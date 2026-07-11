A norvégok előretörése a fogadói várakozásokban is megmutatkozik.
Fűcsomónként adja el a FIFA a vb-döntő gyepszőnyegét: ennyiért vesztegetik a méregdrága ereklyét
Darabonként eladja a világbajnoki döntő gyepszőnyegét a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA). A szervezet honlapján jelent meg megvásárolható termékként a "FIFA World Cup 2026™ Piece of the Pitch - Foundation Edition", mely egy 17,5 centiméter oldalhosszúságú átlátszó kockába zárt gyepdarabot tartalmaz díszdobozban és egy pendriveot.
A világbajnoki döntőt a New York-i arénában játsszák, ennek a pákyáját darabolják fel és adják el dísz- vagy emléktárgyként. A gyep darabjait tartalmazó kocka egy, az eredetiséget bizonyító jelzéssel kerül majd forgalomba. A FIFA szerint a termék egy exkluzív darab a gyűjtők és a futballrajongók számára is, melynek darabját 450 dollárért - 390 euróért -, vagyis cirka 140 ezer forintért adják majd.
Ha a gyepszönyeget teljes egészében feldarabolnák, és minden darabkáját sikerülne értékesíteni ezen az áron, akkor az közel 200 milliárdos hasznot is hajthat a FIFA-nak. A pálya 105 × 68 méter, amit ha 10 x 5 centiméteres darabokra felaprítva eladnának, darabját 140 ezer forintért, akkor ennyi pénzt szedhetnének be.
A vb-döntő jövő vasárnap, magyar idő szerint 21 órakor lesz a MetLife Stadionban.
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