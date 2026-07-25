A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint 2026 második negyedévében minden településtípusban csökkentek a hazai lakásárak az előző negyedévhez képes
Kvíz: Nagy horgász vagy, jól ismered a balatoni halakat? Teszteld, átmennél-e most a horgászvizsgán!
Minden év utolsó júniusi szombatja a balatoni halak napja, amelyet 2004 óta ünneplünk a Magyar Haltani Társaság kezdeményezésére. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar tenger gazdag élővilágára – a tóban és vízgyűjtőin közel félezer halfaj él, ebből nagyjából 31 faj a Balaton vizében is megtalálható. Egy horgásznak jól kell ismernie a hazai vizekben megtalálható halakat, kifogásukra vonatkozó szabályokat is. Te mennyire ismered a balatoni halakat és horgászszabályzatot? A mai kvíz során kiderítheted.
Kvíz: Nagy horgász vagy, jól ismered a balatoni halakat? Teszteld, átmennél-e most a horgászvizsgán!
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