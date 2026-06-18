Wout van Aert könyöksérülése és az abból fakadó fertőzés miatt kénytelen kihagyni a július 4-én rajtoló Tour de France országúti kerékpáros körversenyt.
Bekezdett Anglia, birkóztak a ghánaiak, kikapott a debütáló üzbég válogatott: itt vannak a szerdai eredmények
A világbajnokság szerdai játéknapján Anglia gólgazdag mérkőzésen verte Horvátországot, miközben Harry Kane történelmi mérföldkőhöz ért. A játéknap további találkozóin Ghána a hosszabbításban harcolta ki a győzelmet Panama ellen, Kolumbia pedig magabiztos játékkal kerekedett a világbajnoki újonc Üzbegisztán fölé.
A szerdai játéknap és egyben a vb-csoportkör egyik legnagyobb rangadóján a legutóbbi két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott találkozott a legutóbbi két világbajnokságon dobogós horvát csapattal. Bár a horvátok kezdték élesebben az összecsapást, az angolok szereztek vezetést, miután Luka Modrić szabálytalanságát követően Harry Kane értékesített egy megismételt büntetőt. A lüktető, magas színvonalú első félidőben Martin Baturina távolról egyenlített, majd Kane fejes góljára Petar Musa válaszolt közvetlenül a szünet előtt, így 2–2-es döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.
A második játékrészben az angolok magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, és Jude Bellingham révén szinte azonnal visszavették a vezetést. Bár a horvát kapus, Dominik Livaković bravúrok sorozatával tartotta életben csapata reményeit az angol helyzeteknél, a hajrában a csereként beálló Marcus Rashford egy kontratámadás végén beállította a 4–2-es végeredményt.
A csoport másik találkozóján a szakadó eső erősen rányomta a bélyegét a Panama és Ghána közötti összecsapás színvonalára. A rendkívül eseménytelen, kapura teljesen veszélytelen első félidőt követően a második játékrész már valamivel nagyobb iramot hozott. A mérkőzés során Jordan Ayew a 121. pályára lépésével ghánai válogatottsági rekorderévé vált, testvérét, André Ayew-t megelőzve, míg a túloldalon a korábban a Budapest Honvédban is futballozó Aníbal Godoy 160. alkalommal öltötte magára a panamai mezt. Amikor már úgy tűnt, hogy a szurkolók gól nélkül maradnak, a hosszabbításban egy gyors ghánai ellentámadás végén Yirenkyi talált be, eldöntve ezzel a három pont sorsát.
A játéknap utolsó meccsén a világbajnoki debütáns Üzbegisztán Kolumbiával csapott össze. A dél-amerikaiak a kezdetektől nyomás alatt tartották a fegyelmezetten védekező ázsiaiakat, aminek eredményeként Daniel Muñoz révén, Luis Díaz remek kiugratása után megszerezték a vezetést. A szünet után a Fabio Cannavaro által irányított üzbégek egy kettős cserét követően bátrabbá váltak, és a kolumbiai kapus, Vargas bizonytalanságát kihasználva Fajzullajev révén egyenlítettek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A kapott gól azonban felébresztette Kolumbiát, és Díaz egy félpályás labdaszerzés után alig öt perccel később ismét előnyhöz juttatta csapatát. A hátralévő időben a legutóbbi Copa América ezüstérmese magabiztosan kontrollálta a játékot, a hosszabbításban pedig a csereként beálló Campaz fejes góljával 3–1-re megnyerte a találkozót.
Mártha Bencével beszélgettünk az olasz válogatott és bajnokság egyre súlyosabb válságáról: mi okozza, hogy az azzurri már harmadszor nincs ott a vébén?
Az angol válogatott csapatkapitánya szerdán a dallasi stadionban vezeti majd pályára csapatát a Horvátország elleni nyitómérkőzésen.
A skót szurkolók több tízezres csoportja, a Tartan Army megtriplázta a bostoni kocsmák Szent Patrik-napi forgalmát is
Messi életében először szerzett vébén mesterhármast, és beállította Klose történelmi gólrekordját is.
A városvezetés célja egy olyan befektető megtalálása, aki hosszú távon is garantálni tudja a labdarúgóklub stabil működését.
A Fradi sokkal közelebbi ellenfelet kapott, mint a Győr, de egyáltalán nem lesz könnyű dolga Újvidéken.
A közvélemény figyelme elsősorban a sztárcsapatok összecsapásaira irányul, a nyitómérkőzések az üzbégek és a jordániaiak számára is sorsdöntőek lehetnek.
Izlandi ellenfele otthonában kezd majd a magyar bajnok, de akkor is kiharcolhatja még a nemzetközi kupaszereplést, ha az első körben elbukna.
Eric Trumpot azzal vádolják, hogy bennfentes infók alapján fogadott a fehér házi UFC-meccsekre.
Az iráni játékos vízumának meghosszabbítására már tettek lépéseket, de ettől még a csapatnál nem nyugodtak.
Egyetlen meccs után kirúgták a tunéziai kapitányt, de ugyanilyen gyorsan megtalálták az utódját is.
A favoritok botlásai és egy 68 éve nem látott döntetlensorozat is kiemelkedő, milliós nyereményeket hozott a szemfüles magyar fogadóknak.
Bár a szerződése még két évig érvényes volt, az MKSZ elnöke megköszönte Chema Rodríguez több éves munkáját a válogatott élén, és a változás mellett döntött.
Bukayo Saka bár most sem teljesen egészséges, de mint fogalmazott, sok mindent haljandó kockára tenni a sikeres szereplésért.
James Dolan a rájátszás előtt arra kérte a Knicks játékosait, hogy a végső győzelem érdekében éljenek önmegtartóztató életet.
A labdarúgó-világbajnokság tegnapi játéknapján elmaradtak a papírforma-győzelmek: mindhárom mérkőzés döntetlennel zárult.
Az Amazon dokusorozatának következő főszereplői a Vörös Ördögök lesznek, és a hírek szerint el is kérték érte a legnagyobb tiszteletdíjat, amit eddig a cég kifizetett...
Az olasz szakembert nemcsak taktikai döntései miatt érik bírálatok, hanem a kerethirdetést övező botrány miatt is magyarázkodnia kell.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.