Jöhet az elkövetkező világbajnokságok európai bojkottja: ez megrengeti majd az egész focivilágot

A FIFA pénteki közleményében megerősítette, hogy folytatja vitatott tervét, amelynek keretében magánbefektetők vásárolhatnának részesedést a szervezet versenyeinek kereskedelmi jogaiból. Mindezt annak ellenére teszi, hogy az UEFA és a CONCACAF is élesen szembefordult a javaslattal - írta a BBC.

Az UEFA csütörtökön szavazott arról, hogy bojkottálja a világbajnokságokat, amennyiben a terv megvalósul. A CONCACAF – amely az idei vb-t rendező észak- és közép-amerikai régiót irányítja – 41 tagszövetségének nevében szintén elutasította Gianni Infantino FIFA-elnök javaslatát. A két szövetség tagjai együttesen 96 szavazatot képviselnek a FIFA 211 voksából, miközben a terv elfogadásához 106 igen szavazatra lenne szükség.

A FIFA álláspontja szerint senki sem árulja ki a labdarúgást, a konzultációs folyamatot pedig pontatlan sajtóhírek zavarták meg. A szervezet nyitott és demokratikus egyeztetést ígért, hogy minden tagszövetség tényeken alapuló döntést hozhasson. A terv lényege, hogy a FIFA egy kereskedelmi leányvállalatot hozna létre FIFA Forward Enterprise (FFE) néven, amely a fő tornákat – köztük a világbajnokságokat – üzemeltetné. Ebben a társaságban külső befektetők szerezhetnének kisebbségi, irányítási jogot nem biztosító részesedést.

Gianni Infantino korábban levélben tájékoztatta a tagszövetségeket, hogy 40 millió dolláros juttatásra számíthatnak a javaslat támogatása esetén, amiből 20 milliót előlegként kapnának meg, amennyiben szeptember 19-ig elfogadják a tervet. A befektetői csoportot várhatóan a Thrive Eternal vezetné – az amerikai kockázatitőke-társaság alapítója Joshua Kushner, Donald Trump elnök vejének, Jared Kushnernek a testvére.

Az UEFA élesen bírálta a FIFA-t, kijelentve, hogy a szervezet a labdarúgást saját maga és barátai gazdagítására használja. Közleményükben hangsúlyozták, hogy a világbajnokság nem kezelhető befektetési termékként, és annak egyetlen részét sem szabad magánbefektetőknek átengedni. Az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) szintén mély aggodalmát fejezte ki, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a javaslatról nem egyeztettek velük előzetesen, továbbá semmilyen részletes vállalatirányítási, pénzügyi vagy jogi elemzést nem kaptak. A CONCACAF azt is megkérdőjelezte, miért van szükség magántőkére, miután a FIFA saját bevallása szerint az idei volt a történelem legnyereségesebb világbajnoksága.

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A Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség (CONMEBOL) egyelőre nem foglalt állást, az afrikai (CAF) és az óceániai (OFC) szövetség pedig augusztusban tárgyalja a kérdést. Xabi Alonso, a Chelsea vezetőedzője és 2010-es világbajnok a klub ausztráliai előszezoni turnéján úgy fogalmazott, hogy a labdarúgásnak az emberekért kell léteznie, nem magánkézben. A szakember reményét fejezte ki, hogy a terv nem valósul meg, és a játék megőrizheti eredeti hitelességét.