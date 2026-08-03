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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 3.)
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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 3.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 3. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. augusztus 3., hétfő.

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Friss hírek

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USD: 315.61 Ft

<h2>Hatoslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. július 30.<br> A Hatoslottó nyerőszámai a 31. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>3, 23, 34, 38, 39, 41</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 6-os találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 14 db<br> 4-es találat: 838 db<br> 3-as találat: 13803 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46820 Ft
MOL: 4530 Ft
RICHTER: 11800 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.08.04: Jobbára derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet, Sopron térségében meg is erősödhet a déli szél, míg másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 17 és 23 fok közötti értékekre számíthatunk, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetnek. Délután döntően 37 és 41 fok között alakul a csúcsérték.

2026.08.05: Jobbára derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő lehet az égen. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás is. Hajnalban jellemzően 17, 24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetnek. Délután 38, 42 fokra számíthatunk.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hőség tartós stresszt gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására! (2026.08.02)

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Ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget, következmény: az aránylagos (pro rata) térítés. A biztosítási összeg alapja az épület teljes újjáépítésének költsége, ingóság esetén az újrabeszerzési érték. Alulbiztosítottság esetén egy bekövetkezett kár esetén a szerződés nem nyújt elég fedezetett a teljes kárra. Fontos, hogy legalább évente nézzük át biztosítási szerződéseinket és kérjük a biztosítási összeg növelését, ha új értékekkel bővül otthonunk.

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