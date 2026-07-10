Tilos a ketchup, inkább ezt eszik az angol focisták: most végre minden kiderült az étrendjükről

Lerántotta a leplet az angol labdarúgó-válogatott étrendjéről olyan séf, aki korábban mintegy száz Premier League-játékosnak főzött - számolt be a Mirror.

Jonny Marsh séf – akit sokan "The Football Feeder" néven ismernek, és aki többek között Jordan Pickford kapusnak is dolgozott – elárulta, mit fogyaszt a csapat a Norvégia elleni mérkőzés előtt, és melyik hétköznapi élelmiszer került tiltólistára

A séf elmondása szerint a válogatott tagjai nagy mennyiségű céklát fogyasztanak a felkészülés során, sőt a kezdőrúgás előtt akár céklalét is isznak, mivel az természetes módon fokozza a sportteljesítményt. A mérkőzés előtti étrend összeállítása már napokkal korábban elkezdődik, így például egy szombati találkozó esetén már csütörtöktől fokozatosan növelik a szénhidrátbevitelt.

A meccset megelőző napon az ebéd és a vacsora is szénhidrátban gazdagabb, a játékosok ilyenkor jellemzően tésztát vagy rizst esznek, hogy maximálisan feltöltsék az energiaraktáraikat. A mérkőzés reggelén a labdarúgók könnyebb ételeket fogyasztanak kevés fehérjével és zöldséggel, miközben a rostbevitelt alacsonyan tartják. Ebben az időszakban ismét a könnyen emészthető szénhidrátok kapják a főszerepet, amelyek energiát biztosítanak, de nem terhelik meg a szervezetet a játék előtt.

Marsh arról is beszélt, hogy néhány éve gyakorlatilag száműzték az olyan hétköznapi ízesítőket, mint a ketchup és a majonéz, ráadásul nemcsak a válogatottnál, hanem a teljes Premier League-ben. A szakember szerint ez nem egyetlen edző döntése volt, hanem a klubok általános szemléletváltását tükrözi, amelynek hátterében e termékek magas cukor- és zsírtartalma áll.

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A tornán tapasztalható tartós hőség a mostani világbajnokság egyik fő beszédtémája, a vitatott ivószünetek pedig több helyszínen is heves reakciókat váltottak ki a nézőkből. Marsh kiemelte, hogy a forró időjárásban elengedhetetlen a játékosok megfelelő hidratációja. Emiatt a salátákba olyan magas víztartalmú összetevők kerülnek, mint az uborka, a nap folyamán pedig hidratáló italporokat, valamint friss dinnyéből, céklából, narancsból és citromból készült gyümölcsleveket is fogyasztanak a labdarúgók.

A szakács szerint a mérkőzés utáni étkezés éppen annyira fontos, mint a felkészülés. Ilyenkor a folyadékpótláson és a kiürült energiaraktárak visszatöltésén van a fő hangsúly, a játékosok pedig viszonylag gyorsan asztalhoz ülnek a lefújást követően. Bár az öltözőben időnként felbukkanhat egy-egy lazább, úgynevezett "csaló" étel, például pizza vagy sült csirke, a nagy tornák idején a legtöbben inkább visszafogottan étkeznek. A gyorsabb regeneráció érdekében gyakran fogyasztanak gyulladáscsökkentő hatású gyömbéres és kurkumás italokat is.