Lemondott a PL-ből kizúgott West Ham igazgatója: magánéleti okból döntött így

Azonnali hatállyal lemondott a West Ham United társelnöki és igazgatói posztjáról David Sullivan: a sportvezető távozásának oka, hogy a sajtóban hamarosan több évtizedes, a magánéletét érintő vádak látnak napvilágot, amelyeket ő határozottan tagad, egyúttal rágalmazás miatt jogi lépéseket tesz a BBC ellen - írta a The Guardian.

David Sullivan a West Ham honlapján közzétett közleményben az átláthatóságra hivatkozva jelentette be a döntését, mely szerint azonnali hatállyal lemond a társelnöki és igazgatói posztjáról is. Mint fogalmazott, a közelmúltban tudomására jutott, hogy a médiában hamarosan teljesen valótlan állításokat hoznak nyilvánosságra róla, amelyeket a sajtó szerinte túlzóan és szenzációhajhász módon kezel.

A leköszönő sportvezető hangsúlyozta, hogy üzletemberként egy életet töltött el a felnőttiparban, ahol nők ezreivel találkozott, így elkerülhetetlennek tartja, hogy időnként helytelen viselkedéssel vádolják meg. Ezeket az állításokat ugyanakkor kategorikusan tagadja. Kifogásolta továbbá a sajtó eljárását is, mivel elmondása szerint nem kapott magyarázatot arra, miként ellenőrizték a felhozott vádak hitelességét a publikálás előtt.

Anglia West Ham United Piaci érték: 362,95M € Edző: Nuno Espírito Santo Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #18 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 17. Tottenham Hotspur 38 10 11 17 48 57 -9 41 18. West Ham United 38 10 9 19 46 65 -19 39 19. Burnley 38 4 10 24 38 75 -37 22 Adatlap létrehozva: 2026.06.06.

Sullivan bejelentette, hogy rágalmazás miatt bepereli a BBC-t és minden olyan médiumot, amely terjeszti ezeket az állításokat. Kiemelte, hogy az ügynek semmi köze a labdarúgásban eltöltött több mint harminc évéhez. A távozás mellett azért döntött, hogy személyes jogi küzdelmeivel ne vonja el a figyelmet a West Hamről, és ne okozzon instabilitást a klubnál. Ez a lépés már csak azért is indokolt volt, mert a csapat nehéz időszakon megy keresztül, a szezon utolsó napján ugyanis a 18. helyen végezve kiesett a Premier League-ből.

Döntését fájdalmasnak nevezte, de mint elmondta, a klub és a szurkolók iránti tiszteletből és felelősségvállalásból hozta meg azt. A jövőben minden energiáját a vádak elleni jogi küzdelemre fordítja, miközben megköszönte a közös munkát a West Ham stábjának, és sok sikert kívánt a csapatnak a folytatáshoz. Jelezte továbbá, hogy amíg a jogi eljárások tartanak, nem kíván újabb nyilatkozatot tenni az ügyben.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mint a Pénzcentrum is megírta, a West Ham több mint egy évtized után után most először esett ki a Premier League-ből, így ősszel a másodosztályból próbálhat meg visszakapaszkodni. Arról, hogy ez mennyire súlyosan érinti anyagilag a klubot, itt írtunk bővebben: