Klein Dávid mesterséges oxigén és magashegyi teherhordók támogatása nélkül mássza meg a Karakórum egyik ikonikus nyolcezresét, a 8051 méter magas Broad Peaket.
Lemondott a PL-ből kizúgott West Ham igazgatója: magánéleti okból döntött így
Azonnali hatállyal lemondott a West Ham United társelnöki és igazgatói posztjáról David Sullivan: a sportvezető távozásának oka, hogy a sajtóban hamarosan több évtizedes, a magánéletét érintő vádak látnak napvilágot, amelyeket ő határozottan tagad, egyúttal rágalmazás miatt jogi lépéseket tesz a BBC ellen - írta a The Guardian.
David Sullivan a West Ham honlapján közzétett közleményben az átláthatóságra hivatkozva jelentette be a döntését, mely szerint azonnali hatállyal lemond a társelnöki és igazgatói posztjáról is. Mint fogalmazott, a közelmúltban tudomására jutott, hogy a médiában hamarosan teljesen valótlan állításokat hoznak nyilvánosságra róla, amelyeket a sajtó szerinte túlzóan és szenzációhajhász módon kezel.
A leköszönő sportvezető hangsúlyozta, hogy üzletemberként egy életet töltött el a felnőttiparban, ahol nők ezreivel találkozott, így elkerülhetetlennek tartja, hogy időnként helytelen viselkedéssel vádolják meg. Ezeket az állításokat ugyanakkor kategorikusan tagadja. Kifogásolta továbbá a sajtó eljárását is, mivel elmondása szerint nem kapott magyarázatot arra, miként ellenőrizték a felhozott vádak hitelességét a publikálás előtt.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
17.
Tottenham Hotspur
|
38
|
10
|
11
|
17
|
48
|
57
|
-9
|
41
|
18.
West Ham United
|
38
|
10
|
9
|
19
|
46
|
65
|
-19
|
39
|
19.
Burnley
|
38
|
4
|
10
|
24
|
38
|
75
|
-37
|
22
Sullivan bejelentette, hogy rágalmazás miatt bepereli a BBC-t és minden olyan médiumot, amely terjeszti ezeket az állításokat. Kiemelte, hogy az ügynek semmi köze a labdarúgásban eltöltött több mint harminc évéhez. A távozás mellett azért döntött, hogy személyes jogi küzdelmeivel ne vonja el a figyelmet a West Hamről, és ne okozzon instabilitást a klubnál. Ez a lépés már csak azért is indokolt volt, mert a csapat nehéz időszakon megy keresztül, a szezon utolsó napján ugyanis a 18. helyen végezve kiesett a Premier League-ből.
Döntését fájdalmasnak nevezte, de mint elmondta, a klub és a szurkolók iránti tiszteletből és felelősségvállalásból hozta meg azt. A jövőben minden energiáját a vádak elleni jogi küzdelemre fordítja, miközben megköszönte a közös munkát a West Ham stábjának, és sok sikert kívánt a csapatnak a folytatáshoz. Jelezte továbbá, hogy amíg a jogi eljárások tartanak, nem kíván újabb nyilatkozatot tenni az ügyben.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Mint a Pénzcentrum is megírta, a West Ham több mint egy évtized után után most először esett ki a Premier League-ből, így ősszel a másodosztályból próbálhat meg visszakapaszkodni. Arról, hogy ez mennyire súlyosan érinti anyagilag a klubot, itt írtunk bővebben:
Antonelli idén már negyedszer rajtolhat az első helyről, mögötte Verstappen és a két Ferrari indul majd Monte-Carloban.
Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA társtulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget
Lévai Bálinttal, a BioTechUSA vezérigazgatójával beszélgettünk a több lábon állásról, a fitneszipar jelenlegi helyzetéről - és egy súlyos kommunikációs melléfogásról is.
Varga Barnabás két góljának köszönhetően 2-1-re legyőzte Finnországot a magyar labdarúgó-válogatott péntek este a Puskás Arénában.
Neymar miatt a szokottnál is komolyabb figyelem hárul a most is esélyesként érkező brazilokra, azonban mind a marokkói, mind a skót válogatott azon lesz a...
George Russell nem hajlandó feladni: kemény üzenetet küldött fiatal csapattársának a Mercedes pilótája
George Russell továbbra is bízik világbajnoki esélyeiben annak ellenére, hogy csapattársa, Kimi Antonelli már 43 pontos előnnyel vezeti a világbajnoki pontversenyt.
Több tucat Celtic-szurkolói csoport tiltakozik Robbie Keane esetleges vezetőedzői kinevezése ellen.
A FIFA által ígért telt házas torna helyett a mérkőzések több mint felére még mindig kaphatók belépők.
Két férfi próbát a Spurs szupersztárjával szelfit készíteni a meccs közben, a biztonságiak persze résen voltak.
Shakira Mexikóvárosban, a nyitómeccs előtt lép majd fel a nyitóünnepségen, de nem az lesz belőle az egyetle.
Óriási átigazolási csata a Real Madridnál: Pérez rekordösszegű sztárigazolással válaszolna kihívójának
Florentino Pérez kihívója, a 37 esztendős Enrique Riquelme szintén komoly ígéretekkel, többek között Erling Haaland és Rodri megszerzésével kampányol a Real elnökválasztása előtt.
A palackok kitiltása komoly felháborodást váltott ki a szurkolók körében: sokak szerint a nemzetközi szövetség csupán a méregdrága ivóvízen akar nyerészkedni.
A Liverpool bejelentette, hogy a Bournemouth-tól távozott Andoni Iraola veszi át Arne Slot helyét a csapat kispadján.
Még ebbe is beleszól a FIFA a vb előtt napokkal: komoly pazarlás lehet a vége, mit szólnak a szurkolók?
Akár tizennyolc olyan mez is lehet a nyári, egyesült államokbeli labdarúgó-világbajnokságon, amelyet egyetlen mérkőzésen sem viselnek majd a válogatottak.
A vb talán legegyértelműbb csoportja lehet a B-jelű négyes a jövő héten kezdődő világbajnokságon, csakhogy mintha megint nem számolnának a szakértők sem a meglepetésekkel.
A Forma-1 ezen a hétvégén Monacóba látogat, ahol az idei szezon egyik legérdekesebb futamát rendezhetik meg.
Döbbenetes bejelentést tett Donald Trump: meghagyná a Fehér Ház kertjében a ketrecet, kiakadtak az amerikaiak
Donald Trump felvetette, hogy véglegesen a Fehér Ház déli gyepén hagyná a június 14-i gálaestre épülő UFC-arénát.
A negyedosztályba száműzhetik a müncheni focicsapatot: súlyos anyagi gondjaik vannak, a tulajdonos hallgat
Újabb kényszerű kiesés fenyegeti az 1860 München csapatát, a nagy múltú bajor klub ugyanis nem kapta meg a harmadosztályú induláshoz szükséges licencet.
Szappanos Péter vélhetően a pénteki, Finnország elleni meccsen veszi fel a címeres mezt, de az biztos, hogy a két júniusi meccs után nem lesz kerettag...
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.