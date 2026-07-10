Elképesztő szerződést kapott a 21 éves hokis: itt az új rekord, erre kevesen számítottak

A kaliforniai klub a Philadelphia Flyers óriási ajánlatára reagálva, mélyen a zsebébe nyúlva tartotta meg csatárát.

A 21 éves svéd Leo Carlsson lett az észak-amerikai profi jégkorongliga, az NHL történetének legjobban kereső játékosa, miután az Anaheim Ducks megadta neki az évi 18 millió dolláros átlagfizetést.

A Philadelphia eredetileg egy öt évre szóló, 90 millió dolláros szerződésajánlattal próbálta elcsábítani a játékost. Az Anaheimnek egy hete volt eldönteni, hogy elengedi-e Carlssont – amiért cserébe a Flyers következő négy első körös draftjogát kapta volna meg –, vagy kiegyenlíti a rivális által kínált összeget. A kaliforniai egyesület vezetősége végül az ajánlat tartása mellett döntött, így a csatár 2031-ig a csapatnál marad. Ezzel az évi 18 milliós fizetéssel megdőlt az eddigi ligarekord, amelyet az orosz Kirill Kaprizov tartott, aki 2034-ig évi 17 millió dollárt keres a Minnesota Wildnál.

Carlsson a szerződés kapcsán elismerte, hogy egy ilyen nagyságrendű ajánlatra szinte lehetetlen nemet mondani, de hangsúlyozta, hogy az elsődleges célja amúgy is a maradás volt Anaheimben. Pat Verbeek, a Ducks főigazgatója szintén örömét fejezte ki a megállapodás miatt. Kiemelte, hogy a 2023-as játékosbörze óta a klub egyik legmeghatározóbb, kiváló jellemű kulcsfigurájaként tekintenek a svédre, és a vezetőség kezdettől fogva eltökélt volt abban, hogy minden külső ajánlatot kiegyenlítve magához láncolja a liga legjobbjai között számon tartott játékost.

A csatár a játéka alapján rászolgált a bizalomra, hiszen az előző idényben karriercsúcsot jelentő 67 pontot – 29 gólt és 38 gólpasszt – szerzett a 70 mérkőzésből álló alapszakaszban, a rájátszásban pedig további 12 találkozón 11 ponttal segítette a csapatot. A 2023-as játékosbörze második választottja az eddigi három NHL-szezonja alatt összesen 201 mérkőzésen lépett jégre, és ezeken 141 pontot termelt.