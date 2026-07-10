2026. július 10. péntek Amália
21 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
jégkorong, hoki, jégpálya
Sport

Elképesztő szerződést kapott a 21 éves hokis: itt az új rekord, erre kevesen számítottak

Pénzcentrum
2026. július 10. 18:44

A kaliforniai klub a Philadelphia Flyers óriási ajánlatára reagálva, mélyen a zsebébe nyúlva tartotta meg csatárát.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A 21 éves svéd Leo Carlsson lett az észak-amerikai profi jégkorongliga, az NHL történetének legjobban kereső játékosa, miután az Anaheim Ducks megadta neki az évi 18 millió dolláros átlagfizetést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Philadelphia eredetileg egy öt évre szóló, 90 millió dolláros szerződésajánlattal próbálta elcsábítani a játékost. Az Anaheimnek egy hete volt eldönteni, hogy elengedi-e Carlssont – amiért cserébe a Flyers következő négy első körös draftjogát kapta volna meg –, vagy kiegyenlíti a rivális által kínált összeget. A kaliforniai egyesület vezetősége végül az ajánlat tartása mellett döntött, így a csatár 2031-ig a csapatnál marad. Ezzel az évi 18 milliós fizetéssel megdőlt az eddigi ligarekord, amelyet az orosz Kirill Kaprizov tartott, aki 2034-ig évi 17 millió dollárt keres a Minnesota Wildnál.

Carlsson a szerződés kapcsán elismerte, hogy egy ilyen nagyságrendű ajánlatra szinte lehetetlen nemet mondani, de hangsúlyozta, hogy az elsődleges célja amúgy is a maradás volt Anaheimben. Pat Verbeek, a Ducks főigazgatója szintén örömét fejezte ki a megállapodás miatt. Kiemelte, hogy a 2023-as játékosbörze óta a klub egyik legmeghatározóbb, kiváló jellemű kulcsfigurájaként tekintenek a svédre, és a vezetőség kezdettől fogva eltökélt volt abban, hogy minden külső ajánlatot kiegyenlítve magához láncolja a liga legjobbjai között számon tartott játékost.

A csatár a játéka alapján rászolgált a bizalomra, hiszen az előző idényben karriercsúcsot jelentő 67 pontot – 29 gólt és 38 gólpasszt – szerzett a 70 mérkőzésből álló alapszakaszban, a rájátszásban pedig további 12 találkozón 11 ponttal segítette a csapatot. A 2023-as játékosbörze második választottja az eddigi három NHL-szezonja alatt összesen 201 mérkőzésen lépett jégre, és ezeken 141 pontot termelt.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #sport #szerződés #dollár #rekord #csapat #sportoló #jégkorong #hoki #NHL #sportgazdaság #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:00
18:44
18:27
18:16
18:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 10.
Sokkoló, ami a 45 felettiekkel történik a munkaerőpiacon: percek alatt kidobhatja őket az AI szűrő
2026. július 9.
Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
2026. július 10.
Bejelzett az uniós kiberbiztonsági-barométer: van okunk az aggodalomra, veszélyben vagyunk?
2026. július 10.
Fájó kettősség: ebben az északi metropoliszban a legboldogabbak az emberek, de még a kávé is aranyárban van
2026. július 10.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: erre senki nem számított 2026-ban, mi lesz a következő hőhullámkor?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 10. péntek
Amália
28. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
2
5 napja
Sokkoló üzlet készülhet Liverpoolban: egyik legjobbjukat engedik el a Vörösök?
3
5 napja
Újra életjelet adott Klein Dávid: így áll most a pakisztáni nyolcezres csúcs meghódítása
4
5 napja
Perceken múlt az olimpiai bajnok élete: allergiás sokkot kapott egy étteremben - részletek
5
1 hete
58. Kékszalag 2026-ban: itt az idei útvonal és minden tudnivaló a versenyről egy helyen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Társ-számlatulajdonos
Lakossági bankszámlák esetében egy számlának 2 tulajdonosa lehet, a számlatulajdonos és a társ-számlatulajdonos. Társ-számlatulajdonos jogai és kötelezettségei megegyeznek a számlatulajdonoséval. A számla megszüntetését a két tulajdonos csak együtt kérheti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 10. 19:00
Bejelzett az uniós kiberbiztonsági-barométer: van okunk az aggodalomra, veszélyben vagyunk?
Pénzcentrum  |  2026. július 10. 18:02
Kvíz: Szereted a mediterrán ételeket? Itt a 10 ponthoz tényleg tudnod kell, mit eszel!
Agrárszektor  |  2026. július 10. 18:31
Komoly fordulat az élelmiszerboltokban: itt már így vásárolnak az emberek