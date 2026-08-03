Mintegy 20 százalékkal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma tavalyhoz képest.
40 éve nem látott vízkrízis fenyegeti a horvát tengerpartot: nincs mese, jöhet a rettegett korlátozás
A Krk-szigeten kritikusra fordult a vízhelyzet: a helyi önkormányzatok a lakosságot és a turistákat is víztakarékosságra kérik, miután a Ponikve‑tározó vízszintje négy évtizedes mélypontra süllyedt. A nyár legforgalmasabb időszakában már a fiumei hálózatból érkező pótlóvíz 90 százalékát is felhasználják, ezért a hatóságok attól tartanak, hogy a tartós aszály és a rekordfogyasztás miatt akár vízkorlátozásra is szükség lehet.
Hétfőn víztakarékosságra szólította fel a lakosságot, a helyi vállalkozásokat és a turistákat Krk városa, valamint a sziget hat másik önkormányzata, mivel a tartós aszály miatt az elmúlt négy évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázisokon - tudósított a HVG.
Az önkormányzatok közös közleménye szerint a Ponikve-tározó vízszintje július 31-én mindössze 17,4 méterrel volt a tengerszint felett. A csaknem negyven éve működő létesítményben ennél alacsonyabb értéket eddig csupán két alkalommal, 1989-ben és 2012-ben regisztráltak, akkoriban azonban a sziget vízfogyasztása még jóval elmaradt a jelenlegitől.
A hatóságok arra kérik a fogyasztókat, hogy a nyár végéig fogják vissza a mezőgazdasági területek, a kertek és a pázsitok öntözését, korlátozzák a medencék feltöltését, és mellőzzék az ivóvíz minden indokolatlan használatát.
Krk városa, valamint Omišalj, Malinska-Dubašnica, Punat, Baška, Vrbnik és Dobrinj községei legalább 30 százalékkal csökkentik a közterületi zöldfelületek öntözésére fordított vízmennyiséget. Ennek érdekében módosítják az öntözési rendet, és további takarékossági intézkedéseket vezetnek be a kommunális szolgáltatások területén.
A helyi vezetők kiemelték, hogy a Ponikve-gát 1986-os átadása óta még soha nem kellett vízkorlátozást elrendelni a szigeten. Bíznak abban, hogy a drasztikus lépés idén is elkerülhető, ehhez azonban elengedhetetlen a lakosság és a turisták együttműködése.
A Krk-szigeten éppen most kezdődik az idegenforgalmi főszezon legforgalmasabb időszaka, amikor a vízfogyasztás rendszerint eléri az éves csúcspontját.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Bár a sziget vízellátó rendszere összeköttetésben áll a fiumei (rijekai) hálózattal, ahonnan a hiányzó vízmennyiség egy része elméletileg pótolható, az átvételi és elosztási kapacitás meglehetősen korlátozott. A rendelkezésre álló hálózati teljesítménynek már most a 90 százalékát kihasználják.
A kialakult vízhiányt elsősorban a téli és tavaszi csapadék elmaradása okozza, idén ugyanis mintegy 30 százalékkal kevesebb eső esett a szokásosnál. Március és július között négyzetméterenként mindössze 223 milliméter csapadék hullott, szemben az ilyenkor megszokott 450 milliméterrel.
A tartós aszály és a megnövekedett nyári fogyasztás miatt vasárnap Zárában (Zadar) és környékén is víztakarékossági intézkedéseket léptettek életbe, de hatósági vízkorlátozást egyelőre egyik térségben sem rendeltek el.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Akár 42 fok is lehet a hét közepén, néhány fokos lehűlésre legkorábban szombattól számíthatunk.
Hazaköltöztek Angliából, de gyorsan kiderült: a vidéki álom sokkal nehezebb, mint gondolták.
Nagyot fordult a repülési piac Európában, és ezzel a magyarok idén nyáron kifejezetten jól jártak.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Mától mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a budapesti utazóknak: brutális áremelés lépett életbe a fővárosban
Magasabb alapdíj, kilométerdíj és percdíj lépett életbe, a reptéri fuvarokért külön díjat is fizetni kell.
Ezek legtisztább vízű európai tengerpartok és tavak: itt nyugodtan fürödhetsz, de sok helyet jobb messzire elkerülni külföldön is
A friss jelentésből kitűnik, hogy bár a rossz minőségű vizek aránya alacsony, bizonyos tagállamokban tartósak a problémák.
Kevésbé intenzíven gyorsítanak a metrók és villamosok, ezzel naponta 15 MWh energiát takaríthat meg a főváros.
Csökkentik az energiafelhasználást a MÁV-nál, módosul a klímák működése és az elektromos buszok töltése is.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagy változás élesedik a budapesti és helyközi közlekedésben holnap: milliókat érint, jobb lesz rá figyelni
A július 1-jén megvalósult jelentős fejlesztések folytatásaként 2026. augusztus 1-jétől tovább bővül Budapest és az agglomerációs térség éjszakai regionális autóbusz-közlekedése.
A Budapest Airport a következő tíz napban átmenetileg csökkenti energiafogyasztását.
Újpesten 39,4 fokig emelkedett a hőmérséklet péntek délután, ez abszolút rekord.
A rendkívüli hőség miatt több vendéglátóhely is lekapcsolja a díszvilágítást és energiatakarékossági lépéseket vezet be.
A repülőtér szerint nem kell messzebbre sétálniuk az utasoknak, a taxik költségeit pedig kompenzálja a tarifaemelés.
Veszélyben a nyaralás? Napokig tartó áramszünet bénította meg a magyarok kedvenc szigetországát a hőhullámban
Máltán a rendkívüli hőség áramkimaradásokat hozott. Megkérdeztük a Máltai Turisztikai Hivatalt, hogy okozott-e fennakadásokat a turizmusban az áramszolgáltatás hiánya.
Meglépte a városvezetés: ingyenessé válik a városi strand a kánikula legforróbb óráiban a helyiek számára
Augusztus 3-tól augusztus 14-ig minden hétköznap 17 és 20 óra között ingyenesen lesz látogatható a helyi strand helyieknek.
Bár húsz év alatt csaknem megduplázódott a Magyarországon nyilvántartott vitorlások száma, a Balatonon mégis kevesebb hajót érzékelnek a kikötők.