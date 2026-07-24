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Máris kezdődik az NB I: ezzel a pénteki párharccal nyit a magyar bajnokság
A nyári szünet után újraindul az OTP Bank Liga: a Nyíregyháza péntek este az Újpest FC-t fogadja, és mindkét csapat szeretne bizonyítani.
A nyári szünet után újraindul a bajnokság, és máris parázs hangulatú párharcra számíthatunk a Szpari otthonában, a Sóstói Stadionban, ahová az Újpest érkezik megnyitni a táncot. A csapatok motiváltan vágnak neki az új idénynek, a szurkolók pedig már alig várják, hogy újra élőben buzdíthassák kedvenceiket.
Péntek este, főműsoridőben a Nyíregyháza saját közönsége előtt próbálja feledtetni a tavaszi, rendkívül fájdalmas vereséget. Az Újpest FC áprilisban 7–2-es, megsemmisítő győzelmet aratott a lila-fehérek otthonában, és már a szünetben három góllal vezetett. A hazaiak számára egyértelmű cél a revans a kínos vereségért.
A Szpari saját közönsége előtt mindig veszélyes ellenfél, az Újpestnek pedig bizonyítania kell, hogy a tavaszi bravúr a nyíregyháziak ellen nem egyszeri fellángolás volt - és azt is, hogy komolyan gondolják az építkezést és a javulást.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
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