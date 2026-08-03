Rendkívüli döntés a pokoli hőségben: ide menekülhetnek a magyarok a gyilkos kánikula elől

Az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás miatt Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke megismételte korábbi felhívását, amelyben a templomok megnyitását kérte a nap legmelegebb óráiban.

Az egyházi vezető felhívta a figyelmet arra, hogy a tetőző kánikula sokak egészségét veszélyezteti, különösen az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét - írta a Magyar Kurír.

Székely János ismét arra kérte a keresztény közösségeket, hogy templomaik váljanak menedékhellyé. Úgy véli, erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területeken fekvő, régebbi épületek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet, és "ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg".

A forróság idején kitárt templomkapuk egyszerre szolgálják "embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását"