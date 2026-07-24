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Budapest, 2025. december 18.Dárdai Pál a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC új sportigazgatója a bemutatkozó sajtótájékoztatón a klub székházában 2025. december 18-án. A korábbi magyar szövetségi kapitány, játékosként 61-szere
Sport

Megszólalt Dárdai Pál az NB I-es idény előtt: megnyeri végre az Újpest a magyar bajnokságot?

Pénzcentrum
2026. július 24. 10:13

Bár bajnoki címet egyelőre nem ígér, a megújult, fizikálisan megerősödött együttestől azt várja, hogy a szezon végére a legjobb négy között végezzen, a nyitómeccsen pedig komoly, megalkuvás nélküli küzdelemre számít a Bódog Tamás vezette nyírségiek ellen.

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Pénteken a Nyíregyháza és az Újpest összecsapásával veszi kezdetét az új labdarúgó-bajnokság - ennek a meccsnek az előzetesét mi is megírtuk ma reggel a Pénzcentrumon. Dárdai Pál, a lila-fehérek sportigazgatója interjút adott a Nemzeti Sportnak: szerinte a klub újjáépítése hosszú távú folyamat, amelyhez időre, kemény munkára és megfelelő mentalitásra van szükség.

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A klub újjáépítésére Dárdai egy három plusz két éves tervet dolgozott ki. A vezetőség elmondása szerint  minden feltételt megteremtett a nyugodt munkához, a stáb pedig kiegészült az újpesti kötődésű Egressy Gáborral, valamint egy német erőnléti edzővel is.

Bár a szurkolók ki vannak éhezve a sikerre, a sportigazgató reálisan látja a helyzetet, így egyelőre nem ígér bajnoki címet, célként az első négybe kerülést tűzte ki. Hangsúlyozta, hogy a csodák helyett a kemény munkában hisz.

Ami baj, hogy van egy nagyon negatív, sőt, toxikus elkeseredés, amire persze rátett egy lapáttal, hogy az előző bajnokságban eltángált minket a Fradi, átrohant rajtunk a Puskás Akadémia, s visszavetette a kezdeti hangulatot, hogy nem tudtuk felvenni a versenyt ezekkel a csapatokkal. Egyébként ezeket a pofonokat amiatt nem is bánom, hogy legalább mindenki felkapta a fejét, és látta, amiről előtte én is papoltam: a futballban nincsenek egyik napról a másikra csodák. Itt a „kell” játszik. Melózni kell, le kell tenni az alapokat, változtatni kell, a környezeten, a munkán, ki kell javítani a hibákat, őszintének kell lenni, észre kell venni azt, hogy a riválisoktól, sőt, önmagunktól miben vagyunk elmaradva

- fogalmazott Dárdai Pál. Hozzátette: szerinte az edzőmérkőzések és a felkészülés igazolták, hogy a Szélesi Zoltán vezetőedző által irányított csapat mentálisan és fizikálisan is megerősödött, az intenzitás és a profi hozzáállás pedig alapkövetelménnyé vált a keretnél.

Erős lett a csapat, sőt, inkább azt mondom, hogy így együtt erősebbek lettünk! És ami a fontos, hogy fejben is! A játékosok még fáradtabban is rendben voltak mentálisan. Na, nem szoktam mellébeszélni, ráadásul magamra is kell tegyek valami nyomást, úgyhogy a négy közé várom a csapatot. Megtörténhet, hogy hatodikok leszünk, például ha sok a sérült – mondjuk, lekopogom, hogy a felkészülés idején súlyos izomsérülés nem volt, és ez azért nagyon jó jel –, mert ott még nem tartunk, hogy két-három kulcsjátékost pótoljunk

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- tette hozzá az újpesti sportigazgató.

A péntek esti idénynyitó különleges lesz, hiszen a Nyíregyháza kispadján Dárdai egykori pécsi csapattársa és barátja, Bódog Tamás ül. Mindkét szakember a megalkuvás nélküli, intenzív, úgynevezett "Bundesliga-stílusú" futball híve, és mindketten rendkívül kemény fizikai felkészülést vezényeltek le csapataiknak a nyáron. 

OTP Bank Liga 1. forduló
Nyíregyháza
Újpest FC
2026. július 24. péntek 20:00
|
Városi Stadion, Nyiregyhaza
Egymás elleni statisztika: 16 meccs
Győzelem
  Nyíregyháza: 0 (0%)
  Újpest FC: 9 (56.3%)
  Döntetlen: 7 (43.8%)
Gólok
  Nyíregyháza: 21
  Újpest FC: 37
Gólkülönbség: -16
Hazai győzelem
  Nyíregyháza: 0
  Újpest FC: 6
Vendéggyőzelem
  Nyíregyháza: 0
  Újpest FC: 3
Adatlap létrehozva: 2026.07.24.

címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA 
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