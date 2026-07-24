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Nyíregyháza, 2026. március 8.Kovács Dániel, a Nyíregyháza kapusa gólt kap a Fizz Liga 25. fordulójában játszott Nyíregyháza Spartacus FC - Ferencvárosi TC mérkõzésen a nyíregyházi városi stadionban 2026. március 8-án.MTI/Czeglédi Z
Sport

Máris kezdődik az NB I: ezzel a pénteki párharccal nyit a magyar bajnokság

Pénzcentrum
2026. július 24. 07:30

A nyári szünet után újraindul az OTP Bank Liga: a Nyíregyháza péntek este az Újpest FC-t fogadja, és mindkét csapat szeretne bizonyítani.

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A nyári szünet után újraindul a bajnokság, és máris parázs hangulatú párharcra számíthatunk a Szpari otthonában, a Sóstói Stadionban, ahová az Újpest érkezik megnyitni a táncot. A csapatok motiváltan vágnak neki az új idénynek, a szurkolók pedig már alig várják, hogy újra élőben buzdíthassák kedvenceiket.

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Péntek este, főműsoridőben a Nyíregyháza saját közönsége előtt próbálja feledtetni a tavaszi, rendkívül fájdalmas vereséget. Az Újpest FC áprilisban 7–2-es, megsemmisítő győzelmet aratott a lila-fehérek otthonában, és már a szünetben három góllal vezetett. A hazaiak számára egyértelmű cél a revans a kínos vereségért.

A Szpari saját közönsége előtt mindig veszélyes ellenfél, az Újpestnek pedig bizonyítania kell, hogy a tavaszi bravúr a nyíregyháziak ellen nem egyszeri fellángolás volt - és azt is, hogy komolyan gondolják az építkezést és a javulást.

OTP Bank Liga 1. forduló
Nyíregyháza
Újpest FC
2026. július 24. péntek 20:00
|
Városi Stadion, Nyiregyhaza
Egymás elleni statisztika: 16 meccs
Győzelem
  Nyíregyháza: 0 (0%)
  Újpest FC: 9 (56.3%)
  Döntetlen: 7 (43.8%)
Gólok
  Nyíregyháza: 21
  Újpest FC: 37
Gólkülönbség: -16
Hazai győzelem
  Nyíregyháza: 0
  Újpest FC: 6
Vendéggyőzelem
  Nyíregyháza: 0
  Újpest FC: 3
Adatlap létrehozva: 2026.07.23.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
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