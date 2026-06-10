Francia dominanciát, esetleg norvég gólgyártást látunk itt? Mutatjuk a vb I-csoportját

Az I-csoport könnyen kétszereplőssé válhat, azonban ha Szenegál borítani tudja a papírformát - amit szinte minden vébén megtett eddig legalább egy meccsen - akkor vagy a norvégok, vagy a franciák dolgát is megnehezíthetik.

Az I-csoport a világbajnokság egyik legerősebb négyese lehet: Franciaország - most is - a torna egyik fő esélyese, Norvégia csaknem három évtized után nagyon erős kerettel tér vissza; Szenegál fizikális és gyors csapatként bárkire veszélyes lehet, Irak alapos szervezettségével próbálhat meglepetést okozni. Ebben a csoportban várhatóan minden pontnak komoly jelentősége lesz.

A Pénzcentrumon a vébé kezdetéig bemutatjuk a rekordszámú, 48 válogatottat: sztárjátékosok, taktikai hadrendek és erősségek, illetve gyengeséek is vannak a cikkeinkben. Az eddigi csoportok beharangozóit ide kattintva olvashatod el:

Franciaország: búcsúzik a sikerkapitány, de vajon hogyan?

Azt már hónapok óta tudni lehet, hogy az 1998-ban játékosként, majd 2018-ban már szövetségi kapitányként is világbajnoki aranyat szerző mesteredző, Didier Deschamps a franciaák utolsó vb-meccsén ül majd utoljára a kispadon. Szinte biztosra vehető, hogy a vb-arany mellé egy Nemzetek Ligája-elsőséget, illetve még egy vb- és Eb-ezüstöt is leakasztó edzőtől szépen szeretnének búcsúzni a játékosai.

A francia válogatott továbbra is elképesztő mélységű kerettel rendelkezik. Természetesen Kylian Mbappé köré épül a támadójáték, de Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga vagy William Saliba is világklasszis szintet képviselnek a pálya minden egyes részén. A franciák nem feltétlenül akarnak folyamatosan dominálni labdabirtoklásban, inkább a gyors átmenetekre és az egyéni kvalitásokra építenek - azt azonban mesteri szinten.

A legnagyobb erősségük a sebesség és a fizikai fölény: kevés válogatott tud olyan tempóban átmenni védekezésből támadásba, mint ők. Ugyanakkor időnként túl kényelmesen futballoznak, és hajlamosak hosszabb periódusokra kiengedni a mérkőzéseken. Ettől függetlenül egyértelmű favoritjai a csoportnak: meglehetős meglepetés lenne, ha nem az első helyen masíroznának tovább a 32 közé.

Szenegál: nagy álmok, szép afrikai focival

Meglepő lenne az is, ha megismétlődne a történelem, de egész biztos, hogy Szenegálban megint örömünnep törne ki. 2002-ben, vagyis már majdnem egy negyedszázada történt, hogy az addig vb-meccset sem játszó szenegáliak bombameglepetést okoztak: az akkor címvédő franciákat 1-0-ra verték meg a koreai-japán rendezésű vébé nyitómeccsén. A franciák szégyenszemre akkor a csoportból sem jutottak tovább, Szenegál pedig egészen a negyeddöntőig menetelt - ezt egész biztosan most is szívesen vennék az utóbbiak szurkolói.

Szenegál az elmúlt években Afrika egyik legstabilabb válogatottjává vált. A csapat rendkívül fizikális, gyors és agresszív futballt játszik, különösen átmenetekből veszélyes. Nicolas Jackson sebessége és mélységi mozgásai kulcsfontosságúak lehetnek, míg Kalidou Koulibaly továbbra is a védelem vezére.

A szenegáliak legnagyobb erőssége a dinamika és a párharcok intenzitása. Különösen veszélyesek akkor, ha nyílt játék alakul ki. A problémát inkább az jelenti, hogy időnként túl széthúzottá válik a csapat védekezése, ami technikás ellenfelek ellen gondot okozhat. Franciaország mögött azonban komoly esélyük lehet a továbbjutásra.

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Norvégia: 28 év után újra a nagyszínpadon

Norvégia hosszú, 28 éves kihagyás után tér vissza a világbajnokságra, azt viszont minden idők egyik legerősebb generációjával teszi. A Manchester City gólgyárosa, Erling Haaland a csapat első számú sztárja, míg Martin Ødegaard a játék szervezéséért felel. A norvégok gyors, direkt futballt játszanak, sok mélységi indulással és rengeteg beadással.

A legnagyobb erősségük a támadójáték intenzitása. Ha terület nyílik előttük, rendkívül veszélyesek, különösen Haaland mozgása miatt. Ugyanakkor védekezésben nem mindig elég stabilak, és a középpályán időnként könnyen átjátszhatóvá válnak. Emiatt könnyen lehetnek látványos, sokgólos mérkőzéseik a csoportban.

Irak: küzdelem a becsületért

Sokkal régebben nem volt már világbajnokságon az iraki csapat, és bár nyilván nem számítanak a "belső kör" tagjainak, biztos, hogy a közel-keleti válogatott nem feltartott kézzel érkezik a tornára. A csapat rendkívül fegyelmezett védekezésre épít, kevés területet hagy az ellenfélnek, és elsősorban kontrákból próbál veszélyt teremteni.

Az irakiak legnagyobb erőssége a szervezettség és a mentális keménység: em könnyű ellenük helyzeteket kialakítani, és képesek alaposan lelassítani a mérkőzések ritmusát. Ugyanakkor ha nekik kell kezdeményezniük, kevés kreativitás látszik a játékukban. A papírforma alapján jelentős outsidernek számítanak.

Pénzcentrum-tipp a csoport végeredményére: