy az öltözőben érett játékosok és kiváló vezéregyéniségek vannak, így mindenki pontosan tudta, milyen fokozatra kell kapcsolnia.
Némi aggodalomra adhat okot, hogy Declan Rice-t a második félidőben elővigyázatosságból le kellett cserélni. Tuchel elmondása szerint az Arsenal középpályása a dereka alsó részén és a combhajlítójában érzett fájdalmat.
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Nem akartam kockáztatni, és bízom benne, hogy nincs komolyabb baja. A mérkőzés után megnyugtatott, hogy jól van. Ismerjük ezt a problémát, és odafigyelünk rá
– nyilatkozta a szakvezető.
Tuchel elismerte, hogy csapata a kétszeri vezetés ellenére is idegesnek tűnt az első félidőben. "Néha, ha túlságosan tökéletesen akarod csinálni a dolgokat, hajlamos vagy túlgondolni azokat. Túl sokat passzoltunk hátrafelé, túl sokszor játszottunk vissza a kapusunknak, így időbe telt, mire visszanyertük az önbizalmunkat" – értékelt a német szakember. Tuchel a szünetben arra kérte a labdarúgóit, hogy nyugodjanak meg, és játsszanak bátrabban.
Azt mondtam nekik, hogy a róluk alkotott véleményem a végeredménytől függetlenül sem fog megváltozni. Azt szeretném, ha a saját játékunkat játszanánk, merészen és határozottan
– tette hozzá a német szakvezető.
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