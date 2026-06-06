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Sport

Lemondott a PL-ből kizúgott West Ham igazgatója: magánéleti okból döntött így

Pénzcentrum
2026. június 6. 17:03

Azonnali hatállyal lemondott a West Ham United társelnöki és igazgatói posztjáról David Sullivan: a sportvezető távozásának oka, hogy a sajtóban hamarosan több évtizedes, a magánéletét érintő vádak látnak napvilágot, amelyeket ő határozottan tagad, egyúttal rágalmazás miatt jogi lépéseket tesz a BBC ellen - írta a The Guardian.

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David Sullivan a West Ham honlapján közzétett közleményben az átláthatóságra hivatkozva jelentette be a döntését, mely szerint azonnali hatállyal lemond a társelnöki és igazgatói posztjáról is. Mint fogalmazott, a közelmúltban tudomására jutott, hogy a médiában hamarosan teljesen valótlan állításokat hoznak nyilvánosságra róla, amelyeket a sajtó szerinte túlzóan és szenzációhajhász módon kezel.

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A leköszönő sportvezető hangsúlyozta, hogy üzletemberként egy életet töltött el a felnőttiparban, ahol nők ezreivel találkozott, így elkerülhetetlennek tartja, hogy időnként helytelen viselkedéssel vádolják meg. Ezeket az állításokat ugyanakkor kategorikusan tagadja. Kifogásolta továbbá a sajtó eljárását is, mivel elmondása szerint nem kapott magyarázatot arra, miként ellenőrizték a felhozott vádak hitelességét a publikálás előtt.

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West Ham United
Piaci érték: 362,95M €
Edző: Nuno Espírito Santo
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West Ham United
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Burnley
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Sullivan bejelentette, hogy rágalmazás miatt bepereli a BBC-t és minden olyan médiumot, amely terjeszti ezeket az állításokat. Kiemelte, hogy az ügynek semmi köze a labdarúgásban eltöltött több mint harminc évéhez. A távozás mellett azért döntött, hogy személyes jogi küzdelmeivel ne vonja el a figyelmet a West Hamről, és ne okozzon instabilitást a klubnál. Ez a lépés már csak azért is indokolt volt, mert a csapat nehéz időszakon megy keresztül, a szezon utolsó napján ugyanis a 18. helyen végezve kiesett a Premier League-ből.

Döntését fájdalmasnak nevezte, de mint elmondta, a klub és a szurkolók iránti tiszteletből és felelősségvállalásból hozta meg azt. A jövőben minden energiáját a vádak elleni jogi küzdelemre fordítja, miközben megköszönte a közös munkát a West Ham stábjának, és sok sikert kívánt a csapatnak a folytatáshoz. Jelezte továbbá, hogy amíg a jogi eljárások tartanak, nem kíván újabb nyilatkozatot tenni az ügyben.

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Mint a Pénzcentrum is megírta, a West Ham több mint egy évtized után után most először esett ki a Premier League-ből, így ősszel a másodosztályból próbálhat meg visszakapaszkodni. Arról, hogy ez mennyire súlyosan érinti anyagilag a klubot, itt írtunk bővebben:

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Címlapkép: Getty Images
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