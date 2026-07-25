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Minden év utolsó júniusi szombatja a balatoni halak napja, amelyet 2004 óta ünneplünk a Magyar Haltani Társaság kezdeményezésére. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar tenger gazdag élővilágára – a tóban és vízgyűjtőin közel félezer halfaj él, ebből nagyjából 31 faj a Balaton vizében is megtalálható. Egy horgásznak jól kell ismernie a hazai vizekben megtalálható halakat, kifogásukra vonatkozó szabályokat is. Te mennyire ismered a balatoni halakat és horgászszabályzatot? A mai kvíz során kiderítheted.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Kvíz: Nagy horgász vagy, jól ismered a balatoni halakat? Teszteld, átmennél-e most a horgászvizsgán! 1/10 kérdés Kezdjük egy egyszerűvel! Az alábbiak közül milyen halat nem lehet a Balatonból kifogni? hekk harcsa csuka ponty Következő kérdés 2/10 kérdés Mettől meddig tart a pontyfogás tilalmi időszaka a Balatonon 2026-ban? február 16-tól április 30-ig október 1-től március 31-ig május 4-től május 29-ig agusztus 20-tól szeptember 20-ig Következő kérdés 3/10 kérdés Az alábbi balatoni halak közül melyik védett, nem fogható hal? jászkeszeg réti csík bodorka naphal Következő kérdés 4/10 kérdés A Balatonnál felnőtt horgász az év során összesen 100 db darabszám-korlátozással védett halat tarthat meg, amelyből ragadozó hal legfeljebb 60 db lehet. Ezen belül hány darab az 5 kg-ot elérő vagy meghaladó fogassüllő tartható meg? legfeljebb 10 legfeljebb 5 legfeljebb 40 legfeljebb 20 Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbi balatoni halak közül melyik nem ragadozó? csuka busa sügér harcsa Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül milyen nevű hal él a Balatonban? bofur durin balin bombur Következő kérdés 7/10 kérdés Mekkora a szilvaorrú keszeg kifogható mérete? legalább 60 cm legalább 35 cm legalább 45 cm legalább 20 cm Következő kérdés 8/10 kérdés Mennyi harcsát lehet naponta maximálisan kifogni a tilalmi időn kívül? 3 kg 3 db 1 db 6 kg Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik az a balatoni hal, amit egész évben tilos megtartani, mindenképp el kell engedni? menyhal márna compó paduc Következő kérdés 10/10 kérdés Szabad-e a Balatonon sleppelni? Igen, de csak egy, kézben tartott bottal Igen, viszont csak a március 31-től november 1-ig tartó időszakban Nem, szigorúan tilos Nem, kizárólag behúzós (7 napos, 72 órás) területi jegy birtokában gyakorolható a módszer Eredmények Tetszett a kvíz? Tedd próbára a tudásod más balatoni, illetve horgászkvízeinkkel! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

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