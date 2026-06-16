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Győr, 2026. április 19.Az ETO FC játékosai ünnepelnek a labdarúgó Fizz Liga 30. fordulójában játszott ETO FC - Ferencvárosi TC mérkőzés után a győri ETO Stadionban 2026. április 19-én. A Győr 1-0-ra legyőzte a Ferencvárost.MTI/Vas
Sport

Ellenfelet kapott Győr a BL-ben: nem a szomszédba utaznak, de nyerhető a párosítás

MTI
2026. június 16. 17:53

Izlandi ellenfele otthonában kezd majd a magyar bajnok, de akkor is kiharcolhatja még a nemzetközi kupaszereplést, ha az első körben elbukna.

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A magyar bajnok ETO FC az izlandi Víkingur Reykjavík ellen, idegenben kezdi meg szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában. A keddi, nyoni sorsoláson dőlt el, hogy a győri együttes az első mérkőzést július 7-én vagy 8-án idegenben játssza, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor.

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A 36 csapatos alapszakaszba jutáshoz a nem kiemeltként induló zöld-fehéreknek összesen négy párharcot kell megnyerniük: a csapat európai kupaszereplése egy esetleges korai vereség esetén sem ér véget. Ha az ETO rögtön az első körben búcsúzik, a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában folytathatja szereplését. Amennyiben az izlandiakat kiejtik, de a második selejtezőkörben alulmaradnak, akkor az Európa-liga harmadik fordulójában folytathatják a küzdelmeket.

Magyarország
Győri ETO FC
Piaci érték: 14,63M €
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #1
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Győri ETO FC
33
20
9
4
65
30
35
69
2.
Ferencváros
33
21
5
7
67
31
36
68
3.
Paksi FC
33
15
8
10
63
46
17
53
Adatlap létrehozva: 2026.06.16.

A selejtező második fordulójának párosításait szerdán, szintén Nyonban sorsolják ki. A Bajnokok Ligája 2026/27-es idényének döntőjét jövő júniusban a madridi Metropolitano Stadionban, az Atlético Madrid otthonában rendezik meg.

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA 
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