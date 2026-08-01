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Több mint tízezren vágtak neki a Balatonnak: extrém hőségben rajtolt az idei átúszás
Szombat reggel elrajtolt a 44. Lidl Balaton-átúszás, amelyre előzetesen közel 11 ezer nevezés érkezett. A résztvevők három különböző távon próbálhatják ki magukat, miközben a szervezők nyugodt időjárásra, de rendkívüli hőségre figyelmeztettek. Az esemény biztonságát több mint ezer szervező, vízimentők és mentőhajók felügyelik. Az idei rendezvényt a kedvezőtlen időjárás miatt kétszer is el kellett halasztani.
A ma reggel 7 órakor rajtoló 44. Lidl Balaton-átúszásra előzetesen közel 11 ezer nevezés érkezett. Az indulók három távon szerepelhetnek: a hagyományos, Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres úszáson, a SUP-osok számára a Yettel Balaton-áthúzáson, valamint a 2,6 kilométeres féltávú úszáson. Rajtolni 12 óráig lehet.
A szervezők előzetes jelzése szerint nyugodt időjárási körülmények várják majd az úszókat, a hullámok általában gyengék lesznek, de kánikulára és erős napsugárzásra kell készülni.
A levegő hőmérséklete a reggeli órákban az északi parton 26, délután a déli parton már 36 Celsius-fok körül alakult. A víz hőmérséklete reggel 1 méteres mélységben 25 fok körül alakult. Túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délutántól jelennek meg fátyolfelhők, csapadék nem várható.
A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel - az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Kérik, hogy a vízbe szállás előtt mindenki mérlegelje, hogy úszómúltja/úszástudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza Balatont. Az úszófolyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak majd, és azok, akik elfáradnak, megkapaszkodhatnak a hajóknál, megpihenhetnek és kaphatnak vizet, szőlőcukrot. Az úszófolyosóban 150 vitorlás teljesít szolgálatot, a versenyzőket további három kórházhajó, vízirendészeti és vízimentős motorcsónakok, 60 kajakos és SUP-os, valamint több mint ezer szervező biztosítja.
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A rendezők közleményéből az is kiderül, hogy 1190 hazai településről és 60 országból neveztek sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves. A nemek megoszlását tekintve 57 százalék férfi, 43 százalékuk nő, utóbbiak azonban féltávon (56 százalék) és SUP-on (55 százalék) többségben vannak.
A Balaton-átúszást eredetileg július 18-án rendezték volna meg, de a kedvezőtlen időjárás miatt kétszer is elhalasztották.
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