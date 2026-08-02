Rendkívüli! Kibertámadás érte a Magyar Államkincstárat, a behatolás orosz szerverekről történhetett

Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési szakterületének informatikai hálózatát. A Kincstár szerint az ügyféladatokat nem érintette az incidens, ugyanakkor több belső számítógépen titkosítottá váltak az állományok. A szakértők jelenlegi információi alapján a támadás orosz szerverekről érkezhetett. Az ügyben a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet is vizsgálódik.

A Magyar Államkincstár közölte, hogy kibertámadás érte a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési szakterület, vagyis a Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai hálózatát. Az incidens észlelését követően az érintett szervereket azonnal leválasztották a hálózatról, hogy megakadályozzák a további károkat.

A tájékoztatás szerint a jelenlegi információk alapján adatvesztés nem történt, és a Kincstár által kezelt ügyféladatok sem kerültek veszélybe. A támadás következtében azonban egyes belső felhasználók számítógépein tárolt fájlok titkosítottá váltak.

A szakértők elsődleges megállapításai szerint a kibertámadás orosz szerverekről indulhatott. Az eset teljes körű kivizsgálását a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet szakemberei végzik, miközben a Kincstár megkezdte a biztonságos működés helyreállítását és az incidens bejelentése is megtörtént a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A vizsgálat ideje alatt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai csak korlátozottan érhetők el. A Magyar Államkincstár a felhasználók türelmét kérte az esetleges fennakadások miatt.

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Fotó: Róka László, MTI/MTV