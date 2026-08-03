Akinek van érvényes útlevele vagy kártya alakú vezetői engedélye, annak nem kötelező új személyi igazolványt igényelnie.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 3.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. augusztus 3., hétfő.
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Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 364 Ft
CHF: 390.36 Ft
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USD: 315.61 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 46820 Ft
MOL: 4530 Ft
RICHTER: 11800 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.08.04: Jobbára derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet, Sopron térségében meg is erősödhet a déli szél, míg másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 17 és 23 fok közötti értékekre számíthatunk, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetnek. Délután döntően 37 és 41 fok között alakul a csúcsérték.
2026.08.05: Jobbára derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő lehet az égen. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás is. Hajnalban jellemzően 17, 24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetnek. Délután 38, 42 fokra számíthatunk.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
A hőség tartós stresszt gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására! (2026.08.02)
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