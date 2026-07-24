A nyári szünet után újraindul az OTP Bank Liga: a Nyíregyháza péntek este az Újpest FC-t fogadja, és mindkét csapat szeretne bizonyítani.
Megszólalt Dárdai Pál az NB I-es idény előtt: megnyeri végre az Újpest a magyar bajnokságot?
Bár bajnoki címet egyelőre nem ígér, a megújult, fizikálisan megerősödött együttestől azt várja, hogy a szezon végére a legjobb négy között végezzen, a nyitómeccsen pedig komoly, megalkuvás nélküli küzdelemre számít a Bódog Tamás vezette nyírségiek ellen.
Pénteken a Nyíregyháza és az Újpest összecsapásával veszi kezdetét az új labdarúgó-bajnokság - ennek a meccsnek az előzetesét mi is megírtuk ma reggel a Pénzcentrumon. Dárdai Pál, a lila-fehérek sportigazgatója interjút adott a Nemzeti Sportnak: szerinte a klub újjáépítése hosszú távú folyamat, amelyhez időre, kemény munkára és megfelelő mentalitásra van szükség.
A klub újjáépítésére Dárdai egy három plusz két éves tervet dolgozott ki. A vezetőség elmondása szerint minden feltételt megteremtett a nyugodt munkához, a stáb pedig kiegészült az újpesti kötődésű Egressy Gáborral, valamint egy német erőnléti edzővel is.
Bár a szurkolók ki vannak éhezve a sikerre, a sportigazgató reálisan látja a helyzetet, így egyelőre nem ígér bajnoki címet, célként az első négybe kerülést tűzte ki. Hangsúlyozta, hogy a csodák helyett a kemény munkában hisz.
Ami baj, hogy van egy nagyon negatív, sőt, toxikus elkeseredés, amire persze rátett egy lapáttal, hogy az előző bajnokságban eltángált minket a Fradi, átrohant rajtunk a Puskás Akadémia, s visszavetette a kezdeti hangulatot, hogy nem tudtuk felvenni a versenyt ezekkel a csapatokkal. Egyébként ezeket a pofonokat amiatt nem is bánom, hogy legalább mindenki felkapta a fejét, és látta, amiről előtte én is papoltam: a futballban nincsenek egyik napról a másikra csodák. Itt a „kell” játszik. Melózni kell, le kell tenni az alapokat, változtatni kell, a környezeten, a munkán, ki kell javítani a hibákat, őszintének kell lenni, észre kell venni azt, hogy a riválisoktól, sőt, önmagunktól miben vagyunk elmaradva
- fogalmazott Dárdai Pál. Hozzátette: szerinte az edzőmérkőzések és a felkészülés igazolták, hogy a Szélesi Zoltán vezetőedző által irányított csapat mentálisan és fizikálisan is megerősödött, az intenzitás és a profi hozzáállás pedig alapkövetelménnyé vált a keretnél.
Erős lett a csapat, sőt, inkább azt mondom, hogy így együtt erősebbek lettünk! És ami a fontos, hogy fejben is! A játékosok még fáradtabban is rendben voltak mentálisan. Na, nem szoktam mellébeszélni, ráadásul magamra is kell tegyek valami nyomást, úgyhogy a négy közé várom a csapatot. Megtörténhet, hogy hatodikok leszünk, például ha sok a sérült – mondjuk, lekopogom, hogy a felkészülés idején súlyos izomsérülés nem volt, és ez azért nagyon jó jel –, mert ott még nem tartunk, hogy két-három kulcsjátékost pótoljunk
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- tette hozzá az újpesti sportigazgató.
A péntek esti idénynyitó különleges lesz, hiszen a Nyíregyháza kispadján Dárdai egykori pécsi csapattársa és barátja, Bódog Tamás ül. Mindkét szakember a megalkuvás nélküli, intenzív, úgynevezett "Bundesliga-stílusú" futball híve, és mindketten rendkívül kemény fizikai felkészülést vezényeltek le csapataiknak a nyáron.
címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
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