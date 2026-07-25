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Közelkép egy nagy csukáról, amelyet egy fiatal halász tart egy felfújható csónakban, miközben a nap lenyugszik egy nyugodt tó felett. A naplemente vibráló fénye megvilágítja a jelenetet, meleg tónusokat vetítve a vízre és visszatükröz
Kvíz

Kvíz: Nagy horgász vagy, jól ismered a balatoni halakat? Teszteld, átmennél-e most a horgászvizsgán!

Pénzcentrum
2026. július 25. 17:55

Minden év utolsó júniusi szombatja a balatoni halak napja, amelyet 2004 óta ünneplünk a Magyar Haltani Társaság kezdeményezésére. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar tenger gazdag élővilágára – a tóban és vízgyűjtőin közel félezer halfaj él, ebből nagyjából 31 faj a Balaton vizében is megtalálható. Egy horgásznak jól kell ismernie a hazai vizekben megtalálható halakat, kifogásukra vonatkozó szabályokat is. Te mennyire ismered a balatoni halakat és horgászszabályzatot? A mai kvíz során kiderítheted.

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Kvíz: Nagy horgász vagy, jól ismered a balatoni halakat? Teszteld, átmennél-e most a horgászvizsgán!

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerűvel! Az alábbiak közül milyen halat nem lehet a Balatonból kifogni?
hekk
harcsa
csuka
ponty
2/10 kérdés
Mettől meddig tart a pontyfogás tilalmi időszaka a Balatonon 2026-ban?
február 16-tól április 30-ig
október 1-től március 31-ig
május 4-től május 29-ig
agusztus 20-tól szeptember 20-ig
3/10 kérdés
Az alábbi balatoni halak közül melyik védett, nem fogható hal?
jászkeszeg
réti csík
bodorka
naphal
4/10 kérdés
A Balatonnál felnőtt horgász az év során összesen 100 db darabszám-korlátozással védett halat tarthat meg, amelyből ragadozó hal legfeljebb 60 db lehet. Ezen belül hány darab az 5 kg-ot elérő vagy meghaladó fogassüllő tartható meg?
legfeljebb 10
legfeljebb 5
legfeljebb 40
legfeljebb 20
5/10 kérdés
Az alábbi balatoni halak közül melyik nem ragadozó?
csuka
busa
sügér
harcsa
6/10 kérdés
Az alábbiak közül milyen nevű hal él a Balatonban?
bofur
durin
balin
bombur
7/10 kérdés
Mekkora a szilvaorrú keszeg kifogható mérete?
legalább 60 cm
legalább 35 cm
legalább 45 cm
legalább 20 cm
8/10 kérdés
Mennyi harcsát lehet naponta maximálisan kifogni a tilalmi időn kívül?
3 kg
3 db
1 db
6 kg
9/10 kérdés
Melyik az a balatoni hal, amit egész évben tilos megtartani, mindenképp el kell engedni?
menyhal
márna
compó
paduc
10/10 kérdés
Szabad-e a Balatonon sleppelni?
Igen, de csak egy, kézben tartott bottal
Igen, viszont csak a március 31-től november 1-ig tartó időszakban
Nem, szigorúan tilos
Nem, kizárólag behúzós (7 napos, 72 órás) területi jegy birtokában gyakorolható a módszer

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Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
50 perce
Gyerekkoromban horgásztam utoljára, szerencsére nem fogtam semmit a boton kívül. Felnőtt fejjel már régóta undorodom attól a kegyetlen hobbi-állatkínzástól.
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