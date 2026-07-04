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Mogyoród, 2025. augusztus 2.Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj idõmérõ edzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 2-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Antonelli megrázta magát: övé a silverstone-i sprintfutam, jókor támadta Hamiltont

MTI
2026. július 4. 14:13

A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli nyerte a Forma–1-es Brit Nagydíj szombati sprintfutamát. A Mercedes 19 éves olasz pilótája mögött a pole-pozícióból induló Lewis Hamilton ért célba másodikként, míg a harmadik helyet a címvédő Lando Norris szerezte meg Silverstone-ban.

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A rajtnál a második helyről induló Antonelli azonnal megpróbálta megelőzni a Ferrarival versenyző Hamiltont, ám a kísérlet ekkor még nem járt sikerrel. Eközben a McLaren két pilótája, Norris és Oscar Piastri is több pozíciót javított. Néhány kör elteltével az élen álló kettős jelentősen elhúzott a mezőnytől, mögöttük viszont hatalmas küzdelem alakult ki a harmadik helyért a mclarenes versenyzők, valamint George Russell, Max Verstappen és Charles Leclerc között.

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A hetedik körre Antonelli teljesen felzárkózott Hamiltonra, miközben a harmadik helyen haladó Norris lemaradása már hat másodperc fölé nőtt. Egy körrel később a Mercedes ifjú versenyzője a kiváló energiagazdálkodásának köszönhetően jelentős sebességkülönbséggel, könnyedén ment el a hétszeres világbajnok brit mellett a pálya hátsó egyenesében. A futam hajrájában az olasz pilóta magabiztosan autózott az élen, és végül közel három másodperces előnnyel aratott győzelmet a második hellyel beérni kényszerülő Hamilton előtt.

A Hamiltonhoz és Russellhez hasonlóan hazai közönség előtt versenyző Lando Norris senkitől sem zavartatva, magabiztosan hozta be a harmadik helyre a McLarent. A további pontszerző helyeken a leintés pillanatában Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri, valamint a Racing Bulls színeiben versenyző Liam Lawson osztozott.

A silverstone-i hétvége programja 17 órakor az időmérő edzéssel folytatódik. A teljes hétvégi menetrendet korábban összegyűjtöttük a Pénzcentrumon, ide kattintva nézhezed meg újra:

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címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
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