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Bekezdett Anglia, birkóztak a ghánaiak, kikapott a debütáló üzbég válogatott: itt vannak a szerdai eredmények

Pénzcentrum
2026. június 18. 08:23

A világbajnokság szerdai játéknapján Anglia gólgazdag mérkőzésen verte Horvátországot, miközben Harry Kane történelmi mérföldkőhöz ért. A játéknap további találkozóin Ghána a hosszabbításban harcolta ki a győzelmet Panama ellen, Kolumbia pedig magabiztos játékkal kerekedett a világbajnoki újonc Üzbegisztán fölé.

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A szerdai játéknap és egyben a vb-csoportkör egyik legnagyobb rangadóján a legutóbbi két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott találkozott a legutóbbi két világbajnokságon dobogós horvát csapattal. Bár a horvátok kezdték élesebben az összecsapást, az angolok szereztek vezetést, miután Luka Modrić szabálytalanságát követően Harry Kane értékesített egy megismételt büntetőt. A lüktető, magas színvonalú első félidőben Martin Baturina távolról egyenlített, majd Kane fejes góljára Petar Musa válaszolt közvetlenül a szünet előtt, így 2–2-es döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.

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A második játékrészben az angolok magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, és Jude Bellingham révén szinte azonnal visszavették a vezetést. Bár a horvát kapus, Dominik Livaković bravúrok sorozatával tartotta életben csapata reményeit az angol helyzeteknél, a hajrában a csereként beálló Marcus Rashford egy kontratámadás végén beállította a 4–2-es végeredményt.

FIFA Világbajnokság 1. forduló
Anglia
4
2
Horvátország
Félidő: 2-2
2026. június 17. szerda 22:00
|
AT&T Stadium, Arlington
Hazai gólszerzők
12' Harry Kane (11-esből), 42' Harry Kane, 47' Jude Bellingham, 85' Marcus Rashford
Vendég gólszerzők
36' Martin Baturina, 50' Petar Musa
52
Labdabirtoklási arány
48
87
Támadások
81
33
Veszélyes támadások
38
11
Kaput eltaláló lövések
5
6
Kaput elkerülő lövések
3
8
Szögletek
2
0
Sárga lapok
0
0
Piros lapok
0
1
Büntetők
0
5
Blokkolt lövések
2
Adatlap létrehozva: 2026.06.18.

A csoport másik találkozóján a szakadó eső erősen rányomta a bélyegét a Panama és Ghána közötti összecsapás színvonalára. A rendkívül eseménytelen, kapura teljesen veszélytelen első félidőt követően a második játékrész már valamivel nagyobb iramot hozott. A mérkőzés során Jordan Ayew a 121. pályára lépésével ghánai válogatottsági rekorderévé vált, testvérét, André Ayew-t megelőzve, míg a túloldalon a korábban a Budapest Honvédban is futballozó Aníbal Godoy 160. alkalommal öltötte magára a panamai mezt. Amikor már úgy tűnt, hogy a szurkolók gól nélkül maradnak, a hosszabbításban egy gyors ghánai ellentámadás végén Yirenkyi talált be, eldöntve ezzel a három pont sorsát.

A játéknap utolsó meccsén a világbajnoki debütáns Üzbegisztán Kolumbiával csapott össze. A dél-amerikaiak a kezdetektől nyomás alatt tartották a fegyelmezetten védekező ázsiaiakat, aminek eredményeként Daniel Muñoz révén, Luis Díaz remek kiugratása után megszerezték a vezetést. A szünet után a Fabio Cannavaro által irányított üzbégek egy kettős cserét követően bátrabbá váltak, és a kolumbiai kapus, Vargas bizonytalanságát kihasználva Fajzullajev révén egyenlítettek.

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A kapott gól azonban felébresztette Kolumbiát, és Díaz egy félpályás labdaszerzés után alig öt perccel később ismét előnyhöz juttatta csapatát. A hátralévő időben a legutóbbi Copa América ezüstérmese magabiztosan kontrollálta a játékot, a hosszabbításban pedig a csereként beálló Campaz fejes góljával 3–1-re megnyerte a találkozót.
Címlapkép: Getty Images
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