Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 3.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. augusztus 3., hétfő.

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Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. július 30.

A Hatoslottó nyerőszámai a 31. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 23, 34, 38, 39, 41

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 14 db

4-es találat: 838 db

3-as találat: 13803 db



OTP: 46820 Ft

MOL: 4530 Ft

RICHTER: 11800 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.08.04: Jobbára derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet, Sopron térségében meg is erősödhet a déli szél, míg másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 17 és 23 fok közötti értékekre számíthatunk, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetnek. Délután döntően 37 és 41 fok között alakul a csúcsérték.

2026.08.05: Jobbára derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő lehet az égen. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás is. Hajnalban jellemzően 17, 24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetnek. Délután 38, 42 fokra számíthatunk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hőség tartós stresszt gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására! (2026.08.02)

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