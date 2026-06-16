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Ellenfelet kapott Győr a BL-ben: nem a szomszédba utaznak, de nyerhető a párosítás
Izlandi ellenfele otthonában kezd majd a magyar bajnok, de akkor is kiharcolhatja még a nemzetközi kupaszereplést, ha az első körben elbukna.
A magyar bajnok ETO FC az izlandi Víkingur Reykjavík ellen, idegenben kezdi meg szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában. A keddi, nyoni sorsoláson dőlt el, hogy a győri együttes az első mérkőzést július 7-én vagy 8-án idegenben játssza, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor.
A 36 csapatos alapszakaszba jutáshoz a nem kiemeltként induló zöld-fehéreknek összesen négy párharcot kell megnyerniük: a csapat európai kupaszereplése egy esetleges korai vereség esetén sem ér véget. Ha az ETO rögtön az első körben búcsúzik, a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában folytathatja szereplését. Amennyiben az izlandiakat kiejtik, de a második selejtezőkörben alulmaradnak, akkor az Európa-liga harmadik fordulójában folytathatják a küzdelmeket.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
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D
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V
|
RG
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KG
|
GK
|
P
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1.
Győri ETO FC
|
33
|
20
|
9
|
4
|
65
|
30
|
35
|
69
|
2.
Ferencváros
|
33
|
21
|
5
|
7
|
67
|
31
|
36
|
68
|
3.
Paksi FC
|
33
|
15
|
8
|
10
|
63
|
46
|
17
|
53
A selejtező második fordulójának párosításait szerdán, szintén Nyonban sorsolják ki. A Bajnokok Ligája 2026/27-es idényének döntőjét jövő júniusban a madridi Metropolitano Stadionban, az Atlético Madrid otthonában rendezik meg.
címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
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