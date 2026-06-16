Ellenfelet kapott Győr a BL-ben: nem a szomszédba utaznak, de nyerhető a párosítás

Izlandi ellenfele otthonában kezd majd a magyar bajnok, de akkor is kiharcolhatja még a nemzetközi kupaszereplést, ha az első körben elbukna.

A magyar bajnok ETO FC az izlandi Víkingur Reykjavík ellen, idegenben kezdi meg szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában. A keddi, nyoni sorsoláson dőlt el, hogy a győri együttes az első mérkőzést július 7-én vagy 8-án idegenben játssza, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor.

A 36 csapatos alapszakaszba jutáshoz a nem kiemeltként induló zöld-fehéreknek összesen négy párharcot kell megnyerniük: a csapat európai kupaszereplése egy esetleges korai vereség esetén sem ér véget. Ha az ETO rögtön az első körben búcsúzik, a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában folytathatja szereplését. Amennyiben az izlandiakat kiejtik, de a második selejtezőkörben alulmaradnak, akkor az Európa-liga harmadik fordulójában folytathatják a küzdelmeket.

Magyarország Győri ETO FC Piaci érték: 14,63M € Bajnokság: OTP Bank Liga Jelenlegi helyezés: #1 OTP Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Győri ETO FC 33 20 9 4 65 30 35 69 2. Ferencváros 33 21 5 7 67 31 36 68 3. Paksi FC 33 15 8 10 63 46 17 53 Adatlap létrehozva: 2026.06.16.

A selejtező második fordulójának párosításait szerdán, szintén Nyonban sorsolják ki. A Bajnokok Ligája 2026/27-es idényének döntőjét jövő júniusban a madridi Metropolitano Stadionban, az Atlético Madrid otthonában rendezik meg.

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA