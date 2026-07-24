Harminc év után újra: az Üllőin lép pályára a Real Madrid, hamarosan indul a jegyértékesítés

A Ferencváros három évtized után fogadja újból a Real Madridot, igaz, ezúttal nem a BL-csoportkörben.

A Ferencváros augusztus 8-án, szombaton 19 órától a világ egyik legsikeresebb futballklubját, a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes Real Madridot fogadja a Groupama Arénában egy felkészülési meccs keretében - ezt a zöld-fehérek jelentették be hivatalos oldalukon.

A spanyol sztárcsapat története során először lép pályára a Groupama Arénában, bár az Üllői úton korábban már szerepelt: a két együttes legutóbb az 1995/1996-os Bajnokok Ligája csoportkörében csapott össze. Akkor Madridban 6–1-es hazai győzelem született – a ferencvárosi gólt Goran Kopunovics szerezte –, a budapesti visszavágón viszont a Fradi bravúros, 1–1-es döntetlent ért el ifjabb Albert Flórián találatával.

Az egykor Puskás Ferencet, Alfredo Di Stéfanót és Cristiano Ronaldót is soraiban tudó madridiak kispadján jelenleg az a José Mourinho ül, akit különleges emlékek fűznek a stadionhoz, hiszen 2014-ben az ő irányításával játszotta itt az aréna nyitómérkőzését a Chelsea a Gera Zoltán fémjelezte zöld-fehérek ellen.

A mérkőzésre a jegyértékesítés július 27-én, hétfőn 14 órakor kezdődik. Az első 24 órában, azaz július 28-án 14 óráig kizárólag a 2026/2027-es NB I-es szezonra érvényes FTC-bérlettel rendelkezők vásárolhatnak belépőt.

A belépőket öt különböző árkategóriában értékesítik. A B-középbe 14 ezer forintért, míg a többi lelátói szektorba – az elhelyezkedéstől függően – 22 ezer, 29 ezer, 40 ezer, illetve 46 500 forintért lehet jegyet váltani.

Fontos változás a megszokott rendhez képest, hogy a bérletesek helyeit ezúttal nem tartják fenn automatikusan, így ők a stadion bármely szabad székére válthatnak jegyet. Egy szurkolói kártyával egyetlen belépő vásárolható. Az esetleges telt ház miatt a jegyek értékesítése a szabad helyek függvényében, a vásárlás időrendjében történik. A fennmaradó belépők a 24 órás elővásárlási időszak letelte után válnak mindenki számára elérhetővé.

A VIP-jegyek ára 50 ezer és 100 ezer forint között mozog, a VIP Gold kategóriáért pedig 150 ezer forintot kell fizetni. Erre a kiemelt találkozóra semmilyen megszokott kedvezmény, így például diák-, nyugdíjas- vagy családi kedvezmény sem vehető igénybe. A jegyek legegyszerűbben online vásárolhatók meg, de nyitvatartási időben a Groupama Aréna jegypénztáraiban a személyes vásárlásra is biztosítanak lehetőséget.