2026. augusztus 3. hétfő Hermina
35 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország : A Mátyás templom harangtornya a villamos ajtaján keresztül. Budapest, Magyarország
Egészség

Rendkívüli döntés a pokoli hőségben: ide menekülhetnek a magyarok a gyilkos kánikula elől

Pénzcentrum
2026. augusztus 3. 09:01

Az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás miatt Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke megismételte korábbi felhívását, amelyben a templomok megnyitását kérte a nap legmelegebb óráiban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az egyházi vezető felhívta a figyelmet arra, hogy a tetőző kánikula sokak egészségét veszélyezteti, különösen az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét - írta a Magyar Kurír.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Székely János ismét arra kérte a keresztény közösségeket, hogy templomaik váljanak menedékhellyé. Úgy véli, erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területeken fekvő, régebbi épületek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet, és "ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg".

A forróság idején kitárt templomkapuk egyszerre szolgálják "embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását" 

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#egészség #időjárás #kánikula #ivóvíz #idősek #kereszténység #hőségriasztás #szombathely #hőségriadó #katolikus egyház #templom
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:09
09:01
08:46
08:30
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 3.
Keményen megvágják a rezsiszámlát a magyarok ezzel a módszerrel - nem olcsó mulatság beruházni, de busásan megtérül
2026. augusztus 2.
Hiába a beleölt milliárdok, még mindig nincs magyar focistagyár: ezért maradtunk le csúnyán az élvonaltól
2026. augusztus 2.
900 ezres a fizetés átlagosan ennél a hazai vállalatnál: sok álláshoz még tapasztalat sem kell
2026. augusztus 2.
Az eltartási szerződés feltételei 2026-ban: ezek a szabályai, költségei és buktatói – így lehetséges az eltartási szerződés módosítása, felbontása
2026. augusztus 2.
Angliából hazaköltöztek az áloméletért – egy év múlva már csődbe mentek, mégsem adnák fel
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 3. hétfő
Hermina
32. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
2
4 hete
Mindenkit érintő szigorítás lépett életbe Magyarországon: örökre búcsút inthetünk ezeknek a népszerű termékeknek
3
5 napja
Riasztó eredmények Debrecennél: határérték feletti mangánkoncentrációt mértek a kutak vizében
4
3 napja
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
5
3 napja
Megdőlt a legnagyobb tévhit a vízivással kapcsolatban: erről rengeteg magyar nem tudott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció 2
devizapiacon az árfolyamalakulás befolyásolására végrehajtott központi banki nyílt piaci művelet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 3. 05:40
Keményen megvágják a rezsiszámlát a magyarok ezzel a módszerrel - nem olcsó mulatság beruházni, de busásan megtérül
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 2. 20:24
Rendkívüli! Kibertámadás érte a Magyar Államkincstárat, a behatolás orosz szerverekről történhetett
Agrárszektor  |  2026. augusztus 3. 08:16
Nagy eső jöhet ma Magyarországon: mutatjuk, hova érkezik a felfrissülés